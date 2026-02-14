San Valentín 2026: Ningún hotel puede retener tu DNI durante tu estadía, según el Minjusdh

Ningún establecimiento te puede obligar a tener que dejar tu DNI para poder ingresar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) recordó que ningún hotel puede retener el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los huéspedes durante su estadía, una práctica que, de acuerdo con la normativa vigente, no solo carece de base legal, sino que puede vulnerar los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos personales.

La advertencia toma relevancia en el contexto de las celebraciones por San Valentín 2026, fecha en la que la demanda de servicios de hospedaje registra un notable incremento y, con ello, la exposición de los ciudadanos a posibles riesgos vinculados al uso indebido de información personal.

Durante la campaña informativa oficial, lanzada en el marco del Día del Amor y la Amistad, el Minjusdh difundió un mensaje claro: “Ya sabes, en San Valentín no abandones tu DNI”.

La campaña aspira a que los ciudadanos exijan el respeto a sus derechos y no permitan que los establecimientos hoteleros retengan su documento bajo ningún pretexto. Los voceros del ministerio recordaron que la protección de los datos personales y la privacidad se encuentran amparadas por la legislación peruana.

¿Qué dice la ley y por qué no pueden quedarse con tu DNI?

La retención del DNI en hoteles fue calificada por el Minjusdh como una infracción a los derechos de los usuarios. Según la institución, los datos personales solo pueden emplearse para fines de registro y verificación de identidad, sin que esto implique la custodia del documento por parte de los hoteles.

El Decreto Supremo N° 05-2021 de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) establece que los servicios de hospedaje únicamente pueden solicitar la presentación del documento para identificar al huésped, sin que exista la obligación de entregarlo, dejarlo físicamente o permitir que se le saque copia o fotografía, salvo autorización expresa del titular.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advirtió que entregar el DNI o permitir que lo fotografíen puede abrir la puerta a situaciones de suplantación de identidad, acceso indebido a cuentas bancarias o fraudes informáticos.

La información contenida en el documento, como la fecha de nacimiento, el estado civil o el ubigeo, resulta suficiente para exponer a la persona a riesgos innecesarios si es recolectada sin justificación.

Qué hacer si un hotel insiste en quedarse con tu DNI

El Minjusdh exhortó a los ciudadanos a presentar denuncias ante las autoridades correspondientes si algún establecimiento hotelero insiste en retener el DNI.

Según la ley de protección de datos personales, solo deben solicitarse los datos estrictamente necesarios para efectuar el registro, siempre respetando el principio de proporcionalidad.

El abogado César Pérez, recordó que “ningún establecimiento te puede obligar a dejar tu DNI para poder ingresar”. Pérez destacó que entregar el documento puede facilitar la suplantación de identidad o el acceso ilegal a cuentas y servicios. En caso de negativa de ingreso por no entregar el DNI, la recomendación es buscar otro alojamiento y denunciar la irregularidad.

En tanto, la ANPD ofreció varias recomendaciones para evitar riesgos relacionados con la entrega del DNI: mostrar el documento únicamente para corroborar la identidad, nunca permitir que le tomen fotos, evitar compartir imágenes del DNI en redes sociales o por mensajería instantánea, y utilizar marcas de agua o tachaduras si se requiere enviar una copia. Además, aconsejó no almacenar fotografías del DNI en la nube o dispositivos sin protección.