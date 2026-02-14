Perú

San Valentín 2026: Ningún hotel puede retener tu DNI durante tu estadía, según el Minjusdh

Celebrar el Día del Amor y la Amistad en un hotel no implica entregar tu Documento Nacional de Identidad, ya que la normativa peruana protege la privacidad y los datos personales de todos los huéspedes durante su estadía

Guardar
Ningún establecimiento te puede obligar
Ningún establecimiento te puede obligar a tener que dejar tu DNI para poder ingresar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) recordó que ningún hotel puede retener el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los huéspedes durante su estadía, una práctica que, de acuerdo con la normativa vigente, no solo carece de base legal, sino que puede vulnerar los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos personales.

La advertencia toma relevancia en el contexto de las celebraciones por San Valentín 2026, fecha en la que la demanda de servicios de hospedaje registra un notable incremento y, con ello, la exposición de los ciudadanos a posibles riesgos vinculados al uso indebido de información personal.

Durante la campaña informativa oficial, lanzada en el marco del Día del Amor y la Amistad, el Minjusdh difundió un mensaje claro: “Ya sabes, en San Valentín no abandones tu DNI”.

La campaña aspira a que los ciudadanos exijan el respeto a sus derechos y no permitan que los establecimientos hoteleros retengan su documento bajo ningún pretexto. Los voceros del ministerio recordaron que la protección de los datos personales y la privacidad se encuentran amparadas por la legislación peruana.

Ningún establecimiento te puede obligar
Ningún establecimiento te puede obligar a tener que dejar tu DNI para poder ingresar. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la ley y por qué no pueden quedarse con tu DNI?

La retención del DNI en hoteles fue calificada por el Minjusdh como una infracción a los derechos de los usuarios. Según la institución, los datos personales solo pueden emplearse para fines de registro y verificación de identidad, sin que esto implique la custodia del documento por parte de los hoteles.

El Decreto Supremo N° 05-2021 de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) establece que los servicios de hospedaje únicamente pueden solicitar la presentación del documento para identificar al huésped, sin que exista la obligación de entregarlo, dejarlo físicamente o permitir que se le saque copia o fotografía, salvo autorización expresa del titular.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advirtió que entregar el DNI o permitir que lo fotografíen puede abrir la puerta a situaciones de suplantación de identidad, acceso indebido a cuentas bancarias o fraudes informáticos.

La información contenida en el documento, como la fecha de nacimiento, el estado civil o el ubigeo, resulta suficiente para exponer a la persona a riesgos innecesarios si es recolectada sin justificación.

Qué hacer si un hotel insiste en quedarse con tu DNI

El Minjusdh exhortó a los ciudadanos a presentar denuncias ante las autoridades correspondientes si algún establecimiento hotelero insiste en retener el DNI.

Según la ley de protección de datos personales, solo deben solicitarse los datos estrictamente necesarios para efectuar el registro, siempre respetando el principio de proporcionalidad.

El abogado César Pérez, recordó que “ningún establecimiento te puede obligar a dejar tu DNI para poder ingresar”. Pérez destacó que entregar el documento puede facilitar la suplantación de identidad o el acceso ilegal a cuentas y servicios. En caso de negativa de ingreso por no entregar el DNI, la recomendación es buscar otro alojamiento y denunciar la irregularidad.

En tanto, la ANPD ofreció varias recomendaciones para evitar riesgos relacionados con la entrega del DNI: mostrar el documento únicamente para corroborar la identidad, nunca permitir que le tomen fotos, evitar compartir imágenes del DNI en redes sociales o por mensajería instantánea, y utilizar marcas de agua o tachaduras si se requiere enviar una copia. Además, aconsejó no almacenar fotografías del DNI en la nube o dispositivos sin protección.

Temas Relacionados

San Valentín 2026DNIHotelMinjusMinjusdhMinisterio de Justiciaperu-noticias

Más Noticias

Bolivia dicta seis meses de prisión preventiva contra pastor peruano acusado de abuso sexual contra una menor

El imputado se acogió a su derecho al silencio ante la Fiscalía y sostiene que las denuncias responden a motivos personales

Bolivia dicta seis meses de

Salomón Lerner augura el retorno de Hernán Barcos a Alianza Lima y lamenta su ”mal anunciada” partida

El exintegrante del Fondo Blanquiazul se refirió a la salida del ’Pirata’ y las condiciones en las que se dieron. ”El no lo merecía”, sostuvo

Salomón Lerner augura el retorno

¿Por qué el amor nos hace ignorar las red flags? Lo que explica la mente sobre vínculos y límites en San Valentín

Desde la neuropsicología, la especialista Carmen Borasino Alzamora advierte que la culpa, el miedo a perder el vínculo y el amor idealizado dificultan reconocer señales de alerta y establecer límites saludables

¿Por qué el amor nos

Brian Rullan explica por qué sus hijos no saben del accidente de Laura Spoya: “Están tranquilos”

El empresario mexicano ha preferido mantener a sus pequeños al margen de la delicada situación, priorizando su tranquilidad mientras la conductora peruana avanza en su recuperación tras un grave accidente automovilístico

Brian Rullan explica por qué

Asegurados gastaron más de S/ 26 mil millones fuera del sistema de salud público

Aunque la mayoría de peruanos cuenta con cobertura del SIS o EsSalud, las fallas en la atención empujan a miles de afiliados a recurrir a servicios privados, un escenario que será debatido en CADE Salud 2026

Asegurados gastaron más de S/
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí es invitado por

José Jerí es invitado por Donald Trump a la cumbre de líderes en Miami mientras Congreso peruano debate su censura

El emporio de fe y poder de Milagros Jáuregui: un patrimonio bajo la lupa

Censura de José Jerí en debate: Congreso convoca a Pleno Extraordinario para este martes 17 de febrero

Minedu anuncia recortes en Beca 18 con criterios más rigurosos: 10 mil alumnos serán beneficiados este año

Keiko Fujimori en contra del aborto terapéutico en casos de violación: un choque con la realidad de las niñas en Perú

ENTRETENIMIENTO

Brian Rullan explica por qué

Brian Rullan explica por qué sus hijos no saben del accidente de Laura Spoya: “Están tranquilos”

Hugo García e Isabella Ladera reciben mensajes de felicitaciones de excompañeros de ‘EEG’ y amigos tras anunciar embarazo

La emotiva reacción de Hugo García al enterarse que será papá por primera vez: “Me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser!’”

Isabella Ladera cuenta cómo vive la emoción de su embarazo junto a Hugo García: “Me dan hasta ganas de llorar”

Brian Rullan visitó a Laura Spoya tras accidente y revela que camioneta presentaba fallas mecánicas

DEPORTES

Salomón Lerner augura el retorno

Salomón Lerner augura el retorno de Hernán Barcos a Alianza Lima y lamenta su ”mal anunciada” partida

Gino Vegas confirmó el interés de Sporting Cristal, César Vallejo y Sport Boys para unirse a la Liga Peruana de Vóley

Brillith Gamarra, Driulys Rivas y la dupla Calle-Cusi, nominados a los Premios Panamericanos de Judo 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 3 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 - Fase 2