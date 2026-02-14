Policía del Perú aporta inteligencia clave contra el Tren de Aragua en Estados Unidos, pero criminalidad sigue creciendo en el país

Agentes peruanos colaboraron con Homeland Security Investigations en la investigación que llevó a la desarticulación de una peligrosa red criminal en Nueva York.

La Policía Nacional del Perú ha aportado inteligencia clave para la desarticulación de la organización criminal Tren de Aragua en Estados Unidos, consolidando su papel en la lucha global contra el crimen transnacional. El intercambio de información estratégica y el asesoramiento operativo a las autoridades estadounidenses posibilitaron la reciente acusación federal de 27 integrantes de la facción “Anti-Tren” en Nueva York, implicados en delitos como asesinato, secuestro y trata de personas.

La colaboración forma parte de una ofensiva conjunta que involucra a Homeland Security Investigations (HSI) y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que ha permitido identificar conexiones, jerarquías y modus operandi del grupo criminal.

A través de sus divisiones especializadas, la Policía Nacional del Perú facilitó análisis sobre la estructura interna, la simbología y la terminología utilizada por el Tren de Aragua, información que resultó fundamental para sustentar las imputaciones bajo la Ley RICO y fortalecer las investigaciones en el Distrito Sur de Nueva York.

Oficiales de la Policía Nacional del Perú y autoridades estadounidenses se reúnen para fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional, destacando el éxito en el procesamiento de 27 miembros de la facción 'Anti-Tren' en Nueva York. (Foto: X / PolicíaPerú)

Sin embargo, mientras la policía peruana recibe elogios internacionales por su capacidad técnica y su rol en la lucha contra las mafias transnacionales, la criminalidad en el Perú no muestra signos de retroceso. Los delitos de extorsión y sicariato, en particular contra el sector del transporte público, continúan cobrando víctimas y mantienen en alerta a las autoridades nacionales, evidenciando la complejidad del desafío interno que enfrenta el país.

El papel de la PNP en la desarticulación del Tren de Aragua en EE.UU

El reciente golpe a la facción “Anti-Tren” del Tren de Aragua en Estados Unidos fue posible gracias a la colaboración directa de la División de Investigación de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional del Perú con Homeland Security Investigations.

El asesoramiento brindado por especialistas peruanos incluyó transferencia de inteligencia sobre jerarquía, simbología y métodos de operación delictiva, elementos que permitieron a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentar cargos de asesinato, secuestro, conspiración para asesinato por encargo, tráfico sexual y robos armados, entre otros delitos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los 27 acusados están relacionados con crímenes de alto impacto como el doble homicidio del 15 de abril de 2024 en el Bronx, así como con la explotación sexual de mujeres jóvenes —principalmente venezolanas— y la comisión de delitos violentos en Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Washington.

Oficiales de la Policía Nacional del Perú y autoridades de EE.UU. colaboran en una sesión de estrategia e inteligencia, fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y la desarticulación de la facción 'Anti-Tren' en Nueva York. (Foto: X / PolicíaPerú)

El expediente señala que los miembros de “Anti-Tren” utilizaban amenazas, violencia física y asesinatos para mantener el control sobre sus víctimas y expandir el poder de la organización criminal en territorio estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en Perú destacó la relevancia de la información proporcionada por la policía peruana, al tiempo que subrayó que la investigación se inscribe en el marco de la Operación Take Back America y de la Joint Task Force Vulcan, dos iniciativas federales orientadas a desarticular organizaciones de crimen organizado transnacional.

Criminalidad en Perú sigue en aumento pese a logros internacionales

Mientras la Policía Nacional del Perú fortalece su reputación internacional, la inseguridad en el país sigue generando preocupación. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en 2025 se registraron 169 víctimas de extorsión en el transporte público a nivel nacional, de las cuales 93 fallecieron solo en Lima Metropolitana. El grupo más vulnerable son los conductores, especialmente de buses (46 víctimas) y combis (39 víctimas), aunque los ataques también afectan a choferes de mototaxi, colectivos y taxis.

Hombre es asesinado frente a la estación Gamarra en La Victoria en pleno emporio comercial. Panamericana TV

Los datos de la Fiscalía muestran que los extorsionadores emplean principalmente armas de fuego —presentes en 165 de los casos—, y que la modalidad más común es la interceptación: el ataque a la víctima a bordo de un vehículo. En 110 de los 129 atentados vinculados al transporte se utilizó una motocicleta, lo que evidencia la movilidad y sistematicidad de las bandas dedicadas al sicariato y la extorsión.

El informe detalla que la mayoría de las víctimas son hombres entre 40 y 49 años, aunque el fenómeno afecta a personas de todas las edades. Aunque 145 víctimas fatales eran peruanas, también se registraron 15 víctimas de nacionalidad venezolana. Además, 38 pasajeros fueron afectados durante 2025, muchos como daño colateral en ataques dirigidos a conductores. La persistencia de estos delitos ilustra el enorme reto que enfrenta la Policía Nacional del Perú en el ámbito interno, incluso mientras sus logros en la lucha contra el crimen organizado transnacional reciben reconocimiento internacional.