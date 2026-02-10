Perú

Magaly Medina, su regresó a la TV tras su cirugía, el ampay de Lapadula y lo que piensa de ‘Esto sí es amor’: “Espero que suba sus cifras”

En diálogo con Infobae Perú, la conductora de TV contó cómo afrontó su regreso a la televisión tras la cirugía, analizó el impacto del caso Lapadula y se refirió al programa de Miguel Arce.

Guardar
Magaly Medina regresó a la
Magaly Medina regresó a la pantalla el lunes 9 de febrero. Magaly TV La Firme

Magaly Medina regresó a la televisión el lunes 9 de febrero con ‘Magaly TV La firme’, luego de un periodo de vacaciones y una pausa por una operación estética en Argentina. En conversación con Infobae Perú, la conductora admitió que experimentó nervios en su primer programa tras el receso.

“Siempre el primer programa tengo un poco de nervios, esperé una semana más para retornar, para darle tiempo a mi cirugía de seguir desinflamando”, indicó la periodista, señalando que aún se encuentra en recuperación.

Durante la entrevista, Medina detalló que priorizó su recuperación antes de regresar a la conducción y que aún enfrenta algunas secuelas del procedimiento. “La parte de los ojos aún está inflamado, la operación fue hace menos de un mes, todavía se me nota medio chinita jajaja”, agregó la conductora de TV.

El ‘ampay’ de Gianluca Lapadula

El regreso de la conductora estuvo acompañado por una primicia que acaparó la atención del espectáculo nacional: el ampay a Gianluca Lapadula. Las imágenes presentadas en su programa mostraron al delantero en una discoteca de Barcelona, acompañado de una mujer que no es su esposa. El episodio generó reacciones inmediatas en redes sociales y posicionó el tema entre las tendencias nacionales.

Sobre la identidad del protagonista, Medina señaló: “Bueno, de repente esperaba gente más cercana a la farándula local, pero considero que Lapadula nos había vendido una imagen de hombre familiar y comprometido".

Gianluca Lapadula es protagonista de
Gianluca Lapadula es protagonista de 'ampay' de Magaly TV La Firme

Previo a la emisión del programa, se especuló en redes sociales con nombres como Yaco Eskenazi, Ezio Oliva y André Silva. La revelación de que se trataba de Gianluca Lapadula sorprendió a los televidentes y generó un intenso debate digital, alimentado por comentarios y memes.

Es que (Lapadula) tenía una imagen de esposo amoroso y devoto de la familia. Los rumores que hubieron (sobre otros nombres) aparecieron antes sin fotos ni otras evidencias. Verlo en la noche con una mujer que no es su esposa sin duda es impactante”, señaló a este medio.

Espera que programa de Miguel Arce suba su audiencia

Magaly Medina regresó a la TV después de una larga espera, teniendo como colchón el programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani, ‘Esto sí es amor’, el cual logró en su primera edición 4.3 puntos de rating en Lima + 6ciudades.

“No lo vi. Solo espero que suban sus cifras porque de lo contrario no serán de ayuda”, indicó Magaly Medina sobre ‘Esto sí es amor’, espacio que ocupó el lugar 18 en la lista de los programas más del día lunes 9 de febrero.

Suheyn Cipriani y Miguel Arce
Suheyn Cipriani y Miguel Arce se estrenaron como conductores de 'Esto sí es amor'.

¿Cuánto rating logró Magaly TV La Firme?

El estreno de la nueva temporada de ‘Magaly TV La Firme’ alcanzó 7 puntos de rating en Lima + 6 ciudades, ubicándose en el puesto 7 del ranking de programas más vistos.

El espacio, conducido por Magaly Medina, mantiene su vigencia en la televisión peruana y continúa generando expectativa con sus coberturas y sus tan conocidos ampays que ponen a temblar a la farándula.

La emisión, que se transmite de lunes a viernes a las 9:45 p.m. por ATV, consolidó nuevamente su posición en el horario nocturno, superando a otros formatos de entretenimiento. En su estreno, Magaly Medina entró a escena con su pañoleta en la cabeza, aquella que usó tras operarse y causó revuelo en diversas plataformas.

Así reapareció Magaly Medina tras
Así reapareció Magaly Medina tras su cirugía estética. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMiguel Arceperu-entretenimientoMagaly TV La Firme

Más Noticias

Hallan a hombre sin vida dentro de su auto en Pachacútec: en la maletera encontraron explosivos, réplica de arma y chaleco antibalas

Testigos relataron que el vehículo fue visto recorriendo reiteradamente calles poco transitadas de la zona antes del ataque armado. La Policía descartó inicialmente el robo como móvil, ya que todas las pertenencias de la víctima permanecían dentro del automóvil

Hallan a hombre sin vida

La lesión de Guillermo Viscarra despierta atención en Bolivia de cara al repechaje para el Mundial 2026: “Estamos confiados en llegará bien”

El entrenador Óscar Villegas se encuentra muy al pendiente del estado de salud de ‘Billy’, a quien considera inamovible en sus planes para afrontar el camino de la repesca intercontinental

La lesión de Guillermo Viscarra

Multas de más de S/2.4 millones para colegios que impongan dónde comprar uniformes y útiles, advierte Indecopi

Además, el organismo precisó que no se puede exigir la entrega total de materiales el primer día ni solicitar productos ajenos al aprendizaje

Multas de más de S/2.4

A partir del 25 de febrero, peruanos que necesiten visa para el Reino Unido por estudios o trabajo recibirán eVisa, no documento físico

La embajada británica en Lima anuncia la digitalización del control migratorio: certificado reemplaza las visas tradicionales

A partir del 25 de

Andrés Hurtado reaparece en audiencia y se dirige al juez: “Mis abogados nunca han apelado, me parece totalmente injusto”

El expresentador reclamó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley por el vencimiento de los plazos de su prisión preventiva, mientras la Fiscalía defiende la ampliación de la investigación en la que se encuentra incurso

Andrés Hurtado reaparece en audiencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Milagros Jáuregui niega haber expuesto

Milagros Jáuregui niega haber expuesto a menores víctimas de violencia sexual y agradece respaldo de iglesia evangélica

PJ rechaza querella de Iván Quispe Palomino: Juez justifica patinada de Juan José Santiváñez y Gustavo Adrianzén

Elecciones 2026: miembros de mesa recibirán S/165, dos refrigerios y capacitación obligatoria

Fiesta de José Jerí con invitada vinculada a red de prostitución terminó con multa de S/11 mil y choque de un congresista

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl: cómo la inteligencia predictiva revela claves culturales para las marcas en Perú

Flavia López niega beso con Patricio Parodi tras imágenes de ‘Magaly TV La Firme’: “Ahí no se ve”

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

Ariadna Vargas Llosa, la nieta del Nobel que compite por Miss Perú-USA y promueve la moda sostenible

DEPORTES

La lesión de Guillermo Viscarra

La lesión de Guillermo Viscarra despierta atención en Bolivia de cara al repechaje para el Mundial 2026: “Estamos confiados en llegará bien”

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo: posibles titulares en Matute para fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Alan Diez enloqueció por arranque goleador de Hernán Barcos en FC Cajamarca: “Se te escapó la paloma, Sporting Cristal”

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual