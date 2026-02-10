Magaly Medina, su regresó a la TV tras su cirugía, el ampay de Lapadula y lo que piensa de ‘Esto sí es amor’: “Espero que suba sus cifras”

Magaly Medina regresó a la pantalla el lunes 9 de febrero. Magaly TV La Firme

Magaly Medina regresó a la televisión el lunes 9 de febrero con ‘Magaly TV La firme’, luego de un periodo de vacaciones y una pausa por una operación estética en Argentina. En conversación con Infobae Perú, la conductora admitió que experimentó nervios en su primer programa tras el receso.

“Siempre el primer programa tengo un poco de nervios, esperé una semana más para retornar, para darle tiempo a mi cirugía de seguir desinflamando”, indicó la periodista, señalando que aún se encuentra en recuperación.

Durante la entrevista, Medina detalló que priorizó su recuperación antes de regresar a la conducción y que aún enfrenta algunas secuelas del procedimiento. “La parte de los ojos aún está inflamado, la operación fue hace menos de un mes, todavía se me nota medio chinita jajaja”, agregó la conductora de TV.

El ‘ampay’ de Gianluca Lapadula

El regreso de la conductora estuvo acompañado por una primicia que acaparó la atención del espectáculo nacional: el ampay a Gianluca Lapadula. Las imágenes presentadas en su programa mostraron al delantero en una discoteca de Barcelona, acompañado de una mujer que no es su esposa. El episodio generó reacciones inmediatas en redes sociales y posicionó el tema entre las tendencias nacionales.

Sobre la identidad del protagonista, Medina señaló: “Bueno, de repente esperaba gente más cercana a la farándula local, pero considero que Lapadula nos había vendido una imagen de hombre familiar y comprometido".

Gianluca Lapadula es protagonista de 'ampay' de Magaly TV La Firme

Previo a la emisión del programa, se especuló en redes sociales con nombres como Yaco Eskenazi, Ezio Oliva y André Silva. La revelación de que se trataba de Gianluca Lapadula sorprendió a los televidentes y generó un intenso debate digital, alimentado por comentarios y memes.

“Es que (Lapadula) tenía una imagen de esposo amoroso y devoto de la familia. Los rumores que hubieron (sobre otros nombres) aparecieron antes sin fotos ni otras evidencias. Verlo en la noche con una mujer que no es su esposa sin duda es impactante”, señaló a este medio.

Espera que programa de Miguel Arce suba su audiencia

Magaly Medina regresó a la TV después de una larga espera, teniendo como colchón el programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani, ‘Esto sí es amor’, el cual logró en su primera edición 4.3 puntos de rating en Lima + 6ciudades.

“No lo vi. Solo espero que suban sus cifras porque de lo contrario no serán de ayuda”, indicó Magaly Medina sobre ‘Esto sí es amor’, espacio que ocupó el lugar 18 en la lista de los programas más del día lunes 9 de febrero.

Suheyn Cipriani y Miguel Arce se estrenaron como conductores de 'Esto sí es amor'.

¿Cuánto rating logró Magaly TV La Firme?

El estreno de la nueva temporada de ‘Magaly TV La Firme’ alcanzó 7 puntos de rating en Lima + 6 ciudades, ubicándose en el puesto 7 del ranking de programas más vistos.

El espacio, conducido por Magaly Medina, mantiene su vigencia en la televisión peruana y continúa generando expectativa con sus coberturas y sus tan conocidos ampays que ponen a temblar a la farándula.

La emisión, que se transmite de lunes a viernes a las 9:45 p.m. por ATV, consolidó nuevamente su posición en el horario nocturno, superando a otros formatos de entretenimiento. En su estreno, Magaly Medina entró a escena con su pañoleta en la cabeza, aquella que usó tras operarse y causó revuelo en diversas plataformas.

Así reapareció Magaly Medina tras su cirugía estética. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme