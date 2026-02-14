Los Cabos: el paraíso mexicano que busca conquistar a los viajeros peruanos con lujo, naturaleza y cultura

Los Cabos: el paraíso mexicano que busca conquistar a los viajeros peruanos. Fotos Difusión

Los Cabos, ubicado en la punta sur de la península de Baja California Sur, constituye un enclave donde convergen el desierto, el mar y la montaña, ofreciendo un entorno natural único y diverso. Dicha región está delimitada por el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, que alberga el 39% de los mamíferos marinos del mundo y se encuentra a 1.800 km del punto donde la península se desprende del continente mexicano.

Dentro de sus principales zonas destacan Cabo San Lucas, San José del Cabo, la Sierra de la Laguna y Cabo del Este, permitiendo la convivencia de tres ecosistemas: mar, montaña y desierto.

“Estamos ubicados justo en la punta sur de la península, en una zona que no suele estar en el radar del turista sudamericano, aunque cuenta con atributos muy reconocidos, como la pesca deportiva y la preferencia de celebridades de Hollywood que visitan o residen en el destino”, señaló Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA) a Infobae.

FITURCA es la organización encargada de la promoción, gestión y administración del destino, así como del desarrollo de conectividad aérea, ya que la única forma práctica de llegar es por avión.

“El fideicomiso, creado hace 30 años, nació precisamente para generar conectividad y coordinar acciones de promoción bajo un esquema público-privado”, puntualizó.

El modelo integra recursos públicos provenientes del impuesto al hospedaje y la participación de empresas privadas del sector hotelero, restaurantero y de actividades turísticas.

“El destino destaca por la combinación única de mar, desierto y montañas, con una hotelería sofisticada y una cultura mexicana diferenciada por la confluencia de los misioneros jesuitas y los grupos prehispánicos pericúes”, explicó. Además, Los Cabos es considerado el “Acuario del mundo” y cuenta con el Parque Nacional Cabo Pulmo, un arrecife de 20.000 años clave para el buceo y la conservación marina, que ofrece avistamiento de ballenas y una inmensa vida submarina.

Arte, cultura y gastronomía en el corazón del Pacífico

El destino fusiona arte, música y cine en un distrito cultural único, celebrando la vida en el Pacífico y cautivando tanto a quienes buscan patrimonio, historia y tradiciones, como a quienes desean experiencias visuales y gastronómicas diversas.

“El 85% de los turistas, ya sean de México, Estados Unidos, Canadá, Europa o Sudamérica, sale al menos una noche de su hospedaje para disfrutar de la gastronomía local”, precisó Esponda. A diferencia de otros destinos enfocados en el modelo todo incluido, Los Cabos promueve la exploración y la diversidad de experiencias.

El turista promedio disfruta de las mejores playas y biodiversidad marina del mar, paisajes únicos y flora y fauna abundante en la montaña, y la tranquilidad de las dunas del desierto, donde se pueden realizar múltiples actividades. Esta riqueza natural se complementa con una marcada oferta de turismo gastronómico: el 67% de los visitantes elige la gastronomía como uno de los mayores atractivos y el 51% prefiere pagar con tarjeta de crédito, evidenciando un perfil de consumo premium.

Enfoque en el turismo y calidad de vida

La actividad turística es el motor económico de Los Cabos. “No tenemos minería, manufactura ni pesca industrial. El turismo es la única fuente de desarrollo, lo que otorga al fideicomiso un rol clave como guía y punta de lanza para el crecimiento regional”, afirmó Esponda. El impacto económico es notable: entre enero y noviembre de 2025, la derrama económica fue de más de 7 millones de dólares, con un 34% destinado a gastos no turísticos como compras, bares, transporte y salud. En el tercer trimestre de 2025, el turismo generó 44.019 empleos, con salarios promedio 37,6% superiores al estatal y un crecimiento interanual del 6%. Este auge ha elevado el ingreso promedio de las familias, mejorando su capacidad de viaje, ahorro y adquisición de bienes durables, además de reflejarse en un mayor acceso y continuidad a la educación superior.

La participación ciudadana en el desarrollo turístico también ha crecido, consolidando el interés de la comunidad por involucrarse y exigir mayor voz en las decisiones del sector. “Gracias a este modelo, Baja California Sur es el segundo estado de México con mayor calidad de vida”, remarcó Esponda.

Reconocimientos y sostenibilidad

Los Cabos ha sido reconocido mundialmente como destino de lujo, aventura y naturaleza, recibiendo distinciones de The New York Times, Forbes y TravelPulse. En la Guía MICHELIN 2024-2025, el destino suma 21 reconocimientos, con más de 16 restaurantes recomendados, y se posiciona como líder en turismo sostenible en América Latina. Más de 25 playas Blue Flag y la protección del entorno natural avalan su compromiso ecológico, ofreciendo actividades como buceo, surf y caminatas en desierto y montaña.

La seguridad turística es reforzada con presencia militar y naval, vigilancia 24/7 y una estrategia público-privada avanzada para garantizar la tranquilidad de los visitantes.

Oferta hotelera y conectividad internacional

Los Cabos cuenta actualmente con aproximadamente 20.000 habitaciones en su parque hotelero, y este año se sumarán unas 1.800 habitaciones adicionales en el segmento premium. Más del 80% de las nuevas incorporaciones corresponden a hoteles de lujo (4 y 5 estrellas), mientras que la oferta existente incluye resorts all inclusive, hoteles boutique y propiedades premium para viajeros de alto poder adquisitivo. El destino se conecta con Centro y Sudamérica gracias a la reciente apertura del vuelo de Copa Airlines, que suma 6.146 nuevos asientos y fortalece la vinculación con Perú y el resto de la región.

En noviembre de 2025, 313.500 pasajeros arribaron al Aeropuerto de Los Cabos, con un 65,5% provenientes de vuelos internacionales, que crecieron un 2,2% interanual, y un 34,5% de vuelos nacionales.

Perfil del turista peruano y perspectivas de crecimiento

El turismo peruano al extranjero se ha recuperado plenamente y mantiene un crecimiento sostenido. Al cierre de 2025, 4,1 millones de peruanos viajaron fuera del país, un aumento del 7,5% respecto a 2024, superando los niveles previos a la pandemia. Estados Unidos es el tercer destino preferido, con 360.000 viajeros peruanos en 2025, lo que representa el 10,6% de las salidas. México recibió 320.000 viajeros peruanos en el mismo periodo, y las visitas a Baja California Sur crecieron un 12% anual: de enero a octubre, más de 2.500 peruanos visitaron Los Cabos.

La proyección es duplicar en 2026 la cantidad de turistas peruanos en el destino, pasando de 2.500 a 5.000 gracias a la nueva ruta de Copa y a las acciones promocionales de FITURCA. “El público peruano ha evolucionado: busca exclusividad y gastronomía, prefiere conexiones prácticas como la de Copa Airlines vía Panamá, elige hoteles boutique o de gran lujo y valora la oferta de chefs de renombre, spas de lujo, experiencias wellness, avistamiento de ballenas, pesca deportiva con modalidad catch and release y golf”, enumeró Esponda. Los peruanos muestran alta demanda en el corredor turístico entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, con especial interés en hoteles all inclusive de ultra lujo o villas privadas.

Diversidad de experiencias y tarifas

La oferta hotelera incluye cadenas internacionales como Riu, Hyatt, Marriott y Hilton, junto a marcas exclusivas como Pueblo Bonito y Solmar. “El destino ofrece opciones de cuatro a cinco estrellas, todo incluido o plan europeo, hoteles boutique y alternativas para familias, parejas o grupos de amigos”, detalló Esponda. Entre las actividades destacan la pesca deportiva, el golf, el senderismo, la observación de ballenas —“de noviembre a abril es posible ver ballenas jorobadas, grises y azules desde la costa”— y las pinturas rupestres dejadas por los antiguos habitantes.

La tarifa promedio por noche es de USD 450, mientras que el gasto promedio por visitante durante una estadía de siete días asciende a USD 2.000. El precio del vuelo redondo desde Perú ronda los USD 500, con conexión en Panamá, y la experiencia en el aeropuerto ha sido diseñada para garantizar un servicio eficiente y de calidad.

Colaboración sectorial y visión de futuro

La experiencia turística en Los Cabos es integral, gracias a la coordinación de gremios como la Asociación de Hoteles, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Transporte y el Consejo Coordinador de Los Cabos, que incluye sectores profesionales como arquitectos, ingenieros y contadores. “El destino no tiene otro enfoque que el turismo, por lo que se cuida cada detalle. Realizamos encuestas de satisfacción y colaboramos con las autoridades para mantener el nivel de servicio”, enfatizó Esponda.

El perfil del visitante internacional también es de alto nivel socioeconómico: el 64% de los turistas son extranjeros y la mayoría pertenece a segmentos de ingreso alto, predominando viajeros de 26 a 45 años, empleados privados, con una distribución equilibrada entre hombres y mujeres. El 45% se hospeda en hoteles y un 27% en clubes vacacionales, priorizando el confort y la exclusividad. El ocio y la recreación son el principal motivo de visita; las playas y la gastronomía lideran los atractivos, seguidos por el contacto con la fauna marina y actividades terrestres en áreas protegidas.

Estados Unidos es el principal mercado emisor, seguido de Canadá, Colombia, Alemania y Reino Unido. “Perú puede convertirse en uno de los grandes mercados sudamericanos para Los Cabos, por el volumen de viajeros, la afinidad cultural y la calidad de la oferta”, concluyó.

Finalmente, Esponda invitó a más empresas peruanas del sector turístico a conocer Los Cabos y participar en el evento anual Los Cabos VIP, que se realiza en octubre, como una oportunidad para fortalecer los vínculos y ampliar la oferta hacia el mercado peruano.