Alessia Rovegno se encunetra enfocada en su trabajoa como modelo en Nueva York. Mientras que su expareja Hugo García confirmó que será papá con Isabella Ladera.

El anuncio del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García sacudió la farándula peruana y las redes sociales, generando todo tipo de reacciones en el entorno mediático y entre sus seguidores.

Una de las figuras que más llamó la atención fue Alessia Rovegno, exMiss Perú y expareja de Hugo, quien optó por mostrarse activa en Instagram justo el mismo día en que la noticia se hizo pública.

Alessia Rovegno: activa en redes y de vuelta en Miami

La mañana del viernes 13 de febrero, mientras los portales de espectáculos y las redes sociales comentaban el embarazo de Isabella Ladera, Alessia compartió con sus seguidores una serie de publicaciones en Instagram.

“Volvimos”, escribió la modelo junto a una imagen donde se aprecia el mar turquesa, confirmando así su regreso a Miami, ciudad donde reside la modelo venezolana y ahora pareja de Hugo García.

La publicación fue interpretada por muchos como una muestra de serenidad y continuidad en su vida, evitando cualquier referencia directa al anuncio de su exnovio. Horas más tarde, Alessia subió otra fotografía desde Nueva York, con la frase “NYC, I Love You”, reforzando su imagen de mujer cosmopolita y enfocada en sus proyectos personales.

La reacción de Alessia Rovegno luego de que Hugo García confirmara que será papá con Isabella Ladera. IG

Comentarios y reacciones: “Triunfando como debe ser”

Las publicaciones de Alessia no pasaron desapercibidas y pronto se llenaron de comentarios positivos y de respaldo por parte de sus seguidores. “Guapaaaa”, “Tan linda que eres! Tú ganaste desde lejos”, “Triunfando como debe ser”, “No te entiendo, Hugo”, fueron algunas de las frases que inundaron su perfil.

Muchos usuarios no dudaron en destacar la belleza y el carisma de la exMiss Perú, al tiempo que la felicitaban por mantener la elegancia y la distancia frente a los eventos recientes de la vida de Hugo García.

Hasta el momento, Alessia Rovegno no se ha pronunciado de manera pública ni ha emitido comentario alguno sobre el embarazo de Isabella Ladera y Hugo García. Esta actitud ha sido consistente con sus declaraciones pasadas, en las que dejó claro que, más allá de la ruptura, le desea lo mejor a su expareja.

Fuentes cercanas a la modelo aseguran que Alessia prefiere mantener un perfil bajo en asuntos personales y enfocarse en su carrera internacional, sus estudios y sus nuevas oportunidades en la industria del modelaje y el entretenimiento.

Alessia también tiene nuevo romance con Álvaro Villacorta

Al igual que Hugo García, Alessia Rovegno ha seguido adelante con su vida sentimental. En diciembre de 2025 fue captada besándose con su nuevo galán, Álvaro Villacorta, un joven empresario alejado del mundo televisivo y de los realitys.

Villacorta, gerente de varias empresas y propietario de un lujoso Porsche, representa un perfil distinto al de Hugo, alineándose más con el estilo reservado y discreto que Alessia ha priorizado en esta etapa.

La relación ha sido recibida con entusiasmo por el entorno de Alessia, que celebra verla feliz y enfocada en una pareja que comparte sus valores y visión de futuro.

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio. CAPTURA DE TV: AMOR Y FUEGO

Isabella Ladera y cómo recibió la noticia Hugo García

Por su parte, Isabella Ladera y Hugo García han mantenido la alegría y la emoción en torno a la llegada de su primer hijo juntos. La influencer venezolana contó a la revista ¡Hola! que el embarazo se vivió en la más estricta intimidad y solo fue anunciado cuando ambos se sintieron listos para compartirlo con el mundo.

Ladera relató cómo la noticia fue recibida con lágrimas y gratitud por parte de Hugo, y compartió la felicidad de su hija Mía, quien será hermana mayor. La pareja aún no conoce el sexo del bebé y evalúa nombres que puedan servir para niño o niña, disfrutando del proceso lejos del ruido mediático.

La modelo también habló de los desafíos físicos y emocionales de la gestación, resaltando la importancia del apoyo de su círculo cercano y la gratitud como motor para esta nueva etapa.

Hugo García e Isabella Ladera comparten su inmensa alegría y emoción al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)