Perú

Denuncian intento de ocupación en importante sitio arqueológico de Trujillo: asociación ofrecía terrenos en espacio de valor patrimonial

Un grupo de agricultores y ciudadanos presentó documentación sobre actividades orientadas a la ocupación de terrenos en la Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, lo que motivó la intervención de las autoridades competentes

Un grupo de ciudadanos se
Un grupo de ciudadanos se reúne en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, Trujillo, para denunciar un intento de invasión por parte de la Asociación de Agricultores Manos Limpias. (Foto: Agencia Andina)

Una denuncia presentada ante el Ministerio de Cultura expuso un nuevo intento de invasión en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, ubicada en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región La Libertad. Agricultores y ciudadanos señalaron que una organización, bajo la fachada de asociación, estaría promoviendo la ocupación y lotización de terrenos protegidos, afectando un sitio reconocido por su valor histórico y cultural.

Según información obtenida por la Agencia Andina, los hechos involucran a la Asociación de Agricultores Manos Limpias, que habría realizado convocatorias y reuniones para explicar procedimientos de adjudicación de predios dentro del área intangible.

El reporte entregado a las autoridades indica que el pasado 8 de febrero, miembros de la asociación reunieron a cerca de 40 personas y 10 vehículos en inmediaciones de la zona arqueológica. Testimonios incluidos en la denuncia señalan que los asistentes fueron citados bajo la promesa de recibir terrenos o regularizar predios ya ocupados. Una de las participantes sostuvo: “A mí me convocaron a una reunión porque me dijeron que el señor Mario Esteban López Carranza iba a transferir su terreno y nosotros queremos un pedacito”, declaración recogida por la Agencia Andina. La mayoría de los asistentes afirmó desconocer que se trataba de un área protegida.

Las evidencias presentadas ante el Ministerio de Cultura incluyen material audiovisual, audios y fotografías que documentan el encuentro y las propuestas de ocupación. Los denunciantes alertaron sobre la posible participación de personas identificadas como Juan José Marquina Ventura y Uzziel Ismael Alayo Layza, quienes habrían figurado como dirigentes y organizadores de la actividad.

Ciudadanos y autoridades alertan sobre
Ciudadanos y autoridades alertan sobre un nuevo intento de ocupación ilegal en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo en Trujillo, un sitio patrimonial clave. (Foto: SOBRE EL RASTRO)

Asociación afirma contar con respaldo para adjudicación de terrenos

Durante la reunión de la Asociación de Agricultores Manos Limpias, los dirigentes y un presunto abogado de apellido Polo explicaron a los asistentes el proceso de adjudicación de terrenos dentro de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. Se detalló que los socios y nuevos aspirantes debían seguir un procedimiento para acceder a lotes, argumentando que la organización contaba con respaldo y legitimidad formal.

Uno de los videos registrados muestra a un dirigente de la asociación reconociendo la ejecución de obras como pozos de agua dentro del área intangible, afirmando que dichas acciones se realizaron de manera pública y sin ocultamiento, con el supuesto aval de las autoridades. “Somos peruanos y todos tenemos derechos sobre estos terrenos eriazos”, expresó durante su intervención, buscando convencer a los asistentes de la licitud de las actividades.

Los convocados señalaron que acudieron motivados por la posibilidad de obtener terrenos, ya sea por transferencia directa o por regularización de predios previamente ocupados. Varios asistentes manifestaron desconocimiento sobre el carácter arqueológico y la protección legal de la zona, lo que evidencia el nivel de desinformación y la falta de transparencia en el proceso.

Ciudadanos se congregan en la
Ciudadanos se congregan en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, Trujillo, para denunciar un intento de invasión por parte de una asociación que busca lotizar terrenos protegidos, a pesar de la falta de autorización municipal. (Foto: Agencia Andina)

Alcalde de Laredo niega permiso para ocupación de la zona arqueológica

Los dirigentes de la Asociación de Agricultores Manos Limpias aseguraron ante los asistentes que su organización operaba de forma legal, argumentando que “contarían con la autorización de la Municipalidad Distrital de Laredo”. Según los testimonios recogidos en los videos y audios presentados, esta afirmación fue utilizada como argumento principal para legitimar la ocupación y lotización de terrenos en la zona intangible.

Consultado sobre esta versión, el alcalde de Laredo, Sergio Vílchez, explicó que durante los años 2023 y 2024, la comuna local reconoció formalmente a la asociación como organización colectiva, pero destacó que este reconocimiento no otorga autorización alguna para ocupar terrenos ni mucho menos en zonas arqueológicas. El alcalde detalló que dicho reconocimiento solo permite a la asociación realizar actividades colectivas, sin que implique derechos sobre áreas protegidas.

La denuncia formal solicita la intervención de la Procuraduría y el Ministerio Público para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Además, los denunciantes alertaron sobre la presencia de una caseta vinculada al Proyecto Especial Chavimochic (PECH) dentro del área intangible, instalada sobre una terraza arqueológica. Autoridades del PECH respondieron que la estructura se encuentra dentro de su propio polígono y que no constituye una acción irregular.

Patrimonio histórico y cultural de la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo

La Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo es reconocida por su relevante patrimonio histórico, que incluye petroglifos, caminos ceremoniales y vestigios que evidencian miles de años de ocupación continua en la región de La Libertad. Este espacio fue un centro sagrado para el culto al agua y recibió la presencia de culturas como la Cupisnique, la Moche y la Chimú, cuyos miembros dejaron grabados zoomorfos y antropomorfos en las rocas del área.

Vestigios de espirales prehispánicas grabadas
Vestigios de espirales prehispánicas grabadas en el suelo de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, Trujillo, objeto de un reciente intento de invasión y lotización por parte de asociaciones. (Foto: sobreelerastro.pe)

El valor patrimonial de Quebrada Santo Domingo ha sido destacado en diversas investigaciones arqueológicas, que subrayan su papel en la historia prehispánica local y nacional. La reciente denuncia pone en evidencia la vulnerabilidad de estos espacios frente a la presión de intereses particulares y la importancia de una intervención oportuna y efectiva por parte de las autoridades para preservar su integridad.

Actualmente, el Ministerio de Cultura analiza la documentación presentada, que incluye videos, audios y fotografías, a fin de determinar las acciones necesarias para evitar nuevos intentos de ocupación y salvaguardar este patrimonio de la Nación.

