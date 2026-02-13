Beca para estudiar maestría o doctorado en Corea: conoce los requisitos y el link de postulación

Los interesados pueden postular hasta el 25 de febrero - Créditos: Andina.

El Gobierno de Corea del Sur lanzó una convocatoria dirigida a peruanos interesados en cursar maestrías o doctorados completamente gratuitos a través de la beca Global Korea Scholarship.

Esta iniciativa permite a los seleccionados realizar estudios avanzados en universidades coreanas, con todos los gastos académicos cubiertos, pasaje aéreo de ida y vuelta, y un año de curso intensivo de idioma coreano, lo que facilitará su adaptación académica y cultural.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser de nacionalidad peruana y no tener padres con ciudadanía coreana.

Haber nacido después del 1 de septiembre de 1986 (edad máxima: 40 años).

Contar con título universitario, certificado de maestría o constancia de próxima graduación antes del 31 de julio de 2026.

Mantener un promedio general de calificaciones durante la formación previa.

Presentar certificado de salud que acredite condiciones físicas y mentales aptas para estudiar en el extranjero.

Acreditar nivel intermedio de inglés mediante certificado, TOEFL o IELTS Academic.

(Deseable) Contar con algún conocimiento del idioma coreano; quienes presenten constancia Topik 3 recibirán puntos adicionales.

Adjuntar partida de nacimiento propia y de los padres, copia de pasaporte y otros documentos establecidos en la convocatoria.

Completar todos los formularios de postulación en inglés y subirlos en la web oficial dentro del plazo establecido.

Por otra parte, quienes resulten beneficiados podrán optar entre una maestría de dos años o un doctorado de tres, disfrutando de una asignación mensual sujeta a disponibilidad presupuestaria.

La beca cubre todos los gastos académicos, pasaje aéreo de ida y vuelta y un año de curso intensivo de idioma coreano - Créditos: Andina.

LINK para postular

El Instituto Nacional para la Educación Internacional de la República de Corea (NIIED) ha asignado ocho plazas integrales para ciudadanos peruanos, con el objetivo de fortalecer los lazos académicos y culturales entre ambos países.

Las postulaciones comenzaron el pasado 12 de febrero a través de la plataforma oficial Study in Korea (LINK) y estarán abiertas hasta el 25 del mismo mes.

Los interesados pueden descargar y revisar la Guía de Aplicación GKS 2026 y los formularios correspondientes en la página oficial (ENLACE). Para mayor información, está disponible el correo electrónico gksniied@korea.kr, así como la plataforma de estudios en Corea y los canales de contacto del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que difunde pero no financia esta beca. Consultas adicionales pueden hacerse también por WhatsApp al 914 121 106 o a través de www.pronabec.gob.pe/becas-de-cooperacion-internacional.

Esta convocatoria representa una oportunidad única para jóvenes peruanos que deseen desarrollarse en un entorno académico de excelencia y contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre Perú y Corea del Sur.

El programa ofrece ocho vacantes para ciudadanos peruanos, con la posibilidad de elegir entre maestría (dos años) y doctorado (tres años), e incluye una asignación mensual - Créditos: Andina.

¿Por qué son importantes los estudios de posgrado?

Permiten especializarse en un área específica del conocimiento y profundizar habilidades técnicas o investigativas.

Mejoran las oportunidades laborales y aumentan la competitividad en el mercado profesional.

Facilitan el acceso a cargos directivos, académicos o de liderazgo en organizaciones públicas y privadas.

Fomentan el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

Promueven la creación de redes internacionales y el intercambio de experiencias con expertos de diversas disciplinas.

Contribuyen al desarrollo científico, tecnológico y social del país mediante la formación de profesionales altamente calificados.

Abren puertas a la docencia universitaria y a la investigación avanzada.

Impulsan la actualización constante frente a los cambios del entorno global y las nuevas tendencias.

Favorecen el desarrollo personal, la autoconfianza y el crecimiento intelectual.

Respaldan la innovación y la generación de soluciones para desafíos contemporáneos en distintos campos.