Becas para estudiar una maestría en Suecia: conoce todos los requisitos, link de la inscripción y todos los detalles

El proceso de postulación es completamente virtual, gratuito y está abierto a talentos de cualquier región del Perú - Créditos: Pronabec.

El Gobierno de Suecia lanzó la Beca Swedish Institute for Global Professionals, orientada a que profesionales peruanos con trayectoria en liderazgo accedan a maestrías completamente financiadas en destacadas universidades suecas.

Además, esta iniciativa permite postular de manera virtual y sin costo entre el 9 y el 25 de febrero (hasta las 8:59 a. m. hora Perú). De este modo, el proceso está disponible para talentos de distintas regiones del país y busca facilitar el acceso a estudios de posgrado en un entorno internacional.

Requisitos y áreas de estudio

Para participar, es indispensable haber postulado a una universidad sueca elegible entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de enero de 2026, seleccionando un programa en Gobernanza, Salud Pública, Emprendimiento e Innovación o STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La admisión definitiva podrá gestionarse hasta el 26 de marzo de 2026.

El Gobierno de Suecia presenta becas que permiten acceder a maestrías financiadas en reconocidas universidades del país, dirigida a personas peruanas con experiencia en liderazgo - Créditos: Andina.

El proceso exige presentar un currículum vitae (CV), constancias de experiencia laboral y de liderazgo, dos cartas de referencia, carta de motivación y copia vigente de pasaporte o documento nacional de identidad (DNI).

Las plantillas, formatos requeridos y los detalles están disponibles en la web oficial del Swedish Institute (LINK). El 23 de abril de 2026 se dará a conocer la lista de seleccionados.De la misma forma, estas son los programas de maestría disponibles con sus respectivas casas de estudios (ENLACE).

Beneficios para quienes obtengan la beca

Cobertura total de la matrícula universitaria; el Swedish Institute abona directamente el importe correspondiente a la universidad sueca cada semestre.

Asignación mensual de 12.000 coronas suecas para gastos de manutención durante todo el periodo académico.

Beca de viaje de 15.000 coronas suecas en un solo pago (10.000 coronas para beneficiarios de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania); este beneficio no se aplica a quienes ya residen en Suecia.

Integración a la Red SI para Profesionales Globales (NFGP), espacio que fomenta el desarrollo profesional y la creación de vínculos en el entorno sueco.

Al concluir la experiencia académica, incorporación automática a la Red de Antiguos Alumnos de Suecia, con acceso a oportunidades de networking y crecimiento profesional continuo.

Los profesionales peruanos tendrán la oportunidad de acceder a becas para estudiar en Suecia - Créditos: Pronabec.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación difunde esta convocatoria y brinda orientación a los interesados, aunque no financia la presente beca.

Para más detalles, los interesados pueden consultar la página oficila de la convocatoria (LINK). Otra opción es enviar un correo a si@si.se o un mensaje al WhatsApp 914 121 106 para resolver consultas.

Importancia de estudiar la maestría

Adquisión de conocimientos especializados y profundización en áreas relevantes para el desarrollo académico o laboral.

Mejora de las oportunidades profesionales y acceso a mejores salarios y puestos de mayor responsabilidad.

Desarrollo de habilidades analíticas, competencias en investigación y pensamiento crítico para enfrentar retos complejos.

Fomento de la autonomía, la disciplina y una gestión eficaz del tiempo, factores clave para el crecimiento personal.

Ampliación de la red de contactos nacionales e internacionales, lo que facilita colaboraciones y proyectos en distintos contextos.

Incremento de la competitividad en el mercado laboral y diferenciación positiva frente a otros candidatos.

Acceso a experiencias interculturales, en especial al estudiar en el extranjero, que fortalecen la visión global y la capacidad de adaptación.

Mayor capacidad para aportar soluciones y avances en la comunidad y en el área de especialización seleccionada.

Disponibilidad de recursos académicos, tecnología de punta y apoyo en investigación a lo largo de la formación.