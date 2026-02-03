Perú

Becas para estudiar una maestría en Suecia: conoce todos los requisitos, link de la inscripción y todos los detalles

Los beneficios incluyen cobertura total de matrícula, asignación mensual para manutención, apoyo para gastos de viaje, entre otros

El proceso de postulación es completamente virtual, gratuito y está abierto a talentos de cualquier región del Perú - Créditos: Pronabec.

El Gobierno de Suecia lanzó la Beca Swedish Institute for Global Professionals, orientada a que profesionales peruanos con trayectoria en liderazgo accedan a maestrías completamente financiadas en destacadas universidades suecas.

Además, esta iniciativa permite postular de manera virtual y sin costo entre el 9 y el 25 de febrero (hasta las 8:59 a. m. hora Perú). De este modo, el proceso está disponible para talentos de distintas regiones del país y busca facilitar el acceso a estudios de posgrado en un entorno internacional.

Requisitos y áreas de estudio

Para participar, es indispensable haber postulado a una universidad sueca elegible entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de enero de 2026, seleccionando un programa en Gobernanza, Salud Pública, Emprendimiento e Innovación o STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La admisión definitiva podrá gestionarse hasta el 26 de marzo de 2026.

El Gobierno de Suecia presenta becas que permiten acceder a maestrías financiadas en reconocidas universidades del país, dirigida a personas peruanas con experiencia en liderazgo - Créditos: Andina.

El proceso exige presentar un currículum vitae (CV), constancias de experiencia laboral y de liderazgo, dos cartas de referencia, carta de motivación y copia vigente de pasaporte o documento nacional de identidad (DNI).

Las plantillas, formatos requeridos y los detalles están disponibles en la web oficial del Swedish Institute (LINK). El 23 de abril de 2026 se dará a conocer la lista de seleccionados.De la misma forma, estas son los programas de maestría disponibles con sus respectivas casas de estudios (ENLACE).

Beneficios para quienes obtengan la beca

  • Cobertura total de la matrícula universitaria; el Swedish Institute abona directamente el importe correspondiente a la universidad sueca cada semestre.
  • Asignación mensual de 12.000 coronas suecas para gastos de manutención durante todo el periodo académico.
  • Beca de viaje de 15.000 coronas suecas en un solo pago (10.000 coronas para beneficiarios de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania); este beneficio no se aplica a quienes ya residen en Suecia.
  • Integración a la Red SI para Profesionales Globales (NFGP), espacio que fomenta el desarrollo profesional y la creación de vínculos en el entorno sueco.
  • Al concluir la experiencia académica, incorporación automática a la Red de Antiguos Alumnos de Suecia, con acceso a oportunidades de networking y crecimiento profesional continuo.
Los profesionales peruanos tendrán la oportunidad de acceder a becas para estudiar en Suecia - Créditos: Pronabec.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación difunde esta convocatoria y brinda orientación a los interesados, aunque no financia la presente beca.

Para más detalles, los interesados pueden consultar la página oficila de la convocatoria (LINK). Otra opción es enviar un correo a si@si.se o un mensaje al WhatsApp 914 121 106 para resolver consultas.

Importancia de estudiar la maestría

  • Adquisión de conocimientos especializados y profundización en áreas relevantes para el desarrollo académico o laboral.
  • Mejora de las oportunidades profesionales y acceso a mejores salarios y puestos de mayor responsabilidad.
  • Desarrollo de habilidades analíticas, competencias en investigación y pensamiento crítico para enfrentar retos complejos.
  • Fomento de la autonomía, la disciplina y una gestión eficaz del tiempo, factores clave para el crecimiento personal.
  • Ampliación de la red de contactos nacionales e internacionales, lo que facilita colaboraciones y proyectos en distintos contextos.
  • Incremento de la competitividad en el mercado laboral y diferenciación positiva frente a otros candidatos.
  • Acceso a experiencias interculturales, en especial al estudiar en el extranjero, que fortalecen la visión global y la capacidad de adaptación.
  • Mayor capacidad para aportar soluciones y avances en la comunidad y en el área de especialización seleccionada.
  • Disponibilidad de recursos académicos, tecnología de punta y apoyo en investigación a lo largo de la formación.

