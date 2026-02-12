Perú

Veterinaria asegura que los perros pequeños intentan “hacerse más grandes” y por eso ladran más: “Es supervivencia”

La especialista indica que la sobreprotección desde cachorros y la falta de estímulos hacen que los perros pequeños desarrollen comportamientos de alerta constante

Un perro Chihuahua de color
Un perro Chihuahua de color arena claro descansa cómodamente sobre una alfombra beige junto a una ventana soleada en el interior de una casa, observando con atención su entorno. (Foto: Captura video)

Los perros pequeños, como los chihuahuas, suelen llamar la atención por sus ladridos intensos, especialmente cuando se encuentran con perros de mayor tamaño. Según la veterinaria Laura Londoño, esta conducta no es producto de la agresividad, sino de una estrategia instintiva de los animales para “hacerse grandes” y marcar su presencia.

La especialista en salud animal señala que los ladridos responden a varios factores, incluyendo su crianza, genética y la manera en que los dueños interactúan con ellos. Comprender las causas detrás de estos ladridos es clave para mejorar la convivencia y atender las necesidades de estas razas pequeñas.

El Lancashire Heeler es un
El Lancashire Heeler es un perro pastor británico conocido por su tamaño pequeño y carácter alerta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crianza y sobreprotección influyen en la conducta

Londoño explica que los perros pequeños a menudo son sobreprotegidos desde cachorros. “Los vemos frágiles, los cogemos todo el tiempo, no les dejamos explorar ni ser perros. Sin darnos cuenta crecen sin saber enfrentarse solos al mundo. Por eso están en estado de alerta todo el tiempo”, indicó la veterinaria en su página de Instagram.

Esta sobreprotección hace que los animales desarrollen inseguridad y se mantengan vigilantes, reaccionando con ladridos ante estímulos que otros perros más grandes podrían ignorar. La falta de exposición a situaciones variadas desde temprana edad genera un comportamiento de alerta constante.

Además, la veterinaria explica que los perros pequeños son conscientes de su tamaño y vulnerabilidad, lo que se traduce en una necesidad de “hacerse grandes” frente a posibles amenazas. Según Londoño, esta conducta no debe interpretarse como agresión: “Los perros pequeños saben que lo son. Por eso se ponen a ladrar, para hacerse más grandes, es su forma de decir ‘aquí estoy’. No es agresión, es supervivencia”.

Un adorable Yorkshire Terrier de
Un adorable Yorkshire Terrier de pelaje marrón y gris descansa cómodamente sobre la hierba verde de un jardín durante un día soleado. (Foto: Captura video)

Predisposición natural

Otro factor que influye en los ladridos es la genética. Muchas razas pequeñas fueron seleccionadas específicamente para alertar, reaccionar rápido y ladrar, lo que explica por qué algunos perros son más vocales que otros. Esta predisposición heredada refuerza la idea de que los ladridos cumplen una función práctica y no solo expresiva.

La especialista también enfatiza la responsabilidad de los dueños en la conducta de sus mascotas. Acciones como prestar atención excesiva, premiar o regañar al perro cuando ladra pueden reforzar un comportamiento que, de otra manera, podría moderarse con entrenamiento adecuado.

Un adorable Pomerania de pelaje
Un adorable Pomerania de pelaje crema se apoya sobre el respaldo de un sofá blanco, ofreciendo una mirada curiosa y amistosa directamente a la cámara. (Foto: Captura video)

Por otro lado, la falta de ejercicio y de estímulos durante el día contribuye al aumento de los ladridos. Los paseos cortos y la escasa actividad física limita la capacidad del perro para gastar energía y procesar estímulos, generando frustración que se manifiesta vocalmente.

Comunicación canina

Los ladridos de los perros cumplen una función comunicativa compleja. Estudios científicos, como el titulado “Dogs discriminate between barks: The effect of context and identity of the caller” (2009), demostraron que los canes pueden identificar quién ladra y en qué contexto, diferenciando entre ladridos dentro o fuera del hogar.

Un adorable cachorro Maltés Shih
Un adorable cachorro Maltés Shih Tzu de pelaje blanco se sienta sobre una roca gris, con un fondo borroso de tonos otoñales. (Foto: Captura video)

Esto refuerza la idea de que los perros pequeños no ladran “por capricho”, sino como un mecanismo adaptativo para comunicarse y protegerse. Comprender estos factores permite a los dueños abordar los ladridos de manera más consciente, promoviendo una relación saludable con sus mascotas.

