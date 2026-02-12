¿Este 14 de febrero también cerrarán la playa Agua Dulce? Todo lo que se sabe de la medida anunciada

La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre total de la playa Agua Dulce el domingo 15 de febrero, priorizando la salud pública y el ambiente. (Andina)

La Municipalidad de Chorrillos no ha informado sobre el cierre de la playa Agua Dulce para este sábado 14 de febrero, fecha que coincide con el Día de San Valentín y suele atraer a numerosas parejas que buscan un espacio para celebrar.

Sin embargo, la atención se concentra en la medida ya oficial: el acceso a Agua Dulce quedará completamente restringido este domingo 15 de febrero, una decisión adoptada ante la acumulación masiva de basura y el reiterado comportamiento irresponsable de los visitantes.

El municipio distrital evalúa ampliar la clausura de la playa si los visitantes continúan arrojando residuos. El alcalde Richard Cortez Melgarejo explicó que la medida busca proteger la salud pública y el medio ambiente.

La acumulación de más de 250 toneladas de basura desde diciembre motivó la drástica decisión de clausura en la popular playa Agua Dulce. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

“La razón específica y tácita es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años. Esto no es una situación de un verano, esto es una situación de concientización que lleva más de veinticinco años sin que se haya tomado la decisión más clara. Y el mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto”, dijo la autoridad.

En un solo fin de semana se recogen aproximadamente veinte toneladas de basura en la playa, cifra que desde diciembre asciende a unas doscientas cincuenta toneladas. Entre los residuos se encuentran plásticos, restos orgánicos, pañales, comida y materiales arrastrados por la marea, lo que convierte el lugar en un foco de riesgo tanto para la población como para la fauna marina.

El hallazgo

En los días previos al cierre, personal de limpieza municipal descubrió un chancho a medio comer enterrado en la arena, junto a otros residuos contaminantes. Este hallazgo refleja el nivel crítico de contaminación.

La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

“Un visitante no terminó la cena de año nuevo, decidió llevarlo a la playa, donde tampoco lo terminó y, en lugar de colocarlo en el tacho de basura, lo mejor que hizo fue enterrarlo en la arena. Eso es lo más anecdótico que nos ha pasado. Y todos los días encontramos pañales”, narró Cortez Melgarejo.

La Municipalidad de Chorrillos adelantó el operativo de cierre y, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Ambiente y colectivos ambientalistas, acordonará el acceso desde la medianoche del domingo 15. Equipos municipales y voluntarios repartirán material educativo para informar a los visitantes.

Impacto social

La clausura de Agua Dulce afecta a cerca de sesenta y cinco comerciantes y a más de cien familias que dependen económicamente del balneario. De acuerdo con el alcalde, el impacto es severo, pero la prioridad institucional es la salud colectiva.

“En toda la playa trabajan mucho más de cien familias. Entonces, el impacto es fuerte, sí, pero para problemas tan complicados, necesitamos decisiones drásticas y esto es algo drástico”, recalcó.

La playa Agua Dulce cerrará temporalmente debido a la acumulación masiva de basura. Este miércoles, durante labores de limpieza, se descubrió un chancho a medio comer enterrado en la arena. Foto: El Peruano

El municipio sostuvo reuniones con los comerciantes para reducir el impacto económico, pero la acumulación de residuos obligó a priorizar la limpieza y la seguridad sanitaria.

Falta de educación

El alcalde atribuyó la crisis a la falta de educación ambiental. “La gente realmente es cochina”, sostuvo. El personal de limpieza inicia labores desde las cuatro de la mañana, pero la cantidad de residuos supera la capacidad operativa. Las campañas de concientización no han logrado modificar la conducta de los visitantes, y el cierre busca marcar un precedente para el litoral limeño.

El cierre de Agua Dulce genera inquietud en Barranco y en sus autoridades municipales, ante la posibilidad de que playas como Los Yuyos, Barranquito o Pescadores reciban una afluencia inusual de bañistas.

Algunos visitantes han solicitado la instalación de más tachos recolectores. “Tenemos una bolsita, pero veo que hay hasta comida por ahí. No hay una cultura de cuidar el medio ambiente. Lo otro es que deberían haber más tachos”, comentó una madre de familia.