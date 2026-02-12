Perú

¿Este 14 de febrero también cerrarán la playa Agua Dulce? Todo lo que se sabe de la medida anunciada

El acceso al balneario permanecerá restringido por el personal de la Municipalidad de Chorrilos ante el incremento de residuos sólidos y las actitudes irresponsables de los visitantes

Guardar
La Municipalidad de Chorrillos dispuso
La Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre total de la playa Agua Dulce el domingo 15 de febrero, priorizando la salud pública y el ambiente. (Andina)

La Municipalidad de Chorrillos no ha informado sobre el cierre de la playa Agua Dulce para este sábado 14 de febrero, fecha que coincide con el Día de San Valentín y suele atraer a numerosas parejas que buscan un espacio para celebrar.

Sin embargo, la atención se concentra en la medida ya oficial: el acceso a Agua Dulce quedará completamente restringido este domingo 15 de febrero, una decisión adoptada ante la acumulación masiva de basura y el reiterado comportamiento irresponsable de los visitantes.

El municipio distrital evalúa ampliar la clausura de la playa si los visitantes continúan arrojando residuos. El alcalde Richard Cortez Melgarejo explicó que la medida busca proteger la salud pública y el medio ambiente.

La acumulación de más de
La acumulación de más de 250 toneladas de basura desde diciembre motivó la drástica decisión de clausura en la popular playa Agua Dulce. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

“La razón específica y tácita es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años. Esto no es una situación de un verano, esto es una situación de concientización que lleva más de veinticinco años sin que se haya tomado la decisión más clara. Y el mejor mensaje de enviarle a nuestros visitantes es el cierre de la playa. No lleguemos al punto del cierre absoluto”, dijo la autoridad.

En un solo fin de semana se recogen aproximadamente veinte toneladas de basura en la playa, cifra que desde diciembre asciende a unas doscientas cincuenta toneladas. Entre los residuos se encuentran plásticos, restos orgánicos, pañales, comida y materiales arrastrados por la marea, lo que convierte el lugar en un foco de riesgo tanto para la población como para la fauna marina.

El hallazgo

En los días previos al cierre, personal de limpieza municipal descubrió un chancho a medio comer enterrado en la arena, junto a otros residuos contaminantes. Este hallazgo refleja el nivel crítico de contaminación.

La Playa Agua dulce es
La Playa Agua dulce es una de las más concurridas del litoral peruano. (Foto: Andina)

“Un visitante no terminó la cena de año nuevo, decidió llevarlo a la playa, donde tampoco lo terminó y, en lugar de colocarlo en el tacho de basura, lo mejor que hizo fue enterrarlo en la arena. Eso es lo más anecdótico que nos ha pasado. Y todos los días encontramos pañales”, narró Cortez Melgarejo.

La Municipalidad de Chorrillos adelantó el operativo de cierre y, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Ambiente y colectivos ambientalistas, acordonará el acceso desde la medianoche del domingo 15. Equipos municipales y voluntarios repartirán material educativo para informar a los visitantes.

Impacto social

La clausura de Agua Dulce afecta a cerca de sesenta y cinco comerciantes y a más de cien familias que dependen económicamente del balneario. De acuerdo con el alcalde, el impacto es severo, pero la prioridad institucional es la salud colectiva.

“En toda la playa trabajan mucho más de cien familias. Entonces, el impacto es fuerte, sí, pero para problemas tan complicados, necesitamos decisiones drásticas y esto es algo drástico”, recalcó.

La playa Agua Dulce cerrará
La playa Agua Dulce cerrará temporalmente debido a la acumulación masiva de basura. Este miércoles, durante labores de limpieza, se descubrió un chancho a medio comer enterrado en la arena. Foto: El Peruano

El municipio sostuvo reuniones con los comerciantes para reducir el impacto económico, pero la acumulación de residuos obligó a priorizar la limpieza y la seguridad sanitaria.

Falta de educación

El alcalde atribuyó la crisis a la falta de educación ambiental. “La gente realmente es cochina”, sostuvo. El personal de limpieza inicia labores desde las cuatro de la mañana, pero la cantidad de residuos supera la capacidad operativa. Las campañas de concientización no han logrado modificar la conducta de los visitantes, y el cierre busca marcar un precedente para el litoral limeño.

El cierre de Agua Dulce genera inquietud en Barranco y en sus autoridades municipales, ante la posibilidad de que playas como Los Yuyos, Barranquito o Pescadores reciban una afluencia inusual de bañistas.

Algunos visitantes han solicitado la instalación de más tachos recolectores. “Tenemos una bolsita, pero veo que hay hasta comida por ahí. No hay una cultura de cuidar el medio ambiente. Lo otro es que deberían haber más tachos”, comentó una madre de familia.

Temas Relacionados

Municipalidad de ChorrillosCierre de PlayasPlaya Agua DulceVerano 2026peru-noticias

Más Noticias

Así quedó el auto de Laura Spoya tras el brutal accidente en Surco: un elemento clave evitó una tragedia

Imágenes muestran la camioneta con la parte frontal completamente destruida tras el impacto contra un muro. Un detalle fue primordial para que la conductora salvara la vida.

Así quedó el auto de

San Valentín sin ‘cariño’: Campaña retail llega casi sin descuentos y movería S/630 millones

¿Pensando en las compras por San Valentín? La Cámara de comercio de Lima sugiere que no esperes encontrar precios más bajos

San Valentín sin ‘cariño’: Campaña

Netflix, Uber, Facebook, Spotify, Amazon y otras plataformas deberán incluir un botón de reclamos en Perú

En adelante, quedarán expresamente prohibidas las prácticas comerciales coercitivas, como suscripciones involuntarias o compras predeterminadas, según Indecopi

Netflix, Uber, Facebook, Spotify, Amazon

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

El Ministerio Público realizó una visita a la sede de Cieneguilla para verificar la protección de las adolescentes. La intervención ocurre en medio de polémica que alcanza a la congresista

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

El alcalde de Lima rechazó la posibilidad de destituir al presidente interino y advirtió sobre el riesgo de mayor “inestabilidad” política a pocas semanas de las elecciones

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

Las mentiras de José Jerí: fact-check de las contradicciones, enredos y versiones del presidente y los empresarios chinos

Exjefe de Qali Warma que renunció en pleno escándalo por intoxicaciones de escolares regresa al Midis

Milagros Jáuregui rompe con Renovación Popular y acusa a la cúpula de buscar frenar su candidatura: “Tengo la intuición”

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren, Gerardo Pe y

Mario Irivarren, Gerardo Pe y el productor de ‘La Manada’ en shock tras accidente de Laura Spoya: “Hay vértebras comprometidas”

Así quedó el auto de Laura Spoya tras el brutal accidente en Surco: un elemento clave evitó una tragedia

Video del preciso instante del accidente de Laura Spoya: camioneta invade carril contrario y se estrella contra pared

Laura Spoya estuvo con Mario Irivarren en una reunión previo al terrible accidente: foto muestra bebidas alcohólicas

Laura Spoya es hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco: video del aparatoso choque

DEPORTES

Diego Rebagliati hizo revelación sobre

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja

A qué hora juega Universitario vs Cienciano: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales ida de la Copa del Rey 2026

El revelador video del penal fallado de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026: ¿qué pasó con Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti?

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal