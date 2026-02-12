Dayanita habría retomado relación con Miguel Rubio pese a escándalo en comisaría:“No lo niego, salimos”

La actriz cómica Dayanita habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con su expareja Miguel Rubio. Entérate de los detalles de esta sorprendente reconciliación. América Tv /América Hoy.

Dayanita vuelve a captar la atención mediática tras confirmar que habría retomado el contacto con Miguel Rubio, su expareja, a pesar del escándalo que ambos protagonizaron meses atrás y que terminó en una intervención policial.

Sus recientes declaraciones para el programa 'América Hoy’ revelan que, aunque la relación formal terminó en medio de una discusión pública, ambos han decidido darse una nueva oportunidad y están apostando por la comunicación y el trabajo personal.

Dayanita: “No lo niego, salimos”

La posibilidad de reconciliación sorprendió a los seguidores de la comediante, pues la separación con Miguel Rubio estuvo marcada por imágenes polémicas, discusiones y la presencia en una comisaría, lo que hacía pensar en un quiebre definitivo. Sin embargo, la propia artista confirmó que la historia no ha terminado y que, actualmente, ambos se encuentran en un proceso de sanación y acercamiento progresivo.

“Él está trabajando, él está en la casa, cada quien por su lado, como se puede, trabajando. Por el momento ambos estamos sanando muchas cosas. Vamos encaminándonos bien”, comentó Dayanita en televisión nacional.

La humorista dejó claro que, si bien no existe convivencia, sí mantienen salidas y encuentros para construir una relación diferente, basada en el diálogo y la estabilidad emocional.

Dayanita fue precisa al referirse al tipo de vínculo que mantiene actualmente con Rubio: “Hemos conversado y estamos llevando terapia, cada quien por su lado y él con lo suyo, yo con lo mío y mantenemos mucha comunicación. Bueno, salimos. No, no lo niego, estamos bien. Como le vuelvo a repetir, cada quien por su lado”, explicó.

La artista recalcó que la prioridad para ambos es sanar heridas y trabajar en el crecimiento personal antes de pensar en una convivencia formal o en retomar la relación de manera pública.

Dayanita habría retomado relación con Miguel Rubio pese a escándalo en comisaría. IG

San Valentín de Dayanita y el foco en el trabajo personal

Con la cercanía del 14 de febrero, Dayanita fue consultada sobre sus planes para la fecha. Fiel a su estilo directo, la comediante afirmó estar enfocada en su bienestar y el trabajo:

“Ahorita solamente estoy enfocada en el dinero”. Sin embargo, no descartó la posibilidad de verse con Miguel Rubio durante San Valentín: “No sé si me traerá una sorpresa o yo le entregue la sorpresa, no sé, pero la cuestión es que pase lo que pase, hay que esperar. Vamos a ver quién de los dos hace los detalles”.

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’

Más allá de su situación sentimental, Dayanita también viene atravesando un proceso de autocrítica y madurez. Recientemente, la actriz reconoció públicamente su arrepentimiento por la forma en que manejó su salida del programa 'JB en ATV’ y las decisiones que la llevaron a distanciarse de Jorge Benavides.

“Ahora he madurado”, expresó Dayanita en redes sociales, admitiendo que su actitud anterior fue producto de malas decisiones y falta de responsabilidad. La comediante agradeció a Benavides por la oportunidad profesional y los aprendizajes obtenidos, subrayando que su salida fue consecuencia directa de sus propios errores.

La humorista relató que la etapa vivida la llevó a reflexionar y crecer personalmente: “Siempre voy a estar agradecida con él por todo lo que he aprendido cuando estuve en el programa”.

Actualmente, Dayanita afirmó estar soltera y enfocada en su carrera, aunque su vínculo con Miguel Rubio evidencia que no está cerrada a nuevas posibilidades afectivas.

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

El desafío de reinventarse en el espectáculo peruano

La vida de Dayanita, marcada por altibajos personales y profesionales, es reflejo de los desafíos que enfrentan los artistas fuera del escenario. Su regreso a los titulares no solo responde a su relación con Miguel Rubio, sino también a su capacidad de reinventarse y buscar estabilidad emocional y laboral tras episodios de tensión.

En paralelo, el regreso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión con un formato centrado en la sátira política marca un nuevo capítulo en la comedia televisiva peruana, en el que Dayanita, por ahora, se mantiene al margen mientras prioriza su bienestar y proyectos personales.

El elenco de JB Noticias en Panamericana Televisión presenta hilarantes imitaciones de personajes públicos como Keiko Fujimori, Magaly Medina y José Jerí en su reciente estreno (Captura Panamericana TV)