Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

La actriz cómica Dayanita reconoció públicamente su arrepentimiento por el comportamiento que mantuvo con Jorge Benavides durante su paso por el programa ‘JB en ATV’, según se desprende de declaraciones difundidas a través de sus redes sociales. La artista señaló que su actitud en el pasado se debió a decisiones poco acertadas y admitió que su salida del espacio humorístico fue consecuencia de su propia responsabilidad.

“Claro que estoy arrepentida de haber dejado el programa de ‘JB’, eso me ha pasado por mi mala cabeza. Eso es parte del pasado, creo que ahora he madurado y quiero hacer mejor las cosas”, declaró Dayanita en un mensaje difundido recientemente.

La comediante expresó también su agradecimiento hacia Jorge Benavides por la oportunidad profesional que representó para ella ser parte del elenco del programa, indicando que valora los aprendizajes adquiridos durante esa etapa.

El caso de Dayanita cobró notoriedad en abril del año pasado, cuando anunció su salida de ‘JB en ATV’ tras un periodo caracterizado por reiteradas inasistencias al trabajo y la falta de explicaciones tanto a Jorge Benavides como a la productora Karim Marengo.

Dayanita responde a Jorge Benavides y sus compañeros de 'JB en ATV' |

Este episodio marcó la segunda ocasión en la que la artista incumplió con las obligaciones contractuales establecidas, como precisó el propio Benavides en sus declaraciones posteriores. El humorista manifestó su decepción por la conducta de la actriz y detalló que, en vez de asistir a las grabaciones, Dayanita participó en una entrevista para un espacio televisivo de la competencia, conducido por Chola Chabuca.

En sus recientes intervenciones, Dayanita explicó que la etapa vivida ha significado un proceso de reflexión y crecimiento personal. “Por eso, siempre voy a estar agradecida con él por todo lo que he aprendido cuando estuve en el programa”, sostuvo la artista en uno de los fragmentos destacados de sus declaraciones. El caso generó comentarios y reacciones en redes sociales, donde la figura de la comediante mantiene una presencia activa.

Actualmente, Dayanita afirmó encontrarse soltera y enfocada completamente en el ámbito laboral. “Me encuentro soltera, tranquila, sin pareja. Por ahora no tengo cabeza para eso, solo estoy dedicada a trabajar”, puntualizó la actriz, quien reiteró su deseo de impulsar una nueva etapa profesional alejada de las polémicas que marcaron su salida del programa de Jorge Benavides.

Jorge Benavides descarta volver a trabajar con Dayanita tras escándalo: “No puedo con alguien tan inestable”

La situación de Dayanita y su relación con ‘JB en ATV’ forma parte de los acontecimientos recientes en el ámbito del entretenimiento nacional, evidenciando los desafíos y cambios personales que enfrentan los artistas fuera del escenario.

JB anuncia su regreso a Panamericana con parodias de Trump y Maduro

La primera promo del regreso de Jorge Benavides a Panamericana Televisión presenta un spot breve, cargado de sátira política y humor directo. En el avance, Benavides retoma la imitación como eje central, parodiando a dos figuras reconocidas internacionalmente bajo los nombres de Donald Mitrump y Nicolás Masduro.

La escena simula una noticia de último minuto. El personaje inspirado en Donald Trump irrumpe con frases como: “Good morning. Mis fuerzas de élite me acaban de confirmar que ya lo tenemos”. Su adversario, Nicolás Masduro, aparece confundido y grita: “¡Suéltenme, cobarde! ¡Suéltenme! Pero, ¿dónde estoy?”. El narrador aclara rápidamente: “No, estás en Panamericana”, usando el remate como declaración del regreso de Benavides al canal.

El querido imitador peruano sorprende con un spot hilarante y lanza una convocatoria para que sus seguidores participen activamente en la creación de su próxima propuesta humorística en el canal donde todo comenzó (Panamericana)

El intercambio entre ambos personajes incluye desafíos verbales y burlas, mientras que el personaje de Mitrump cierra diciendo: “Está bonito Panamericana”, acompañado por música animada. El spot finaliza con la frase “Muy pronto” y la identificación del programa como una propuesta de JB en Panamericana, sin revelar aún nombre ni fecha de estreno.

La promo introduce a los nuevos personajes y marca el tono satírico de la nueva etapa de Benavides, centrada en la parodia política y la actualidad internacional.