Perú

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

El líder de Los Barraza compartió el momento en redes sociales y emocionó a sus seguidores

Guardar
Tomate Barraza celebra los 18
Tomate Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con inesperado regalo y mensaje que se volvió viral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención en redes sociales al sorprender a su hija mayor, Gaela Barraza, con un significativo regalo por su cumpleaños número 18.

La joven, fruto de su relación con su expareja Danuska Zapata, alcanzó la mayoría de edad el 9 de febrero, fecha que su padre decidió conmemorar no solo con un obsequio especial, sino también con un mensaje cargado de emociones que evidenció el estrecho vínculo que ambos mantienen.

A través de su cuenta personal de Instagram, el líder de la orquesta Los Barraza compartió una serie de fotografías en las que aparece junto a su hija, ambos sonrientes y posando al lado del vehículo que le entregó como regalo. Las imágenes mostraban a padre e hija en un ambiente de celebración íntima, pero el detalle que más llamó la atención fue el automóvil, un Mini Cooper recién adquirido, que el artista eligió como símbolo de esta nueva etapa en la vida de la joven.

Tomate Barraza celebra los 18
Tomate Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con inesperado regalo y mensaje que se volvió viral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Sin embargo, más allá del regalo material, lo que generó mayor repercusión fue el mensaje que Tomate Barraza escribió para acompañar la publicación.

En sus palabras, el cantante expresó sentimientos profundos y reflexivos sobre la paternidad y el paso del tiempo, dejando ver el orgullo que siente al ver a su hija convertida en una mujer adulta.

Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande”, escribió el artista, dejando en claro que, pese a que Gaela ha alcanzado la mayoría de edad, para él sigue siendo la niña que marcó una etapa crucial en su vida personal.

Tomate Barraza celebra los 18
Tomate Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con inesperado regalo y mensaje que se volvió viral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

El mensaje continuó con una declaración aún más íntima, en la que el cantante reconoció el papel que su hija ha tenido en su crecimiento como persona y como padre. “Verte crecer ha sido el regalo más grande de mi vida. Me enseñaste a ser papá, a tener paciencia, a reír más fuerte y a amar sin medida”, expresó, palabras que fueron ampliamente compartidas y comentadas por sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad y el tono emotivo de la dedicatoria.

Las reacciones no se hicieron esperar. Decenas de usuarios felicitaron a Gaela Barraza por su cumpleaños y destacaron el gesto de su padre, resaltando la importancia de celebrar los logros y las etapas de los hijos con muestras de afecto. En el ámbito del espectáculo, varios seguidores también recordaron que la relación entre Tomate Barraza y su hija siempre ha sido visible en redes sociales, donde el cantante suele compartir momentos familiares y mensajes de orgullo hacia ella.

Por su parte, la joven también reaccionó públicamente al regalo. A través de sus propias historias de Instagram, Gaela Barraza replicó algunas de las imágenes junto al vehículo y escribió un breve pero significativo mensaje: “El mejor regalo”. Con esa frase, la influencer dejó entrever su entusiasmo y gratitud por el gesto de su padre, reforzando la imagen de cercanía que ambos proyectan.

Tomate Barraza celebra los 18
Tomate Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con inesperado regalo y mensaje que se volvió viral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

La celebración del cumpleaños número 18 de Gaela no se limitó al entorno familiar. La joven decidió iniciar esta nueva etapa con un viaje al extranjero, experiencia que también compartió con sus seguidores. En sus historias, publicó fotografías y videos desde Cartagena, Colombia, destino que eligió para festejar y, al mismo tiempo, cumplir compromisos laborales.

Nada más lindo que empezar mis 18 viajando”, escribió la joven en una de sus publicaciones, frase que acompañó con imágenes de paisajes, actividades y encuentros con otras creadoras de contenido. Según mostró en sus redes, el viaje fue realizado junto a otras influencers y estuvo vinculado a colaboraciones con marcas, lo que evidencia que, a su corta edad, Gaela ya ha consolidado un perfil activo en el mundo digital.

En los últimos años, Gaela Barraza ha ido construyendo su presencia en redes sociales, trabajando con diversas marcas y participando en campañas junto a otras figuras del entorno digital. Su crecimiento en este ámbito ha sido progresivo y constante, lo que le ha permitido combinar sus estudios, su vida personal y su actividad como influencer, generando una comunidad de seguidores que sigue de cerca sus publicaciones.

Tomate Barraza celebra los 18
Tomate Barraza celebra los 18 años de su hija Gaela con inesperado regalo y mensaje que se volvió viral. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Gaela BarrazaTomate Barrazaperu-entretenimiento

Más Noticias

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de los rumores, quien es considerado “el último fiel”: “Puse mis manos al fuego por mi marido”

El exchico reality habló sobre el peso mediático de mantener una imagen intachable, mientras su esposa compartía que jamás dudó de él, demostrando complicidad y tomando la situación con buen humor

Natalie Vértiz defiende a Yaco

Resultados ganadores del Gana Diario este martes 10 de febrero de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario

Mujer de 55 años fallece por graves quemaduras que sufrió al prenderse fuego luego de acudir a hospital en Huaraz

La Defensoría del Pueblo solicitó una investigación exhaustiva sobre la atención que recibió la víctima en el centro de salud antes del incidente

Mujer de 55 años fallece

Un joven muere tras ser apuñalado por su amigo, consumido por celos surgidos de una discusión de pareja

Una familia quedó devastada y un niño de siete años perdió a su padre después de que una fiesta entre amigos desencadenó un ataque mortal motivado por celos y una disputa sentimental

Un joven muere tras ser

Uso ilegal de vías auxiliares en la Panamericana Sur: 478 denuncias en 2025 y más de 250 infractores en cobranza

Sutran recordó que la berma no es un carril alterno. Invadirla vulnera el Reglamento Nacional de Tránsito y puede acabar en cobro forzoso

Uso ilegal de vías auxiliares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador de EEUU publica foto

Embajador de EEUU publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana”

“Electrodomésticos no están prohibidos en Barbadillo”, asegura exjefe del INPE

Fernando Rospigliosi descarta cierre del despacho de José Jerí en el Congreso: “No ha dejado de ser parlamentario”

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz defiende a Yaco

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de los rumores, quien es considerado “el último fiel”: “Puse mis manos al fuego por mi marido”

Paula Arias sorprende y niega romance con Jhair Sala pese a gestos cariñosos en redes sociales: “No me apetece”

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

La curiosa reacción de Rosángela Espinoza tras el beso entre Patricio Parodi y Flavia López en ‘Esto es Guerra’

DEPORTES

Alianza Lima busca la remontada

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Entradas del Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del torneo en Lima

Ricardo Gareca será distinguido en Vélez con una estatua en el estadio José Amalfitani por su histórico paso en el ‘fortín’