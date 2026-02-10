Perú

Tráiler se vuelca en la avenida Elmer Faucett y provoca congestión en la vía que conecta con el aeropuerto Jorge Chávez

Un camión cargado con bloques de concreto quedó de lado durante la madrugada en una de las principales vías que conecta con el terminal terrestre

Un tráiler que transportaba bloques de concreto volcó durante la noche del 9 de febrero en la avenida Elmer Faucett, a la altura del paradero Monark, afectando a los que salen del aeropuerto Jorge Chávez cerrada por varias horas. El incidente ocurrió poco después de la medianoche y provocó una extensa congestión vehicular en dirección al aeropuerto y al Callao.

De acuerdo con la información recabada por Panamericana Noticias, el camión de placa ARY920 trasladaba varias piezas de concreto, utilizadas en la construcción de túneles para el Metro de Lima. El vehículo quedó volcado sobre la calzada tras una maniobra evasiva, presuntamente motivada por el cierre inesperado de otro automóvil que circulaba a alta velocidad. El peso de la carga habría contribuido a la pérdida de control.

El conductor del tráiler resultó herido y fue trasladado a un centro médico cercano. El parabrisas y el área del asiento del conductor sufrieron daños considerables, según pudo observarse en las imágenes difundidas.

Congestión vehicular

Mientras tanto, personal de seguridad de la empresa propietaria del camión y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecieron en la zona gestionando el tráfico y coordinando la remoción del vehículo. Un patrullero de la PNP bloqueó el acceso principal al carril central, obligando a los vehículos a utilizar una vía auxiliar, lo que incrementó el tiempo de desplazamiento hacia el aeropuerto y los distritos de Callao, San Miguel y áreas cercanas al centro de Lima.

La congestión se agravó durante el horario punta de la mañana, dado que quienes van en el carril izquierdo se detienen un poco a observar qué es lo que ha ocurrido. De acuerdo con el citado medio, esto ha generado mayor demora al avanzar.

Hasta avanzada la mañana, el tráiler continuaba bloqueando el carril central de la avenida. Las autoridades no precisaron el tiempo estimado para completar las tareas de remoción, mientras tanto se habilitó el uso exclusivo del carril auxiliar para facilitar el tránsito, aunque con capacidad limitada.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP atiende emergencias viales a través de la línea 105. Ante accidentes de tránsito, la policía se encarga de asegurar la zona, coordinar el flujo vehicular, realizar las primeras diligencias e iniciar investigaciones sobre las causas del incidente. Su presencia es fundamental para restablecer el orden y brindar seguridad a los involucrados.

Bomberos Voluntarios: El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias marcando el 116. Su labor incluye el rescate de personas atrapadas, atención prehospitalaria y control de posibles incendios o derrames de sustancias peligrosas en accidentes de tránsito. Los bomberos trabajan en coordinación con otros equipos de emergencia.

Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU): A través del 106, el SAMU ofrece asistencia médica inmediata en caso de heridos por accidentes de tránsito. Este servicio despliega ambulancias y personal especializado para la atención en el lugar y el traslado de los afectados a centros de salud cercanos.

