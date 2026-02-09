Perú

Qué se celebra el 9 de febrero en el Perú: ecos de conflictos, pérdidas y conquistas que forjaron la era contemporánea

La conmemoración de este día reúne episodios que conmocionaron al país, desde la última confrontación armada regional hasta hitos diplomáticos, sanitarios y deportivos que delinearon la identidad nacional reciente

La fecha agrupa acontecimientos de impacto nacional, desde un conflicto fronterizo y una emergencia sanitaria hasta hitos deportivos, tragedias y visitas internacionales que influyeron en distintos ámbitos de la sociedad peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 9 de febrero reúne hechos que marcaron la historia reciente del Perú en distintos ámbitos. En 1995, el conflicto del Cenepa alcanzó su punto más intenso con enfrentamientos directos con Ecuador, episodio que quedó como el último conflicto armado de Sudamérica.

En 1967, Paul Anka se presentó por primera vez en Lima y dejó una huella en la escena musical local. En 1986, el caso Mario Poggi conmocionó al país por su desenlace violento y posterior notoriedad pública.

En 1991, el cólera obligó a declarar emergencia sanitaria. En 2005, Jimmy Eulert brilló como bicampeón mundial paralímpico. En 2013 murió el diplomático Luis Solari Tudela.

9 de febrero de 1995 - día clave del conflicto del Cenepa entre Perú y Ecuador en la frontera<b> </b>

En plena disputa por la Cordillera del Cóndor, el 9 de febrero de 1995 se produjeron enfrentamientos decisivos entre fuerzas peruanas y ecuatorianas. (Revisionismo histórico del Ecuador)

El 9 de febrero de 1995 el conflicto del Cenepa llegó a su momento más intenso con enfrentamientos directos entre Perú y Ecuador en la zona del Alto Cenepa, en Amazonas.

Los choques se produjeron tras la incursión de tropas ecuatorianas en áreas consideradas peruanas, dentro de la disputa por la Cordillera del Cóndor. Pese a intentos de cese al fuego, las operaciones militares continuaron sin una declaración formal de guerra.

La confrontación se extendió varias semanas, dejó numerosas bajas y quedó registrada como el último conflicto armado de Sudamérica, resuelto años después mediante mediación internacional que fijó definitivamente la frontera.

9 de febrero de 1967 - Paul Anka canta por primera vez en Lima en el auditorio de Radio La Crónica

La muerte del sospechoso del caso conocido como “el descuartizador de Lima”, en 1986, marcó un episodio extremo de la criminología nacional. (Caretas)

El 9 de febrero de 1967, Paul Anka visitó Lima y protagonizó una presentación que marcó a la escena musical local. El cantante y actor canadiense se presentó en el auditorio de Radio La Crónica, en la avenida Tacna, ante un público entusiasta que coreó sus canciones más populares.

Durante su paso por la emisora, Anka también participó en una entrevista traducida, seguida con atención por los asistentes.

La actuación reforzó el vínculo entre artistas internacionales y el público peruano, y quedó como un recuerdo emblemático de la etapa en que la radio y los teatros capitalinos concentraban grandes espectáculos.

9 de febrero de 1986 – el psicólogo Mario Poggi estranguló al sospechoso de ser “el descuartizador de Lima”

La muerte del sospechoso del caso conocido como “el descuartizador de Lima”, en 1986, marcó un episodio extremo de la criminología nacional. (Caretas)

Mario Poggi, psicólogo peruano conocido por su muerte al sospechoso serial Ángel Díaz Balbín en 1986, pasó a formar parte de la cultura popular tras este hecho. Fue contratado para perfilar al acusado de múltiples asesinatos y, frustrado por la falta de confesión, lo estranguló durante un interrogatorio, convirtiéndose en un caso mediático.

Tras cumplir parte de su condena, Poggi se reinventó como figura pública excéntrica y en 2006 se lanzó como candidato presidencial, promoviendo su campaña con el lema “acompáñame”.

Su vida estuvo marcada por la notoriedad, escritos propios y una presencia llamativa en espacios públicos, hasta su muerte en 2016.

9 de febrero de 1991 - El cólera fuerza al Perú a declarar emergencia sanitaria en una de las peores crisis de salud del siglo XX

La rápida propagación del cólera forzó al Perú a adoptar medidas extraordinarias frente al colapso del sistema de salud. (El Peruano)

El 9 de febrero de 1991, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia ante la rápida propagación del cólera, una epidemia que evidenció graves carencias en agua potable y saneamiento.

El brote se extendió por diversas regiones y provocó el colapso de hospitales, dejando miles de afectados sin atención oportuna. En el transcurso de una década, la enfermedad causó cerca de 3000 muertes.

Las autoridades impulsaron campañas de higiene, distribución de agua segura y tratamiento médico. La crisis marcó un punto de quiebre que motivó reformas en salud pública y fortaleció la vigilancia epidemiológica nacional.

9 de febrero de 2005 - Jimmy Eulert se corona bicampeón mundial y consolida al Perú como potencia paralímpica en natación

Con dos medallas de oro, Jimmy Eulert hizo historia y consolidó al Perú en la élite de la natación paralímpica. (Twitter)

El 9 de febrero de 2005, el nadador paralímpico peruano Jimmy Eulert alcanzó uno de los hitos más altos de su carrera al consagrarse bicampeón mundial en las pruebas de 50 metros estilo libre y 50 metros espalda.

El logro confirmó su dominio internacional y reforzó su condición de referente del deporte nacional. Eulert construyó su trayectoria tras superar un grave accidente a los 18 años, convirtiéndose en símbolo de superación.

A lo largo de su carrera obtuvo 14 medallas de oro internacionales y participó en varios Juegos Paralímpicos. Cinco de las ocho medallas históricas del Perú en esa competencia llevan su nombre.

9 de febrero de 2013 – muere Luis Solari Tudela, diplomático peruano que impulsó la demanda marítima en La Haya

Con una extensa trayectoria en la cancillería, Luis Solari Tudela falleció el 9 de febrero de 2013, dejando huella en el derecho internacional. (Andina)

Luis Solari Tudela fue un destacado diplomático, abogado y docente peruano especializado en derecho internacional y derecho del mar. Nacido en Lima en 1935, desarrolló una carrera en la cancillería desde 1961 y ocupó altos cargos, como viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en países como el Reino Unido, Italia y Panamá.

Fue uno de los principales artífices del enfoque legal que permitió al Perú presentar ante la Corte Internacional de Justicia una demanda sobre la delimitación marítima con Chile.

Su labor académica y su representación internacional lo convirtieron en figura clave en la diplomacia peruana. Solari Tudela falleció el 9 de febrero de 2013 a los 77 años.

