Perú

Propietario es baleado por pareja de inquilina en Los Olivos: apuntan a posible policía como agresor

La víctima habría intervenido para detener una pelea, recibiendo un impacto en el tórax; el atacante fue identificado por allegados como integrante de la Policía Nacional

Un padre de familia fue atacado con arma de fuego tras solicitar silencio a la pareja de su inquilina cuando habrían tenido una discusión en el distrito de Los Olivos, en Lima. El incidente ocurrió durante la madrugada en la vía pública frente al edificio donde residía la víctima, identificada como Jorge Luis Campos Rojas.

Según la información de Latina Noticias, la situación se originó cuando la pareja de la inquilina, identificada por la familia de la víctima como Segundo Córdova, llegó al inmueble a bordo de una motocicleta y protagonizó una fuerte discusión con la mujer, quien habitaba en el cuarto piso del edificio.

Campos Rojas bajó a la puerta del edificio para solicitar que guardaran silencio y evitar mayores disturbios en la zona. En ese momento, el presunto agresor habría llamado a la víctima y, tras un breve intercambio de palabras, le disparó en el tórax a corta distancia. El impacto perforó uno de los pulmones de Campos Rojas, quien fue trasladado de urgencia a la clínica Jesús del Norte, donde permanece con pronóstico reservado y requiere intervención quirúrgica.

Propietario resulta herido tras pedir silencio a pareja de inquilina en Los Olivos| Latina Noticias

Cámaras registran el momento del ataque

Las cámaras de seguridad de la zona evidenciaron el accionar del agresor, quien no dudó en huir del lugar en su motocicleta tras el disparo, mientras la mujer quedó en estado de shock. Testigos y familiares auxiliaron a la víctima en la vía pública antes de su traslado a la clínica.

La familia señaló que la presencia del presunto agresor en la zona no era inusual y que en ocasiones anteriores se lo había visto vistiendo uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP). El sospechoso trabajaría en la comisaría de San Cayetano (El Agustino), aunque las autoridades mantienen reserva respecto a la identidad oficial del atacante mientras continúan las investigaciones.

La comisaría Laura Caller Iberico se encuentra a cargo de la investigación. Según el citado medio, la principal testigo, la inquilina implicada, ya brindó declaraciones formales, pero su paradero actual es desconocido. Por el momento, no hay personas detenidas relacionadas con el hecho.

La familia del afectado afirma que el presunto agresor, familiar de una inquilina, portaba arma de fuego y disparó tras una discusión, antes de huir en motocicleta| Latina Noticias

Otra de las hipótesis que se ha señalado es que el ataque pudo haber sido motivado por intentos de la víctima de intervenir para evitar una posible agresión contra la inquilina durante la discusión.

Familiares piden detener al agresor

Los familiares de Jorge Luis Campos Rojas demandan una investigación exhaustiva y la identificación pública del presunto agresor, quien se mantiene prófugo. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú no ha emitido una declaración oficial sobre la situación del agente señalado por la familia.

El estado de salud de Campos Rojas sigue siendo crítico, por lo que continuará internado en la clínica Jesús del Norte en Independencia. Después del hecho, el hombre también ha desaparecido. Hasta el momento, la identidad de la persona está en investigación, pero la familia ya habría conseguido los datos.

Canales de ayuda

  • Central de Emergencias 105: Para denuncias inmediatas y atención policial ante hechos delictivos o emergencias.
  • Línea 100: Brinda orientación y apoyo en casos de violencia familiar o contra la mujer.

