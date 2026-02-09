Perú

“No habrá defensa institucional”: Defensor policial confirma que agente PNP disparó a padre en Los Olivos

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el agente dispara a José Luis Campos Rojas, hoy con pronóstico reservado

El defensor de la Policía Nacional confirmó que el disparo que dejó gravemente herido a un padre de familia en Los Olivos provino de un efectivo policial en actividad y que no existirá respaldo institucional. La institución solicitó su captura inmediata y advirtió que el caso corresponde a una tentativa de homicidio.

El general Máximo Ramírez identificó al autor del disparo como el suboficial de segunda Segundo Benito Córdova López, agente asignado a la comisaría de San Cayetano, en el distrito de El Agustino. La confirmación oficial se produjo tras la revisión de la información preliminar y de los registros audiovisuales del hecho ocurrido en el jirón Río Blanco.

Ramírez señaló que el efectivo se encontraba vinculado a la institución al momento del ataque y que su conducta no guarda relación alguna con labores policiales. Por esa razón, anunció que el suboficial no recibirá ningún tipo de defensa legal por parte de la Policía Nacional.

Un padre de familia fue gravemente herido tras recibir un disparo por parte de la pareja de su inquilina en Los Olivos. El hombre solo había salido a pedirles que guardaran silencio, ya que estaban discutiendo ruidosamente en la vía pública. | Video: Latina Noticias

En declaraciones a RPP, el general Ramírez precisó que el suboficial Segundo Benito Córdova López efectuó un disparo directo al pecho de José Luis Campos Rojas, de 37 años, quien intentó intervenir en una discusión entre el agente y su pareja. El hecho se registró en los exteriores de una vivienda, en una zona residencial del distrito de Los Olivos.

Según la información proporcionada por la Defensoría de la Policía, el efectivo figuraba de franco al día siguiente del incidente, lo que permite inferir que el día previo correspondía a turno de servicio. “Yo tengo información de que él el día de hoy está de franco. Significa que si el día de hoy está de franco, el día de ayer estuvo de servicio”, declaró Ramírez.

El general agregó que el suboficial abandonó su puesto para acudir al lugar del incidente y utilizó un arma particular. “Si estuvo de servicio, abandonó su servicio para ir a ver a su enamorada. No sabemos si en estado de ebriedad o sano, con su arma particular, y originó lo que ya todos sabemos”, sostuvo.

La Defensoría de la Policía solicitó la ubicación y captura inmediata del suboficial, quien permanece no habido. Para el general Ramírez, la gravedad del caso exige una respuesta penal sin atenuantes. “Tiene que ser detenido y tiene que ir a la cárcel y pagar por el delito que cometió”, afirmó.

El alto oficial remarcó que el hecho configura una tentativa de homicidio. “Aquí hay una tentativa de homicidio clarísimo”, señaló, al tiempo que reiteró la necesidad de aplicar la baja administrativa al efectivo una vez que se concrete su detención.

Desde la institución se indicó que la conducta del suboficial se ubica fuera de cualquier marco funcional. “Este caso, en ninguno de los aspectos se contempla de que fue cumpliendo con su deber. Es un hecho ajeno a la función policial”, declaró Ramírez en una intervención pública.

En esa misma línea, aseguró que el agente no cuenta con derecho a protección institucional. “Rotundamente, yo les puedo afirmar a ustedes que este señor no tiene derecho a ningún tipo de defensa”, expresó el defensor de la Policía.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento previo al disparo. En las imágenes se observa a José Luis Campos Rojas acercarse para intentar calmar la discusión entre el suboficial y su pareja. Tras un breve intercambio verbal, el efectivo extrae el arma y realiza un solo disparo que impacta en el pecho de la víctima, quien cae de inmediato al suelo.

Luego del ataque, el suboficial se retira del lugar. Su pareja terminó intervenida y trasladada a la comisaría Laura Caller para las diligencias correspondientes. En la escena, peritos de Criminalística encontraron un casquillo de bala, elemento clave para la investigación.

José Luis Campos Rojas permanece internado en la clínica Jesús del Norte con pronóstico reservado. Un familiar informó a RPP que el paciente recibió una cirugía de emergencia en el pulmón y continúa bajo atención médica especializada.

La familia solicitó mayor rapidez en las investigaciones y apoyo ciudadano para la donación de sangre. Mientras tanto, las autoridades policiales y fiscales continúan con las diligencias para ubicar y capturar al suboficial señalado como responsable del disparo.

