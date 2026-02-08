Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez enfrentan noche incómoda en discoteca cuando suena éxito de Tilsa Lozano

El pasado persigue al 'Loco' Vargas. Un video viral muestra al exfutbolista en una fiesta junto a su esposa, Blanca Rodríguez, cuando el DJ coloca el himno de Tilsa Lozano. Instagram / Instarándula

Una salida nocturna de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y su esposa Blanca Rodríguez terminó generando revuelo en redes sociales luego de que, en plena discoteca limeña, el DJ decidiera poner “Soy soltera”, el popular tema de Tilsa Lozano. La canción, emblemática en la farándula local por su vínculo con el pasado del exfutbolista, provocó todo tipo de reacciones entre los asistentes y desató comentarios virales tras la difusión del video.

El exseleccionado nacional y su esposa acudieron a La Casa de la Salsa para pasar un momento relajado entre amigos. Sin embargo, lo que parecía una noche más de diversión se transformó en una escena incómoda cuando el DJ del local colocó la voz de Tilsa Lozano en los parlantes. El momento fue captado y compartido por Instarándula, y rápidamente se volvió tendencia en plataformas como TikTok y X.

En las imágenes se observa a Juan Manuel Vargas conversando animadamente con un amigo, mientras Blanca Rodríguez permanece sentada. A su alrededor, el público disfruta de la música, pero tanto el ‘Loco’ como su esposa se mantienen imperturbables, sin mostrar incomodidad visible ni hacer comentarios sobre la canción. La escena, sin embargo, no pasó desapercibida para los presentes ni para la audiencia digital.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. “Qué roche”, “Ese DJ se pasó”, “De hecho que esa voz no la olvidan”, “Frozen el DJ”, “El DJ con toda la intención”, fueron algunos de los comentarios más repetidos. Para muchos, la elección del tema fue una coincidencia incómoda; para otros, un guiño directo al pasado mediático del futbolista.

Un romance que marcó la farándula y sigue presente

El episodio revive uno de los escándalos más recordados de la farándula peruana: el romance clandestino entre Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas, ocurrido entre 2009 y 2012 cuando el exfutbolista jugaba en la Fiorentina y estaba casado con Blanca Rodríguez. El vínculo, rodeado de rumores y especulaciones, se hizo público en diciembre de 2013 cuando Tilsa decidió sentarse en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para contar detalles de la relación, revelando encuentros secretos y propuestas que nunca se hicieron oficiales.

A raíz de esas confesiones, Tilsa Lozano enfrentó críticas y fue señalada como la responsable de la crisis matrimonial de Vargas. El exfutbolista, por su parte, admitió en entrevistas que su vida privada había sido afectada por sus decisiones y que asumía las consecuencias de sus actos.

A pesar del paso del tiempo y de que ambos han seguido adelante —Vargas consolidado con Blanca Rodríguez y Lozano divorciada con Jackson Mora y madre de dos hijos con Miguel Hidalgo—, el episodio sigue acompañando sus carreras y cada tanto reaparece en entrevistas, eventos y ahora, incluso en la pista de baile de una discoteca.

Tilsa Lozano: arrepentimiento y reflexión sobre el pasado

A finales de 2025, Tilsa Lozano volvió a sentarse en ‘El valor de la verdad’ y, con la madurez que da el tiempo, admitió que no volvería a involucrarse en una situación similar. “La Tilsa de hoy no estaría en la misma situación, pensaría más las cosas. El amor en esa época era adrenalina, era llorar”, reflexionó. La presentadora reconoció que pagó el “karma” por sus decisiones y que, aunque la experiencia marcó su vida, no repetiría las mismas elecciones sentimentales.

“El amor en esa época era adrenalina, era llorar (…). Fui una pelotuda, pero a mí me da pena la Tilsa de esa época y todos los involucrados porque no lo pasamos bien. Sí pagué mi karma y lo pagué multiplicado”, afirmó, dejando en claro que aprendió de ese capítulo y que, a sus 42 años, sus prioridades son otras.

La exmodelo habló con sinceridad sobre su pasado con el exfutbolista, reconoció que “facturó” con la historia y afirmó que hoy no volvería a caer en mentiras. También reveló por qué el público sigue atado al color morado. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Por su parte, Juan Manuel Vargas ha optado por mantener un perfil bajo respecto al escándalo. Consolidado con Blanca Rodríguez y su familia, el exfutbolista ha señalado en entrevistas que sus hijos conocen lo ocurrido debido a la exposición mediática, pero que intenta manejar el tema con responsabilidad y cautela dentro del hogar.

A finales del año pasado, Vargas y Blanca protagonizaron un romántico baile en el cumpleaños de su hija mayor, mostrando una imagen de estabilidad y unión familiar que contrasta con las polémicas del pasado. En entrevistas recientes, Vargas reconoció que la historia con Tilsa Lozano forma parte de su vida, pero que hoy prioriza la tranquilidad y el bienestar de los suyos.