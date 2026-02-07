PNP usará tecnología contra criminales en el Callao: Policía Vial Antiextorsiones, botón de pánico y web de denuncias

Región Policial Callao anuncia medidas tecnológicas frente a ataques a transportistas. (Crédito:X/@Canal N)

Luego de un nuevo ataque de extorsionadores a transportistas en el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la implementación de un nuevo servicio especializado denominado Policía Vial Antiextorsiones, como parte de las medidas adoptadas frente al incremento de casos de extorsión y ataques armados en el primer puerto. Estas acciones surgen tras las protestas registradas en la avenida Gambetta, una de las principales vías de tránsito, donde se han denunciado amenazas y atentados a organizaciones criminales.

En conversación con Canal N, el general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial Callao, sostuvo que la actual situación de inseguridad ha obligado a la institución a replantear su estrategia operativa. “Ante un problema tiene que haber una respuesta innovadora, y eso es lo que estamos anunciando”, señaló el oficial.

General PNP Ricardo Espinoza detalla nuevas acciones contra la extorsión en el Callao. (Foto: Difusión)

Tecnología contra extorsión

El general Espinoza indicó que la Policía Nacional ha decidido reforzar el uso de herramientas tecnológicas como eje central de su respuesta frente a la criminalidad organizada. En ese marco, destacó la implementación de una plataforma digital destinada a facilitar la denuncia ciudadana y mejorar la capacidad de reacción policial.

“Estamos en una crisis de problemas y la policía tiene que replantear sus servicios”, afirmó el oficial, al explicar que la estrategia busca optimizar recursos y fortalecer la presencia policial en zonas consideradas de alto riesgo.

Según precisó, estas acciones se desarrollan de manera paralela a las labores de inteligencia e investigación criminal que ya se encuentran en marcha para identificar y capturar a los integrantes de las bandas que operan en el Callao.

PNP refuerza seguridad en la avenida Gambetta con unidad especial antiextorsiones. (Foto: Captura video: Canal N)

Web de denuncias anónimas

Como parte de este nuevo enfoque, la PNP informó que cuenta con una página web denominada estamoshartos.com.pe, habilitada desde hace una semana para recibir denuncias anónimas exclusivamente en la jurisdicción del Callao.

El general Espinoza explicó que la plataforma permite reportar cuatro tipos de situaciones:

Extorsión

Venta de drogas

Zonas tomadas

Zonas inseguras

“La página web se denomina estamoshartos.com.pe porque es un título por el cual la policía entiende la indignación del ciudadano”, explicó el general PNP para el citado medio.

Policía del Callao lanza nueva plataforma para denuncias anónimas contra la extorsión. (Foto: PNP)

Respuesta policial visible al ciudadano

Una de las principales innovaciones del sistema, según detalló Espinoza, es que el ciudadano puede visualizar la respuesta policial tras realizar una denuncia. “Cuando usted pone una denuncia anónima, en la siguiente página le va a salir la respuesta: la fotografía con hora y fecha del policía que llegó a la emergencia”, indicó.

La información generada a través de la plataforma es administrada por la central 105 del Callao, lo que permite un seguimiento directo de la atención policial.

El general reconoció que, si bien la plataforma ha tenido una rápida acogida para reportes relacionados con zonas inseguras y venta de drogas, las denuncias por extorsión aún son limitadas debido a la falta de difusión entre los transportistas.

Botón de pánico digital

Otra de las medidas anunciadas es la incorporación de un botón de pánico digital dentro de la misma plataforma. Este aplicativo permitirá que pasajeros y transportistas puedan alertar de manera inmediata a la Policía ante situaciones de riesgo.

“Hoy a esa página web lo que le estamos modificando es un aplicativo de pánico”, señaló Espinoza a Canal N, al precisar que esta herramienta activará una respuesta rápida de las unidades policiales desplegadas en la vía.

El botón de pánico está diseñado para funcionar como un canal directo entre el ciudadano y la Policía, especialmente en zonas donde los delincuentes suelen actuar aprovechando la oscuridad o la congestión vehicular.

Policía Vial Antiextorsiones

De manera complementaria, la PNP dispuso la creación del servicio Policía Vial Antiextorsiones, que brindará seguridad exclusiva en la avenida Gambetta, desde el Callao hasta Pachacútec.

El general Espinoza explicó que este personal policial no realizará intervenciones de tránsito. “Estos policías no están autorizados para realizar intervenciones de tránsito. Solamente están en la vía para responder a los actos de extorsión”, precisó.

El nuevo servicio contará inicialmente con ocho vehículos policiales, los cuales serán incrementados progresivamente hasta llegar a 15 unidades. La presencia de estos patrulleros será constante a lo largo de la vía, con el objetivo de generar un efecto disuasivo. “El transportista va a encontrar en la vía, cada cierto tiempo, vehículos policiales y podrá ver cómo la policía responde”, afirmó el jefe de la Región Policial Callao.

Investigación en curso

Respecto al reciente ataque armado contra una cobradora en Ventanilla, el general Espinoza informó que las investigaciones continúan en curso y que se están recopilando imágenes de cámaras de seguridad para identificar al responsable.

El oficial detalló que esta modalidad delictiva suele ejecutarse cuando los agresores se hacen pasar por pasajeros y atacan en zonas oscuras antes de darse a la fuga. Finalmente, sostuvo que las medidas anunciadas buscan ser preventivas y disuasivas, mientras se intensifican las acciones contra las bandas extorsivas que operan en la zona.