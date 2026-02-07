Perú

Más de 20 mil estudiantes rendirán examen de ingreso a los COAR este 8 de febrero: prueba, requisitos y sedes

El 59 % de los postulantes son mujeres y casi la mitad proviene de zonas rurales, lo que refleja la diversidad geográfica y social de los estudiantes

Guardar
La prueba escrita evaluará competencias lectoras y matemáticas; los resultados se publicarán el 17 de febrero y los ingresantes finales el 2 de marzo. (Crédito: Minedu)

Con el próximo inicio del año escolar 2026, miles de alumnos se preparán para elergir las instituciones que les permitirán continuar sus estudios. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que este domingo 8 de febrero, más de 20 mil estudiantes se presentarán al examen del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), con el objetivo de alcanzar una de las 2.650 vacantes de los 25 centros educativos del país.

De acuerdo con información del Minedu, la prueba iniciará de manera simultánea en las 61 sedes distribuidas en todas las regiones del Perú, esto representa la primera parte del proceso selectivo que busca identificar a los jóvenes con alto desempeño académico.

El examen tendrá una duración de 120 minutos o dos horas, y evaluará principalmente las competencias lectoras y matemáticas de los postulantes. El Ministerio de Educación recuerda a los padres de los estudiantes que la dirección exacta de cada sede en la que se realizará la prueba estará disponible en la página web oficial de los COAR: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/

COAR 2026: fechas, requisitos y
COAR 2026: fechas, requisitos y sedes para la prueba escrita que reunirá a 20 mil estudiantes. (Foto: Minedu)

Requisitos y normas para el examen

Los niños y nilñas deberán presentarse en su sede de evaluación correspondiente portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería así como su código único de inscripción, que será requisito para el ingreso del postulante. El Minedu también informó que el ingreso a los centros de evaluación estará permitido desde las 8:00 a.m. hasta las 8:45 a.m., después de ese horario no se permitirá la entrada, y los estudiantes deberán estar acompañados de sus padres o apoderados durante el ingreso y salida de la sede.

Por otro lado, también se detalló una lista de objetos que están prohibidos dentro del aula donde se realizará la prueba:

  • Útiles escolares
  • Cuadernos
  • Mochilas
  • Calculadoras
  • Celulares o cualquier dispositivo electrónico
En caso de que el
En caso de que el COAR Arequipa gane el premio, se mencionó que el dinero será destinado a mejorar las instalaciones educativas y ampliar sus actividades de extensión. (Foto: Minedu)

COAR y postulantes por región

El titular del Minedu, Jorge Figueroa, destacó que los COAR ofrecen a sus estudiantes un alto nivel de preparación académica orientada a potenciar las habilidades de sus alumnos con talento. En ese sentido, detalló que la meta de 2026 es la atención de aproximadamente 7.605 estudiantes a nivel nacional.

Por otro lado, se informó que la mayor cantidad de postulantes de concentra en Lima Metropolitana con 2.279, seguida por Ayacucho (1.341), Piura (1.140), Cusco (1.134) y La Libertad (1.124). Además, se detalló que del total de estudiantes inscritos el 59% son mujeres y 48% provienen de zonas rurales, lo que demuestra la diversidad entre los estudiantes del proceso de admisión.

Comienza el proceso de admisión
Comienza el proceso de admisión 2026 a los COAR: todo sobre la prueba y las sedes. (Foto: Minedu)

Fases de la prueba y resultados

El examen de admisión para el ingreso a unos de los Colegios de Alto Rendimiento comprende de dos fases. En la primera se evaluarán los conocimientos académicos de los postulantes, quienes aprueben avanzarán a una entrevista personal que determinará a los ingresantes oficiales. Los resultados de cada prueba se publicarán en estas fechas:

  • Prueba escrita: 8 de febrero
  • Resultados de la prueba escrita: 17 de febrero
  • Entrevista personal: 21 al 23 de febrero (para quienes aprueben la primera fase); evaluará habilidades socioemocionales
  • Resultados finales de los ingresantes a los COAR: 2 de marzo

Cabe menciona que los COAR implementan el Currículo Nacional fortalecido con el Programa Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación permite a los estudiantes ingresar directamente a más de 2.000 universidades nacionales e internacionales.

Estudiantes de todo el país
Estudiantes de todo el país rendirán examen para acceder a los COAR este 8 de febrero. (Foto: Minedu)

Temas Relacionados

Examen COARMineduCOARMinisterio de EducaciónEstudiantesperu-noticias

Más Noticias

Elecciones Generales 2026: ¿qué es el voto preferencial y cómo funciona este mecanismo al momento de marcar la cédula?

La posibilidad de seleccionar postulantes específicos en las listas electorales representa una novedad para quienes participarán en los próximos comicios, según explica la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que enfatiza la validez de ambas alternativas de sufragio

Elecciones Generales 2026: ¿qué es

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

Los exintegrantes de Zaca TV sorprendieron al confirman que un ‘shippeo’ que nació en el streaming puede convertirse en una historia real.

Miranda Capurro y Doménico Benavides

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?: La propuesta de campaña del candidato de Perú Libre para las Elecciones 2026

El polémico plan del candidato a diputado propone expropiar empresas clave para que los trabajadores asuman su control y así reducir el precio de productos de consumo masivo

¿Vuelve “cerveza 3 x S/10”?:

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

Sala Segunda le da la razón al exgobernador del Callao y ordena que la Corte del Callao emita un nuevo fallo. Magistrados sostienen que exfigura de Chim Pum Callao fue sentenciado con una norma que no estaba vigente al momento que se cometió el delito

TC anula la condena de

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula la condena de

TC anula la condena de 11 años de prisión de Félix Moreno por el caso Fundo Oquendo

PJ ordena ejecutar sentencia que transfiere S/ 1,6 millones de Vladimir Cerrón al Estado

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro y Doménico Benavides

Miranda Capurro y Doménico Benavides son captados caminando de la mano confirmando romance

Luciana Fuster expresa su interés por quedarse en ‘Estás en Todas’ con ‘Choca’ Mandros: “Yo encantadísima”

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

Octavo Juzgado de Familia solicita 5 a 8 años de cárcel para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato