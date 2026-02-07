Más de 20 mil estudiantes rendirán examen de ingreso a los COAR este 8 de febrero: prueba, requisitos y sedes

La prueba escrita evaluará competencias lectoras y matemáticas; los resultados se publicarán el 17 de febrero y los ingresantes finales el 2 de marzo. (Crédito: Minedu)

Con el próximo inicio del año escolar 2026, miles de alumnos se preparán para elergir las instituciones que les permitirán continuar sus estudios. En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que este domingo 8 de febrero, más de 20 mil estudiantes se presentarán al examen del Proceso Único de Admisión a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), con el objetivo de alcanzar una de las 2.650 vacantes de los 25 centros educativos del país.

De acuerdo con información del Minedu, la prueba iniciará de manera simultánea en las 61 sedes distribuidas en todas las regiones del Perú, esto representa la primera parte del proceso selectivo que busca identificar a los jóvenes con alto desempeño académico.

El examen tendrá una duración de 120 minutos o dos horas, y evaluará principalmente las competencias lectoras y matemáticas de los postulantes. El Ministerio de Educación recuerda a los padres de los estudiantes que la dirección exacta de cada sede en la que se realizará la prueba estará disponible en la página web oficial de los COAR: https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/

Requisitos y normas para el examen

Los niños y nilñas deberán presentarse en su sede de evaluación correspondiente portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería así como su código único de inscripción, que será requisito para el ingreso del postulante. El Minedu también informó que el ingreso a los centros de evaluación estará permitido desde las 8:00 a.m. hasta las 8:45 a.m., después de ese horario no se permitirá la entrada, y los estudiantes deberán estar acompañados de sus padres o apoderados durante el ingreso y salida de la sede.

Por otro lado, también se detalló una lista de objetos que están prohibidos dentro del aula donde se realizará la prueba:

Útiles escolares

Cuadernos

Mochilas

Calculadoras

Celulares o cualquier dispositivo electrónico

COAR y postulantes por región

El titular del Minedu, Jorge Figueroa, destacó que los COAR ofrecen a sus estudiantes un alto nivel de preparación académica orientada a potenciar las habilidades de sus alumnos con talento. En ese sentido, detalló que la meta de 2026 es la atención de aproximadamente 7.605 estudiantes a nivel nacional.

Por otro lado, se informó que la mayor cantidad de postulantes de concentra en Lima Metropolitana con 2.279, seguida por Ayacucho (1.341), Piura (1.140), Cusco (1.134) y La Libertad (1.124). Además, se detalló que del total de estudiantes inscritos el 59% son mujeres y 48% provienen de zonas rurales, lo que demuestra la diversidad entre los estudiantes del proceso de admisión.

Fases de la prueba y resultados

El examen de admisión para el ingreso a unos de los Colegios de Alto Rendimiento comprende de dos fases. En la primera se evaluarán los conocimientos académicos de los postulantes, quienes aprueben avanzarán a una entrevista personal que determinará a los ingresantes oficiales. Los resultados de cada prueba se publicarán en estas fechas:

Prueba escrita: 8 de febrero

Resultados de la prueba escrita: 17 de febrero

Entrevista personal: 21 al 23 de febrero (para quienes aprueben la primera fase); evaluará habilidades socioemocionales

Resultados finales de los ingresantes a los COAR: 2 de marzo

Cabe menciona que los COAR implementan el Currículo Nacional fortalecido con el Programa Diploma del Bachillerato Internacional, cuya certificación permite a los estudiantes ingresar directamente a más de 2.000 universidades nacionales e internacionales.

