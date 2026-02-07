Perú

Johanna San Miguel rompe el silencio tras protesta de mujeres trans y agradece a público por asistir a su show

La actriz se pronunció por primera vez sobre la manifestación realizada en su contra tras comentarios relacionados con la comunidad trans. La protesta tuvo lugar en los exteriores del local donde se encontraba presentando su espectáculo.

Guardar

Johanna San Miguel rompió su silencio tras varios días en el centro de la polémica, luego de que un grupo de mujeres trans y activistas se manifestara afuera del Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, donde presentaba su show teatral. El incidente se originó por declaraciones suyas consideradas transfóbicas por la comunidad LGBTQI+, generando una ola de críticas y pedidos de disculpas públicas.

La controversia se desató cuando San Miguel, en respuesta a una discusión en redes sociales, sostuvo que solo existen “hombre y mujer” y negó la existencia de las personas trans. Sus palabras, replicadas rápidamente en distintas plataformas digitales, provocaron indignación y reacciones inmediatas de colectivos de diversidad sexual, quienes organizaron un plantón en el lugar donde la conductora tenía programado su espectáculo, portando banderas, pancartas y megáfonos con mensajes en favor del respeto y la inclusión.

Johanna San Miguel asegura que
Johanna San Miguel asegura que solo existen mujeres y hombre en la sociedad.

No se retracta

Durante la protesta, las activistas exigieron que la figura televisiva se retracte y ofrezca disculpas públicas por lo que consideran un discurso excluyente y discriminatorio. Mientras tanto, el desarrollo del evento teatral no se vio interrumpido y, al finalizar la función, Johanna San Miguel dirigió unas palabras a la audiencia.

Si bien evitó referirse de manera explícita a la controversia, su mensaje fue interpretado como una alusión al contexto actual: “Mis respetos porque vinieron. Muchas gracias de verdad”, dijo repetidas veces, tratando de no ahondar en el tema y generando los aplausos de los presentes.

Johanna San Miguel se pronuncia
Johanna San Miguel se pronuncia tras marcha en su contra. Instarándula

Horas después, San Miguel recurrió a sus redes sociales para reforzar el agradecimiento a su público. En una historia de Instagram, compartió: “Un viernes 6 inolvidable donde el público y yo nos volvimos uno solo. Gracias por tanto”, mensaje que fue recibido con muestras de respaldo por parte de su audiencia, mientras el debate en redes continuaba.

La actriz y presentadora se mantiene en una posición firme, sin ofrecer una disculpa explícita, en medio de un escenario social polarizado. Por un lado, colectivos LGBTQI+, feministas y activistas exigen una rectificación, argumentando que sus palabras refuerzan estigmas y fomentan la discriminación hacia las personas trans. “La responsabilidad de las figuras públicas es fundamental cuando se trata de temas sensibles. Sus declaraciones pueden tener un impacto real en la vida de muchas personas”, expresó una de las manifestantes durante el plantón, según informó La República.

Colectivos LGBTQ exigen disculpas públicas
Colectivos LGBTQ exigen disculpas públicas a Johanna San Miguel tras comentarios transfóbicos.

Por otro lado, sectores conservadores y parte de su audiencia defienden la postura de San Miguel como una “opinión personal”, argumentando que el debate sobre identidad de género admite distintas visiones. En redes sociales, varios usuarios apoyaron a la presentadora, señalando que “defiende valores tradicionales” y que “tiene derecho a expresar sus ideas”.

La protesta frente al show teatral de San Miguel se suma a una serie de jornadas de visibilización impulsadas por colectivos LGBTQI+ en distintas ciudades del país, que buscan sensibilizar a la sociedad y promover una cultura de respeto e inclusión. Las exigencias de disculpas públicas y retractación permanecen vigentes, mientras la artista opta por el silencio en relación a la demanda específica de la comunidad.

Johanna San Miguel se reafirma
Johanna San Miguel se reafirma en sus comentarios contra la comunidad trans.

Johanna San Miguel pone ‘like’ a comentarios contra la comunidad trans

Johanna San Miguel reafirmó su postura sobre la identidad de género al no retractarse de sus declaraciones respecto a las mujeres trans y expresar públicamente su apoyo a opiniones que rechazan el reconocimiento de la comunidad trans en Perú.

La polémica se intensificó luego de que la exconductora de televisión manifestara en Instagram que “solo existen hombres y mujeres”, derivando en el llamado a un plantón de colectivos de derechos humanos en su contra.

Lejos de dar marcha atrás, San Miguel respaldó su posición al dar “like” a mensajes de apoyo que incluían frases de rechazo hacia la comunidad trans, como: “Hombre es hombre, nació así y así morirá”, y “Totalmente de acuerdo contigo”, a los que respondió con mensajes de agradecimiento.

Johanna San Miguel le da
Johanna San Miguel le da like a comentarios que la apoyar tras opinión sobre la comunidad trans.
Johanna San Miguel le da
Johanna San Miguel le da like a comentarios que la apoyar tras opinión sobre la comunidad trans.

La organización Féminas Perú calificó sus declaraciones como transfóbicas y convocó a un plantón en el Centro de Convenciones Bianca, el cual se realizó el viernes 6 de febrero.

La actriz Johanna San Miguel
La actriz Johanna San Miguel en medio de la controversia por sus comentarios sobre la identidad de género de las mujeres trans, que generaron un plantón y rechazo en redes sociales (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Johanna San MiguelComunidad transperu-entretenimiento

Más Noticias

SUNAT embargará fondos en cuentas de detracción a personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles

El Gobierno de Perú aprobó el Decreto Legislativo N° 1713 que habilita el embargo automático de fondos en cuentas de detracciones por deudas tributarias vencidas

SUNAT embargará fondos en cuentas

Adiós al papel: pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez solo recibirán comprobantes electrónicos por estos servicios

Una medida publicada recientemente busca reemplazar los documentos impresos por comprobantes electrónicos, pero solo para servicios específicos. ¿Incluye a la TUUA?

Adiós al papel: pasajeros del

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con varias ausencias en el plantel, la ‘U’ buscará sumar un resultado positivo en la ciudad imperial frente al conjunto ‘dorado’. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Cusco FC EN

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

Alianza para el Progreso destinó fondos de la franja electoral a Cosmos TV, medio que fue vendido por el exgobernador de Trujillo en 2017

Partido de César Acuña destinó

Colectivo LGBTQ realizó plantón en Barranco contra comentarios de Johanna San Miguel: “No es opinión, es transfobia”

Activistas y representantes de la comunidad se manifestaron en Barranco, reclamando una retractación de la conductora por sus declaraciones sobre las mujeres trans y advirtiendo sobre el impacto de los discursos de odio.

Colectivo LGBTQ realizó plantón en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de César Acuña destinó

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

Desaprobación de José Jerí se dispara y sube alrededor de 20 puntos en un mes, según dos encuestas

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

George Forsyth vuelve a tentar la presidencia en las Elecciones 2026: Perfil del candidato de Somos Perú

Carlos Álvarez ratifica su candidatura presidencial con País para Todos tras escándalo de la franja

ENTRETENIMIENTO

Colectivo LGBTQ realizó plantón en

Colectivo LGBTQ realizó plantón en Barranco contra comentarios de Johanna San Miguel: “No es opinión, es transfobia”

Miguel Arce y Suheyn Cipriani prometen no defraudar a Magaly Medina con ‘Esto sí es amor’: “Le dejaremos un buen colchón”

Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026