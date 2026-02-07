Johanna San Miguel rompe el silencio tras protesta de mujeres trans y agradece a público por asistir a su show

Johanna San Miguel rompió su silencio tras varios días en el centro de la polémica, luego de que un grupo de mujeres trans y activistas se manifestara afuera del Centro de Convenciones Bianca, en Barranco, donde presentaba su show teatral. El incidente se originó por declaraciones suyas consideradas transfóbicas por la comunidad LGBTQI+, generando una ola de críticas y pedidos de disculpas públicas.

La controversia se desató cuando San Miguel, en respuesta a una discusión en redes sociales, sostuvo que solo existen “hombre y mujer” y negó la existencia de las personas trans. Sus palabras, replicadas rápidamente en distintas plataformas digitales, provocaron indignación y reacciones inmediatas de colectivos de diversidad sexual, quienes organizaron un plantón en el lugar donde la conductora tenía programado su espectáculo, portando banderas, pancartas y megáfonos con mensajes en favor del respeto y la inclusión.

Johanna San Miguel asegura que solo existen mujeres y hombre en la sociedad.

No se retracta

Durante la protesta, las activistas exigieron que la figura televisiva se retracte y ofrezca disculpas públicas por lo que consideran un discurso excluyente y discriminatorio. Mientras tanto, el desarrollo del evento teatral no se vio interrumpido y, al finalizar la función, Johanna San Miguel dirigió unas palabras a la audiencia.

Si bien evitó referirse de manera explícita a la controversia, su mensaje fue interpretado como una alusión al contexto actual: “Mis respetos porque vinieron. Muchas gracias de verdad”, dijo repetidas veces, tratando de no ahondar en el tema y generando los aplausos de los presentes.

Johanna San Miguel se pronuncia tras marcha en su contra. Instarándula

Horas después, San Miguel recurrió a sus redes sociales para reforzar el agradecimiento a su público. En una historia de Instagram, compartió: “Un viernes 6 inolvidable donde el público y yo nos volvimos uno solo. Gracias por tanto”, mensaje que fue recibido con muestras de respaldo por parte de su audiencia, mientras el debate en redes continuaba.

La actriz y presentadora se mantiene en una posición firme, sin ofrecer una disculpa explícita, en medio de un escenario social polarizado. Por un lado, colectivos LGBTQI+, feministas y activistas exigen una rectificación, argumentando que sus palabras refuerzan estigmas y fomentan la discriminación hacia las personas trans. “La responsabilidad de las figuras públicas es fundamental cuando se trata de temas sensibles. Sus declaraciones pueden tener un impacto real en la vida de muchas personas”, expresó una de las manifestantes durante el plantón, según informó La República.

Colectivos LGBTQ exigen disculpas públicas a Johanna San Miguel tras comentarios transfóbicos.

Por otro lado, sectores conservadores y parte de su audiencia defienden la postura de San Miguel como una “opinión personal”, argumentando que el debate sobre identidad de género admite distintas visiones. En redes sociales, varios usuarios apoyaron a la presentadora, señalando que “defiende valores tradicionales” y que “tiene derecho a expresar sus ideas”.

La protesta frente al show teatral de San Miguel se suma a una serie de jornadas de visibilización impulsadas por colectivos LGBTQI+ en distintas ciudades del país, que buscan sensibilizar a la sociedad y promover una cultura de respeto e inclusión. Las exigencias de disculpas públicas y retractación permanecen vigentes, mientras la artista opta por el silencio en relación a la demanda específica de la comunidad.

Johanna San Miguel se reafirma en sus comentarios contra la comunidad trans.

Johanna San Miguel pone ‘like’ a comentarios contra la comunidad trans

Johanna San Miguel reafirmó su postura sobre la identidad de género al no retractarse de sus declaraciones respecto a las mujeres trans y expresar públicamente su apoyo a opiniones que rechazan el reconocimiento de la comunidad trans en Perú.

La polémica se intensificó luego de que la exconductora de televisión manifestara en Instagram que “solo existen hombres y mujeres”, derivando en el llamado a un plantón de colectivos de derechos humanos en su contra.

Lejos de dar marcha atrás, San Miguel respaldó su posición al dar “like” a mensajes de apoyo que incluían frases de rechazo hacia la comunidad trans, como: “Hombre es hombre, nació así y así morirá”, y “Totalmente de acuerdo contigo”, a los que respondió con mensajes de agradecimiento.

Johanna San Miguel le da like a comentarios que la apoyar tras opinión sobre la comunidad trans.

Johanna San Miguel le da like a comentarios que la apoyar tras opinión sobre la comunidad trans.

La organización Féminas Perú calificó sus declaraciones como transfóbicas y convocó a un plantón en el Centro de Convenciones Bianca, el cual se realizó el viernes 6 de febrero.

La actriz Johanna San Miguel en medio de la controversia por sus comentarios sobre la identidad de género de las mujeres trans, que generaron un plantón y rechazo en redes sociales (Composición Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)