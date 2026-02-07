Perú

Concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

El megaevento de cumbia reunirá a miles de fanáticos y artistas invitados. Descubre cómo ingresar, qué llevar y qué evitar para disfrutar sin contratiempos la gran celebración.

Concierto de Corazón Serrano en el estadio San Marcos: vías de accesos, horarios y recomendaciones para ingresar

La emblemática agrupación Corazón Serrano está lista para hacer historia con el concierto de su 33º aniversario, un espectáculo sin precedentes que promete reunir a decenas de miles de seguidores en el Estadio San Marcos.

El evento contará con un despliegue técnico de primer nivel, invitados nacionales e internacionales, y un repertorio que recorrerá tres décadas de éxitos.

El show, liderado por Leodan Guerrero y las voces de Yrma Guerrero, Susana Alvarado, Lesly Águila, Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo y Cielo Fernández, será el punto de reunión para los amantes de la cumbia y la música peruana.

Horarios oficiales y artistas invitados

Para que no te pierdas ningún detalle, ten en cuenta la programación oficial del evento:

  • Apertura de puertas: 4:00 p.m.
  • Inicio de artistas nacionales invitados: 6:00 p.m.
  • Corazón Serrano en escena: 9:00 p.m.
  • Participación de artistas internacionales: a partir de las 9:00 p.m.
  • Cierre del show: 12:00 a.m.

Se recomienda llegar temprano para facilitar el ingreso y disfrutar de la experiencia completa, ya que se prevé una asistencia masiva y el recinto no cuenta con estacionamiento propio.

Concierto de Corazón Serrano en el estadio San Marcos: horarios para ingresar

Puertas y accesos al Estadio San Marcos

Para garantizar un ingreso ordenado al Estadio San Marcos, la organización ha dispuesto diferentes puertas de acceso según la zona de tu entrada:

  • Puerta N°1 – Zona Camino a un Sueño: Av. Venezuela
  • Puerta N°6 – Zona Occidente y No Deja de Latir: Av. Amézaga
  • Puerta N°5 – Zona Oriente y Norte: Av. Amézaga

Revisa tu boleto y dirige directamente a la puerta asignada para evitar demoras y aglomeraciones.

Concierto de Corazón Serrano en el estadio San Marcos: vías de accesos, para ingresar

Objetos prohibidos y normas de seguridad

La producción ha establecido una serie de restricciones y recomendaciones para asegurar la seguridad y comodidad de todos los asistentes:

  • No está permitido el ingreso de armas, objetos afilados o elementos peligrosos.
  • No se permitirá ingresar con comidas ni bebidas.
  • Evita participar o incitar situaciones de riesgo para otros asistentes.
  • No está permitido el ingreso de dispositivos de audio y video semiprofesionales o profesionales (palos selfie, cámaras, filmadoras, drones, etc.).
  • No se permitirá el ingreso de punteros láser, sillas plegables, mochilas ni bolsos de gran tamaño.
  • Menores de 18 años solo ingresan acompañados de un adulto responsable.

La organización recomienda portar solo lo indispensable y tener siempre a mano tu entrada digital o impresa con el código QR legible para agilizar el acceso.

Concierto de Corazón Serrano en el estadio San Marcos: restricciones para ingresar

Recomendaciones para vivir el show al máximo

  • Llega con anticipación: Evitarás largas colas y podrás disfrutar de todos los actos desde el inicio.
  • Vístete cómodo: Opta por ropa ligera y calzado confortable, de preferencia zapatillas.
  • Transporte: Considera el tráfico y la falta de estacionamiento en el recinto; utiliza transporte público o taxis autorizados.
  • Revisa tu entrada: Verifica la zona y el acceso correspondiente antes de salir de casa.
  • Cuida tus pertenencias: Lleva solo lo necesario y mantente atento a tus objetos personales durante todo el evento.
Concierto de Corazón Serrano en el estadio San Marcos:recomendaciones para ingresar

Qué esperar del show: invitados, repertorio y sorpresas

El aniversario de Corazón Serrano no solo será un repaso por los grandes éxitos de la agrupación, sino que también incluirá la participación de artistas nacionales e internacionales. La organización ha prometido colaboraciones sorpresa y un montaje escénico nunca antes visto en la cumbia peruana.

Además, la presencia de figuras como María Becerra en Lima y la interacción en redes han alimentado los rumores sobre una posible colaboración en vivo, lo que ha elevado aún más la expectativa entre los fans.

El concierto por los 33 años de Corazón Serrano será una fiesta inolvidable para los seguidores de la cumbia y la música peruana. Sigue estas recomendaciones, respeta las normas del evento y prepárate para disfrutar de una noche llena de música, color y emociones en el Estadio San Marcos.

Maria Becerra está en Lima y cantaría con Corazón Serrano en su concierto de aniversario. IG

