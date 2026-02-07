“Alerta Minedu”: El nuevo aplicativo para que colegios reporten situaciones de riesgo y protejan a los alumnos

Sector Educación implementará aplicativo “Alerta Minedu” para reforzar la seguridad de los estudiantes.

El Ministerio de Educación (Minedu) presentó “Alerta Minedu”, un aplicativo digital diseñado para que los directores de colegios reporten situaciones de riesgo y soliciten intervención de las autoridades en tiempo real.

La iniciativa surge en respuesta al incremento de la inseguridad que afecta a la comunidad educativa, especialmente tras los incidentes del último año en diversas zonas de Lima y otras regiones.

Según informó Infobae, el anuncio se realizó durante un operativo conjunto entre el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades locales, en el distrito de Magdalena.

El jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, Luis Herrera Romero, explicó que la seguridad estudiantil constituye uno de los ejes centrales del gobierno y remarcó que la prevención y protección en los entornos escolares son prioridad en la gestión del ministro Jorge Figueroa Guzmán.

“El aplicativo permitirá a los directores de las instituciones educativas reportar situaciones de riesgo y activar respuestas oportunas en coordinación con las autoridades competentes”, detalló Herrera Romero en declaraciones recogidas por la prensa.

La herramienta busca acortar los tiempos de respuesta ante hechos como amenazas, extorsiones, presencia de personas sospechosas en los alrededores o emergencias médicas.

La plataforma digital se suma a otras estrategias impulsadas por el Minedu para salvaguardar la integridad de los estudiantes, como el despliegue de brigadas de autoprotección escolar y la colaboración con la Policía Nacional.

De acuerdo con datos del ministerio, más de cinco mil brigadas integradas por padres de familia participan en labores de vigilancia y resguardo en centros educativos, una cifra que involucra a casi cincuenta mil adultos.

Sector Educación implementará aplicativo “Alerta Minedu” para reforzar la seguridad de los estudiantes. - Crédito: El Informativo

Medidas de control y antecedentes recientes

Durante el primer trimestre de 2025, al menos quinientas instituciones educativas privadas en distritos como San Martín de Porres, Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho reportaron casos de extorsión.

Este escenario llevó a que varios colegios suspendieran la presencialidad y optaran por clases virtuales en las primeras semanas de marzo, incrementando la preocupación de familias y autoridades.

El ministro Figueroa señaló que existen convenios con la cartera del Interior para el despliegue de personal policial en zonas con mayor incidencia delictiva. Además, precisó que en áreas de frontera se fortalecerán estrategias basadas en el uso de tecnologías y redes de apoyo vecinal, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Defensa.

En el marco del operativo de control territorial en Magdalena, se desplegaron 283 efectivos policiales y 20 integrantes de las Fuerzas Armadas para patrullajes e intervenciones en puntos priorizados.

Como resultado, las autoridades informaron la detención de 66 personas, la incautación de armas y estupefacientes, y la desarticulación de bandas criminales.

La preocupación por la seguridad escolar también se refleja en la reciente promulgación de una ley contra la criminalidad en el transporte urbano, acompañada de medidas complementarias al estado de emergencia en Lima y Callao.

Según cifras oficiales, cuatro de cada diez peruanos han sido víctimas de extorsión en medio del estado de emergencia, que se extendió por 30 días en ambas jurisdicciones.