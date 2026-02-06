Perú

Pensión 65 suma más de 820 mil beneficiarios y amplía cobertura para adultos mayores en Perú

La incorporación progresiva de adultos mayores a este plan de asistencia estatal ha permitido que miles accedan por primera vez a subsidios periódicos, lo cual impacta tanto en sus economías personales como en iniciativas productivas familiares

Guardar
Un beneficiario del programa Pensión
Un beneficiario del programa Pensión 65, Segundo Rojas Reyes (81), recibe su tarjeta de débito del Banco de la Nación, junto a personal del banco, marcando el inicio de su subvención (MIDIS)

El programa Pensión 65 continúa ampliando su cobertura en el Perú. Cada dos meses, más de 7.000 adultos mayores en situación de vulnerabilidad se incorporan al padrón, elevando el número total de beneficiarios a más de 820 mil personas a nivel nacional. La cifra refleja el alcance actual de uno de los principales programas sociales dirigidos a la población adulta mayor sin ingresos estables.

La actualización periódica del padrón responde a un proceso de evaluación constante que busca incluir a personas que cumplen con los criterios del programa y, al mismo tiempo, depurar registros. La dinámica se da en un país donde una parte importante de la población mayor envejece sin pensión, tras una vida laboral marcada por la informalidad y la ausencia de aportes previsionales.

La ministra Lesly Shica acompaña
La ministra Lesly Shica acompaña los nuevos usuarios de Pensión 65 al recibir su primera subvención económica y tarjeta de débito del Banco de la Nación, impulsando su autonomía (MIDIS)

El ingreso de nuevos beneficiarios quedó reflejado durante una reciente jornada de pagos en el Banco de la Nación, donde decenas de adultos mayores cobraron por primera vez la subvención económica. Para muchos, el acceso a este ingreso representa un cambio concreto en su día a día, al permitirles cubrir gastos básicos o sostener actividades productivas que hasta ahora dependían de apoyos familiares o eventuales.

Nuevos beneficiarios y el primer cobro

Entre quienes recibieron el pago por primera vez estuvo Esther Yactayo, de 71 años, quien utiliza el dinero para fortalecer un emprendimiento de elaboración de jabones artesanales con insumos naturales. Junto a ella también cobraron Segundo Rojas Reyes, de 81 años; Estela Dávila Caro, de 66; e Iraida Santos Navarro, de 95. Edades distintas y trayectorias diferentes, pero una necesidad común: contar con un ingreso regular.

Esther Yactayo, beneficiaria de Pensión
Esther Yactayo, beneficiaria de Pensión 65, exhibe sus jabones artesanales, un emprendimiento que impulsa su autonomía económica y mejora su calidad de vida (MIDIS)

Durante la jornada, los nuevos usuarios recibieron además su tarjeta de débito del Banco de la Nación, que les permite realizar el cobro en agentes corresponsales ubicados en bodegas y comercios de barrio, así como en cajeros automáticos de la red Multired. El mecanismo reduce desplazamientos largos y facilita el acceso al dinero en zonas donde la presencia bancaria sigue siendo limitada.

Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social explican que estas facilidades buscan mejorar la experiencia de cobro y dar mayor autonomía a los adultos mayores, muchos de los cuales enfrentan problemas de movilidad o viven lejos de agencias bancarias.

Más que una transferencia económica

Beneficiaria del programa Pensión 65,
Beneficiaria del programa Pensión 65, exhibe sus jabones artesanales elaborados con insumos naturales, fortaleciendo su emprendimiento (MIDIS)

El crecimiento del programa no solo se mide en número de beneficiarios. Una parte importante de los usuarios utiliza la subvención como un respaldo para sostener pequeños negocios, actividades comerciales o emprendimientos familiares. Desde ventas de alimentos hasta trabajos artesanales, el ingreso funciona como un capital básico que permite seguir activos y generar ingresos adicionales.

La ministra Lesly Shica señaló que el programa apunta a superar un enfoque puramente asistencial. Según explicó, la transferencia económica busca convertirse en una herramienta que refuerce la autonomía de las personas mayores y su rol dentro de la comunidad, especialmente en contextos donde el acceso al empleo formal resulta prácticamente inexistente.

El modelo peruano y el interés internacional

Lesly Shica, representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), informa sobre la gestión de los padrones que benefician a más de 820,000 usuarios a nivel nacional. Destaca que el objetivo es trascender las transferencias económicas y entregar herramientas para el desarrollo de emprendimientos. | Infobae / Difusión

La experiencia peruana con Pensión 65 también ha comenzado a generar interés fuera del país. Durante la reciente participación del Perú en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York, el enfoque de promoción de emprendimientos a lo largo del ciclo de vida fue observado por delegaciones de otros países.

De acuerdo con lo señalado por la ministra, representantes internacionales expresaron su disposición a conocer de cerca estas experiencias, en particular aquellas orientadas a fortalecer la autonomía económica de poblaciones vulnerables, incluida la población adulta mayor.

La ministra del Midis, Lesly
La ministra del Midis, Lesly Shica, saluda una beneficiaria de Pensión 65, durante la entrega de la primera subvención en un evento que destaca la cercanía y el apoyo a los adultos mayores (MIDIS)

A nivel local, el impacto del programa se refleja en economías barriales y redes familiares que encuentran en la transferencia un soporte constante, aunque limitado, frente al aumento del costo de vida.

El crecimiento sostenido del padrón confirma que la necesidad de apoyo económico en la vejez sigue en aumento. Mientras más de 7.000 personas ingresan al programa cada dos meses, el desafío sigue siendo el mismo: cómo garantizar ingresos mínimos a una población que envejece en un mercado laboral marcado por la informalidad.

Temas Relacionados

Pensión 65Banco de la NaciónMidisperu-noticias

Más Noticias

Paul Michael y el mensaje a Pamela López que se volvió viral por culpa de ChatGPT

El romántico texto de Paul Michael a Pamela López intentaba ser un apoyo, pero un desliz muy curioso generó todo tipo de memes y preguntas sobre la autenticidad de las palabras dedicadas en redes sociales

Paul Michael y el mensaje

Albañil ejercía como dentista en un consultorio clandestino de Ventanilla y atendió a pacientes en condiciones insalubres

Durante 25 años, adaptó la sala de su casa en Pachacútec, Ventanilla, como consultorio clandestino, donde atendía a pacientes con herramientas de albañilería y sin condiciones básicas de salubridad

Albañil ejercía como dentista en

Vecinos golpean a sujeto acusado de robar pero su madre interviene y lo defiende: “Mi hijo no es ratero, es fumón”

Testigos indicaron que el joven habría agredido a una mujer para cometer el robo del celular, lo que motivó la reacción de los residentes

Vecinos golpean a sujeto acusado

Recuperan libro histórico vinculado a la familia de Miguel Grau y evitan su salida ilegal por el Terminal Marítimo del Callao

La recuperación refuerza el rol del Estado en la protección del patrimonio cultural y evidencia el impacto económico y simbólico del control especializado en el comercio exterior

Recuperan libro histórico vinculado a

DT de Rebaza Acosta marcó postura tras despido de Claudia Palza: “No solamente basta con ser una buena deportista”

El entrenador Carlos Rivero explicó los motivos detrás de la desvinculación de la central, remarcando que el compromiso y la disciplina son tan importantes como el rendimiento deportivo

DT de Rebaza Acosta marcó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: José Jerí “debe

Keiko Fujimori: José Jerí “debe seguir en el cargo”, pese a que las contrataciones de sus allegadas son “preocupantes”

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

ENTRETENIMIENTO

Paul Michael y el mensaje

Paul Michael y el mensaje a Pamela López que se volvió viral por culpa de ChatGPT

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “Me he guardado cosas para no hacer ruido”

André Silva y María Grazia Polanco celebran que ‘Luz de Luna 4′ alcanza los 100 capítulos: “El cariño del público nos motiva cada día”

Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera, y los fans de ‘Al fondo hay sitio’ enloquecen con la tierna escena

Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

DEPORTES

DT de Rebaza Acosta marcó

DT de Rebaza Acosta marcó postura tras despido de Claudia Palza: “No solamente basta con ser una buena deportista”

Nolberto Solano avanza en su plan de reforma en Pakistán: implementa política de primera juventud para promover talentos

“Los equipos grandes se confían cuando juegan contra los humildes”: Diego Acosta se dirige a Alianza Lima tras victoria épica de 2 de Mayo

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Dónde ver Perú vs Alemania: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026