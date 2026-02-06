Perú

Entre 10 y 13 cirugías diarias se pierden por fallas en el centro quirúrgico del Hospital Belén de Trujillo, advierte Contraloría

Las deficiencias detectadas por el órgano de control afectan directamente a pacientes que esperaban intervenciones programadas

Guardar
Nuevo centro quirúrgico del Hospital
Nuevo centro quirúrgico del Hospital Belén presenta fallas y agrava la crisis hospitalaria. Composición Infobae Perú.

Lo que debía mejorar la atención quirúrgica en uno de los principales hospitales del norte del país hoy se ha convertido en un nuevo cuello de botella para la salud pública. Hasta 13 cirugías electivas diarias dejaron de realizarse en el Hospital Belén de Trujillo debido a graves deficiencias detectadas en su nuevo centro quirúrgico, inaugurado hace menos de un año y que no garantiza la continuidad operativa de sus servicios, según la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República (CGR) constató que el nuevo centro quirúrgico del Hospital Belén presenta deficiencias que ponen en riesgo su funcionamiento, las cuales quedaron en evidencia tras las lluvias registradas en enero de 2026.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.° 01-2026-OCI/0640-VC, que evaluó el periodo del 19 al 23 de enero, el contratista retiró parte de un muro bajo ubicado en la azotea, el cual cumplía la función de barrera protectora frente a las precipitaciones. Esta modificación permitió el desborde del agua de lluvia hacia el área donde se encuentran los equipos de aire acondicionado y provocó filtraciones hacia los pisos inferiores.

El agua alcanzó el cuarto de máquinas, ubicado en el tercer piso, y las nuevas salas de operaciones, situadas en el segundo nivel del establecimiento.

Un muro que no debió ser retirado

El informe de la Contraloría advierte que el expediente técnico de la remodelación del centro quirúrgico sí contemplaba la existencia del muro bajo que ya estaba construido en la azotea. Por ello, el contratista no debió destruirlo durante la ejecución de la obra o, en su defecto, estaba obligado a reponer lo dañado.

La ausencia de esta barrera dejó expuestas áreas críticas del hospital, afectando directamente infraestructura esencial para la atención quirúrgica.

Un muro que no debió
Un muro que no debió ser retirado. Fuente: Informe de Control de la CGR

Deficiencias en el cuarto de máquinas y salas de operaciones

Durante la inspección, los auditores también identificaron instalaciones mecánicas sin resane en el cuarto de máquinas. Además, se hallaron perforaciones en la loza realizadas para la canalización de ductos eléctricos y sistemas de ventilación que no fueron selladas adecuadamente.

A ello se suman aberturas en el piso destinadas a la trayectoria de los ductos de aire acondicionado, las cuales facilitaron nuevas filtraciones de agua hacia algunas de las siete salas de operaciones recientemente construidas.

Estas deficiencias evidencian una ejecución incompleta y deficiente de los trabajos, pese a que la obra fue entregada el 9 de mayo de 2025.

Deficiencias en el cuarto de
Deficiencias en el cuarto de máquinas y salas de operaciones. Fuente: Informe de Control de la CGR

Salas inoperativas y cirugías suspendidas

Como consecuencia directa de estos problemas, las salas quirúrgicas B y C permanecían inoperativas desde el 10 de enero, según verificó la Contraloría durante su visita.

Esta situación provocó que entre 10 y 13 operaciones electivas se dejaran de atender por día, afectando a pacientes que aguardaban intervenciones programadas y ampliando la lista de espera quirúrgica en el hospital.

Un hospital con problemas estructurales previos

Las deficiencias en el nuevo centro quirúrgico se suman a otros problemas estructurales detectados previamente en el Hospital Belén. En noviembre de 2025, la Contraloría informó sobre un déficit promedio de 30 camas en el área de Emergencias, lo que obliga a los pacientes a esperar más de 12 horas en camillas debido a la saturación del servicio.

Contraloría despliega operativo en La
Contraloría despliega operativo en La Libertad y revela graves fallas en hospitales, morgue y almacenes públicos. (Foto: X/@Contraloría)

Durante esa inspección también se constató que la construcción de la casa de fuerza del hospital seguía inconclusa, pese a que su culminación estaba prevista para mayo de ese año. Esta infraestructura es clave para garantizar una fuente estable de energía eléctrica y el adecuado funcionamiento de los servicios generales y de apoyo.

La CGR calificó esta situación como crítica, al advertir que la falta de capacidad hospitalaria y las demoras en la habilitación de obras impactan de manera directa en la atención de los pacientes.

Riesgos para la continuidad del servicio

Para la Contraloría, las deficiencias encontradas en el nuevo centro quirúrgico del Hospital Belén comprometen la continuidad operativa del servicio y evidencian la necesidad de adoptar medidas correctivas urgentes.

Mientras tanto, los pacientes continúan asumiendo las consecuencias de una infraestructura que, pese a haber sido recientemente entregada, no cumple con garantizar condiciones adecuadas y seguras para la atención quirúrgica.

Temas Relacionados

hospital BelénContraloríaLa LibertadMinisterio de SaludMINSAperu-noticias

Más Noticias

Médicos de Ventanilla podrían ser suspendidos por el CMP tras abandonar hospital para irse a bailar

El Colegio Médico del Perú inicia que los impiclicados afrontarían un proceso disciplinario para determinar su castigo, mientras pacientes cuestionan permanencia de los implicados

Médicos de Ventanilla podrían ser

Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

El cantante cubano dejó claro que no cambiará su versión de los hechos tras recibir una carta notarial de Pamela López, reafirmando públicamente lo dicho sobre su pasado y lanzando una advertencia legal a la empresaria peruana

Dayron Martín desafía a Pamela

Puerto de Chancay no podrá ser supervisado ni multado por Ositrán tras fallo del PJ: ¿quién queda a cargo del terminal?

El fallo reconoce que el megaproyecto fue financiado íntegramente con capital privado y habilitado por la Autoridad Portuaria Nacional, diferenciándolo de infraestructuras concesionadas

Puerto de Chancay no podrá

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

La influencer conmocionó a sus seguidores al revelar que su hijo fruto de su relación con Bryan Torres, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Samahara Lobatón se quiebra y

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

El uruguayo nacionalizado peruano dejará la Liga 1 luego de tres temporadas. En su primer curso, se quedó en la puerta del título doméstico con los ‘blanquiazules’ antes de cruzar la vereda hacia el eterno rival

“Me sacaron una copa de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú expresa malestar a México

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

‘El Monstruo’ no reconoce todos los cargos en su contra: “Toman mi nombre y extorsionan a la gente”

ENTRETENIMIENTO

Dayron Martín desafía a Pamela

Dayron Martín desafía a Pamela López y mantiene su versión sobre vínculo sentimental: “No me retracto”

Samahara Lobatón se quiebra y pide oraciones para su bebé internado en UCI: “Esto está siendo muy fuerte para mí”

Shirley Arica aparece internada en clínica y preocupa a sus fans: “No tengo fecha de salida y es frustrante”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Samahara Lobatón apela resolución del MIMP que evalúa quitarle la custodia de sus hijos: “Es una medida desproporcionada”

DEPORTES

“Me sacaron una copa de

“Me sacaron una copa de la vitrina”: el lamento de Gabriel Costa por la final 2023 ante Universitario con Alianza Lima

Tres bajas confirmadas en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato