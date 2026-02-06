¿Cómo saber si tienes multas electorales? Así puedes consultarlas en línea con tu DNI

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el domingo 12 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhorta a la ciudadanía a verificar si mantiene multas electorales pendientes. Esta revisión es clave no solo para evitar sanciones económicas, sino también para prevenir restricciones que pueden afectar trámites personales, laborales y administrativos. Con solo el número de DNI, cualquier elector puede conocer su situación electoral en línea y regularizarla a tiempo.

En este nuevo proceso electoral, los peruanos elegirán al presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Además, más de 820 mil ciudadanos fueron sorteados por la ONPE como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, quienes deberán cumplir funciones obligatorias el día de la votación. Si bien el Estado ofrece una compensación económica de S/ 165 y un día libre no laborable compensable, también establece multas para quienes no cumplan con este deber cívico.

Tanto los electores que no acudan a votar como los miembros de mesa que no se presenten o se nieguen a ejercer su función pueden recibir sanciones. Por ello, conocer si tienes multas electorales acumuladas de procesos anteriores o prevenir nuevas deudas resulta fundamental en esta etapa previa a los comicios.

Quiénes serán miembros de mesa en las elecciones y qué beneficios tendrán| Andina

¿Dónde y cómo consultar si tengo multas electorales?

El JNE pone a disposición de los ciudadanos una plataforma digital que permite consultar de manera rápida y segura si existen multas electorales pendientes. El procedimiento es sencillo y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Para verificar tu situación electoral, debes ingresar al portal oficial de multas del JNE (https://multas.jne.gob.pe/login). Una vez allí, solo necesitas digitar tu número de DNI, aceptar los términos y condiciones del sistema y completar el código captcha de seguridad. En segundos, la plataforma mostrará si registras infracciones electorales, el detalle de cada una y el monto total a pagar.

La plataforma virtual del JNE permite consultar multas electorales ingresando solo el número de DNI. Captura

Este servicio permite identificar multas por no votar, no cumplir funciones como miembro de mesa o por otras infracciones electorales registradas en procesos anteriores. La recomendación del JNE es realizar esta consulta con anticipación para evitar contratiempos, especialmente antes de iniciar trámites importantes.

¿Qué pasa si tienes multas electorales impagas? Restricciones y consecuencias

Tener una multa electoral impaga no solo implica una deuda económica con el Estado. De acuerdo con los lineamientos del JNE, estas sanciones generan una serie de restricciones que pueden afectar la vida cotidiana del ciudadano.

Entre las principales consecuencias se encuentra la imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos, el bloqueo de procedimientos relacionados con el estado civil, como matrimonios o inscripciones, y restricciones para obtener o renovar el brevete. Además, quienes mantengan multas electorales pendientes no podrán postular ni ejercer cargos públicos.

Estas limitaciones se mantienen vigentes hasta que la multa sea cancelada o se tramite una dispensa o justificación válida, en los casos permitidos por la normativa electoral. Por ello, regularizar la situación electoral es indispensable para evitar bloqueos inesperados en gestiones personales o profesionales.

La ONPE oficializa los diseños finales de la cédula de sufragio que se empleará en las Elecciones Generales 2026, incluyendo detalles de formato, seguridad y organización para garantizar un proceso electoral transparente. Foto: Agencia Andina

Montos de las multas electorales y cómo pagarlas

El monto de las multas por no sufragar varía según el distrito de votación y su nivel de pobreza, clasificación establecida por el INEI. En zonas consideradas de pobreza extrema, la multa es de S/ 27,50; en distritos de pobreza no extrema, asciende a S/ 55; mientras que en localidades catalogadas como no pobres, la sanción por no votar llega a S/ 110.

En el caso de los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, que no asistan o se nieguen a cumplir su función, la multa es única y asciende a S/ 275, sin importar el nivel de pobreza del distrito. Esta sanción se aplica incluso si el ciudadano fue convocado como suplente.

Para realizar el pago de las multas electorales, el JNE habilita diversas opciones, como la plataforma Págalo.pe, el Banco de la Nación y oficinas autorizadas del propio organismo electoral. Cancelar estas deudas con anticipación permite al ciudadano participar sin inconvenientes en las Elecciones 2026 y mantener habilitados todos sus derechos y trámites.