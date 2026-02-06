Perú instalará más de 2.500 mesas de votación en el mundo para las elecciones de abril

Lima, 6 feb (EFE).- Las autoridades de Perú instalarán 2.543 mesas de votación en los cinco continentes para garantizar la participación de más de 1,2 millones de peruanos habilitados para votar en el extranjero en las elecciones generales convocadas para el próximo 12 de abril, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El proceso en el extranjero fue analizado durante una reunión de coordinación realizada por la Cancillería con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la que se señaló que la responsabilidad de administrar su legalidad ha sido encargada en exclusiva al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2.

Durante el encuentro se revisaron los datos generales de las elecciones generales de 2026, la cadena de custodia de las actas y cédulas de votación y la campaña de difusión para promover la participación de los peruanos en el extranjero.

Al respecto, el director general de las Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares de la Cancillería, Pedro Bravo, señaló que se instalarán 2.543 mesas de sufragio y que los consulados peruanos realizan las coordinaciones con las autoridades de los países donde residen los ciudadanos peruanos.

Tanto la Cancillería como el JNE coincidieron en la necesidad de intensificar la campaña de información sobre los comicios para los peruanos en el exterior.

El pasado 12 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, informó que la mayoría de los peruanos habilitados para votar se encuentran en España, Estados Unidos y Argentina.

En América podrán votar 757.697 peruanos, mientras que en Europa hay habilitados 403.388; seguido de Asia, con 41.413; Oceanía, con 7.918; y África, con 397; lo que en su conjunta suma 1.210.813 votantes, según precisó.

Además, los consulados que concentran el mayor número de electores son Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493), Barcelona (79.606), Milán (64.623), Paterson (63.799), Miami (55.530), Nueva York (47.896) y Los Ángeles (40.180).

En los comicios generales se escogerá al nuevo presidente o presidenta para el período 2026-2031, y se renovará el Congreso peruano que, por primera vez en más de treinta años, estará compuesto por dos cámaras, con 60 senadores y 130 diputados.

En caso de que ningún candidato presidencial logre la mitad más uno de los votos se convocará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio entre los dos aspirantes con más votos válidos. EFE