Perú

José Jerí tendrá abogado pagado con dinero público para enfrentar investigación por reuniones con empresarios chinos

Documento emitido por el Despacho Presidencial revela que el presidente presentó su solicitud el pasado 29 de enero

José Jerí, presidente interino, enfrenta cuestionamientos tras la difusión de imágenes que lo vinculan con reuniones privadas y no registradas junto al empresario Zhihua Yang.

El presidente José Jerí contará con un abogado pagado con dinero público para que sea su defensor durante la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación sigue en su contra a raíz de sus encuentros con empresarios chinos.

Una Resolución de la Subsecretaría General de la Presidencia revela que fue el presidente José Jerí quien solicitó que sea el Estado quien corra con los gastos de su defensa legal. Según el documento, el pedido se hizo el pasado 29 de enero, días luego de que el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, inicie la investigación preliminar contra el mandatario.

“Por Solicitud s/n recibida el 29 de enero de 2026, el señor José Enrique Jerí Oré, presidente de la República en funciones, solicita se le brinde defensa y asesoría legal por haber sido comprendido en una investigación según Carpeta Fiscal N° 15-2026 de la Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado”, se lee en la resolución oficial.

Aunque ya se aprobó que el presidente Jerí tendrá un abogado pagado con el dinero de todos los peruanos, aún se desconoce cuál será el monto final de la contratación y tampoco quién será la persona designada para ser el defensor del mandatario durante el tiempo que duren las investigaciones en su contra.

La aprobación es solo uno de los pasos a realizar previos a la contratación. Desde hoy, el Despacho Presidencial realizará un estudio que permitirá conocer cuánto cobran los abogados en este tipo de casos y es luego de este proceso que se conoce cuánto dinero se gastará en la contratación.

Infobae Perú reportó previamente sobre el uso de dinero público para contratar abogados defensores de policías y ex ministros del Interior y pudo conocer que el proceso de contratación en estos casos es -en su mayoría- una designación “a dedo”. Los abogados no participan en un concurso, sino que son invitados a presentarse por el propio funcionario involucrado en los presuntos delitos. En el caso de Jerí, esta etapa aún no se realiza, o al menos aún no se han generado documentos públicos para conocer a quién se designó y cuánto se pagará por el servicio.

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno

José Jerí ya declaró ante el Ministerio Público en Palacio de Gobierno en el marco de la investigación preliminar por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La diligencia se realizó el pasado 30 de enero y fue dirigida por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien acudió junto a su equipo para tomar la declaración del mandatario. Jerí ejerció su derecho a elegir el lugar de la diligencia y estuvo acompañado de su abogado.

El interrogatorio se centró en las reuniones no registradas de Jerí con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. El episodio principal, conocido como caso ‘Chifagate’, involucra una cita reservada el 26 de diciembre de 2025 entre Jerí y Yang en un restaurante de San Borja.

El presidente sostuvo que el encuentro se realizó para celebrar el “Día de la Amistad Perú-China” y justificó la ausencia de registro como parte de su “dinámica de trabajo”. Sin embargo, Yang había solicitado días antes al Ministerio de Energía y Minas postergar el inicio de obras de la estación Pachachaca 2, gestionada por su empresa Hidroeléctrica América.

La Fiscalía también investiga ingresos de Ji Wu Xiaodong a Palacio, quien cumple arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera y presunta pertenencia a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Xiaodong habría visitado la sede del Ejecutivo en al menos tres ocasiones, acompañado por Yang. Las autoridades buscan determinar si existieron gestiones irregulares o beneficios indebidos.

