Detienen a peruano acusado de producir pornografía infantil tras denuncia por chantaje sexual a menor en España

PNP captura en Lima a joven acusado de producir y distribuir pornografía infantil a nivel internacional. (Crédito: Tv Perú)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en Lima a un joven de 18 años acusado de producir, comercializar y distribuir material de pornografía infantil con alcance internacional. La intervención se realizó en el distrito de Independencia, como parte de una investigación iniciada tras una denuncia presentada en España por un presunto caso de chantaje sexual contra una menor de edad.

El detenido fue identificado como Diego Goicochea Quispe. Según información oficial, el caso se originó luego de que los padres de una adolescente de 13 años denunciaran ante la Guardia Civil de España que su hija venía siendo víctima de chantaje para que enviara videos de connotación sexual. Esta alerta permitió activar mecanismos de cooperación internacional y derivar el caso a las autoridades peruanas.

Arrestan en Lima a joven por pornografía infantil en caso de chantaje a menor en España. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Tv Perú)

Denuncia de chantaje sexual en España

De acuerdo con la Fiscalía peruana, la denuncia señalaba que la menor era chantajeada sexualmente mediante el uso de material íntimo, lo que llevó a las autoridades a rastrear el origen de la extorsión. A partir de este reporte, unidades especializadas en delitos informáticos iniciaron las diligencias para identificar al presunto responsable del envío, recepción y comercialización del contenido ilícito.

La PNP informó que el operativo fue ejecutado de manera conjunta con fiscales peruanos y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), en el marco de la cooperación internacional contra delitos de explotación sexual infantil. La intervención se llevó a cabo sin incidentes y permitió la detención del sospechoso en su vivienda.

Detienen en Independencia a joven de 18 años vinculado a red internacional de pornografía infantil. (Crédito: Tv Perú)

Producción de material ilícito

Según la Policía, el investigado utilizaba diversas redes sociales para captar a menores de edad, principalmente a través de plataformas de mensajería instantánea. Tras ganarse la confianza de las víctimas, las convencía de grabar videos de contenido sexual, los cuales posteriormente eran almacenados y difundidos por internet sin el consentimiento de los menores.

El coronel Edwar Cachay, jefe de la División de Ciberprotección Infantil, señaló a TV Perú que el detenido no solo poseía el material, sino que también habría participado activamente en su producción de contenido ilícito. Las autoridades indicaron que esta conducta agrava la situación legal del implicado, al tratarse de un delito que involucra múltiples etapas de explotación.

Detienen en Independencia a joven de 18 años vinculado a red internacional de pornografía infantil. (Foto: Captura video: TV Perú)

200 pagos por material ilícito

Las investigaciones policiales revelaron que el material obtenido era utilizado tanto para chantajear a las víctimas como para su comercialización a nivel internacional. De acuerdo con la información recabada, el sujeto empleaba una cuenta internacional de pagos en línea para recibir dinero por la venta de los videos.

Los agentes identificaron al menos 200 transacciones vinculadas a la difusión del material ilícito, realizadas entre abril y agosto del año pasado. Estas operaciones económicas forman parte de las pruebas incorporadas en la investigación fiscal y permitirán determinar el alcance de la red de compradores y posibles cómplices.

Policía incauta computadora con material clave en investigación por pornografía infantil y chantaje. (Foto: Captura video/Tv Perú)

Evidencias incautadas

Durante el registro del inmueble donde se realizó la detención, la Policía incautó un teléfono celular y una computadora que habrían sido utilizados para almacenar y distribuir los videos. Asimismo, se encontraron anotaciones en distintos idiomas que, según las autoridades, habrían servido para facilitar la comunicación con menores de otras nacionalidades.

La captura fue posible gracias al apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Interpol y otras entidades del Estado peruano. En el Perú, los delitos relacionados con la pornografía infantil son sancionados con penas de hasta 15 años de prisión, conforme a la legislación vigente. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su responsabilidad penal y establecer si existen más víctimas vinculadas al caso.

Encontraron mensajes en otros idiomas presuntamente usados para captar y chantajear a menores. (Foto: Captura video/Tv Perú)