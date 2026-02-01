España

La Guardia Civil detiene a un clan familiar por ocupar y usurpar la identidad de un hombre de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

Obtuvieron los datos del propietario de distintos documentos de su domicilio y contrataron a su nombre todo tipo de servicios: 15 seguros, 16 líneas móviles o seis pólizas de salud

Detenido un clan familiar que ocupó la casa y usurpó la identidad de un anciano de 90 años para estafarle 14.000 euros en Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a varias personas de una misma familia que habían ocupado ilegalmente la vivienda de un anciano de 90 años en Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Tres residían en la casa y el resto obtuvo un beneficio de más de 14.000 euros por contratar servicios a nombre del anciano perjudicado.

El hombre de 90 años desconocía el estado de su vivienda y las estafas que estaba sufriendo. La Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos el pasado mes de julio después de geolocalizar el teléfono del hombre en un robo con fuerza cometido meses atrás en Ejea de los Caballeros.

Las unidades de investigación de la Guardia Civil constataron que el titular de dicho número poseía una vivienda en esa localidad y que estaba interno en un centro geriátrico para su cuidado desde hacía más de dos años debido a su avanzada edad.

Los agentes comprobaron la vivienda y descubrieron que estaba ocupada ilegalmente por varias personas de una misma familia. Habían realizado un enganche ilegal al alumbrado público, a pesar de que en dicha vivienda estaba dado de alta el suministro de luz, para ocultar el aumento del consumo de electricidad y no levantar sospechas de su estancia.

15 seguros, 16 líneas telefónicas y seis pólizas

Una vez obtenida la identidad de los moradores y tras una investigación de varios meses de duración, se averiguó que habían obtenido datos personales y bancarios de la víctima de documentos que poseía en su vivienda.

Los utilizaron para usurpar su identidad y contratar multitud de seguros a su costa, además de comprar numerosos efectos a nombre del perjudicado y de contratar una tarjeta para obtener dinero en efectivo.

Los agentes entrando en la vivienda usurpada (Guardia Civil)

En total contrataron 15 seguros, 13 de vehículos y dos del hogar, 16 líneas telefónicas y seis pólizas de salud, siempre a cargo de la cuenta bancaria de la víctima. Todos los beneficiarios de estos servicios pertenecían a la familia de los sospechosos.

Tres de los detenidos residían en la casa

Este mes de enero ha sido registrada la vivienda ocupada, donde se ha localizado numerosa documentación y efectos que evidencian la autoría de los sospechosos y han sido detenidas tres personas, dos mujeres y un hombre, que residían en la casa. Se les atribuyen los delitos de usurpación de inmueble, continuado de estafa agravado, continuado de falsedad documental, defraudación de fluido eléctrico, contra la intimidad y pertenencia a grupo criminal. También han sido localizadas e investigadas otras once personas que obtenían los beneficios.

“La investigación ha revelado que los implicados se aprovecharon de la especial vulnerabilidad de la víctima. La actuación de la Guardia Civil ha permitido bloquear la cuenta bancaria del perjudicado y los cargos pendientes de cobro, evitando que la estafa alcanzase una cuantía muy superior”, destacan desde el Cuerpo y añaden que “la vivienda usurpada ha sido recuperada y ha quedado precintada”.

En la explotación de esta operación, de nombre “Corviza” a cargo de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros, han participado también en apoyo otras Unidades de la Guardia Civil en Zaragoza y la colaboración de la Policía Local.

