Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de Los Milagros en Ate

Una grave denuncia por presunto acoso, hostigamiento y amenazas ha puesto en el centro de la polémica a la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, en el distrito limeño de Ate. Luisa (26), integrante de esta organización religiosa, afirma ser víctima de un prolongado episodio de violencia psicológica y acoso que se habría iniciado en el año 2022 y que, según su testimonio, involucra a otro miembro de la hermandad identificado como Edwin Morales.

La joven relató que ingresó a la hermandad movida por su devoción al Cristo Moreno, pero que lejos de encontrar un espacio seguro, comenzó a vivir situaciones de incomodidad y acoso persistente. Según narró, conoció a Morales dentro del entorno de la hermandad, donde inicialmente mantuvieron una relación amical. Sin embargo, con el tiempo, él le habría manifestado su interés sentimental, el cual fue rechazado de manera clara por la denunciante.

De acuerdo con su testimonio, uno de los episodios más graves ocurrió el 27 de noviembre de 2022, durante una reunión social con otros integrantes de la hermandad. Luisa señaló que Morales intentó propasarse físicamente, lo que la llevó a retirarse del lugar. En ese momento, afirmó que el sujeto la siguió hasta un taxi y forcejeó la puerta del vehículo, situación que obligó al conductor a intervenir y amenazar con llamar a la policía.

Tras ese episodio, se perdió el teléfono celular de una de las asistentes a la reunión. Desde ese momento —según la denunciante— comenzaron a enviarse mensajes anónimos amenazantes y ofensivos, muchos de los cuales habrían sido enviados suplantando su identidad. Luisa sostiene que dichos mensajes no solo la atacan a ella, sino también a su pareja, quien incluso terminó siendo apartado de la hermandad en medio de esta controversia.

Los mensajes, algunos de los cuales fueron mostrados en televisión, contienen expresiones soeces, amenazas de expulsión y alusiones directas a su vida personal. La denunciante considera que estos actos se intensificaron en 2023, especialmente cuando se hizo pública su relación sentimental durante actividades religiosas como Corpus Christi.

Luisa también afirmó contar con conversaciones, capturas de pantalla y testigos que ya forman parte de las pruebas entregadas a las autoridades. Incluso reveló que, por recomendación legal, retomó contacto con el presunto agresor hace algunos meses con el objetivo de recabar más evidencia, lo que habría permitido confirmar —según ella— un patrón de hostigamiento constante.

Respecto a la respuesta institucional, la joven indicó que acudió al presidente del consejo de disciplina y a otras autoridades internas de la hermandad, pero que solo recibió como respuesta la exigencia de presentar más pruebas. Aseguró que, pese a haber solicitado reuniones formales, hasta la fecha no se han tomado acciones concretas para esclarecer los hechos ni para brindarle protección.

La pareja de la denunciante y personas cercanas hicieron un llamado público para que el Arzobispado de Lima y la Fiscalía de la Nación intervengan con celeridad en el caso, al considerar que se trata de una situación grave que ya suma varias denuncias formales a lo largo de cuatro años.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP ) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.

Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.

Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.

Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.