Perú

Joven denuncia acoso de miembro de la Hermandad del Señor de Los Milagros en Ate

La denunciante asegura que el hostigamiento comenzó en 2022 tras rechazar una relación sentimental con el integrante de la hermandad

Guardar
Gran conmoción ha generado la denuncia de una joven contra un miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros, identificado como Edwin Morales, quien la acosaría desde que ella ingresó al grupo | Video: Buenos Días Perú

Una grave denuncia por presunto acoso, hostigamiento y amenazas ha puesto en el centro de la polémica a la Hermandad del Señor de los Milagros de las Nazarenas, en el distrito limeño de Ate. Luisa (26), integrante de esta organización religiosa, afirma ser víctima de un prolongado episodio de violencia psicológica y acoso que se habría iniciado en el año 2022 y que, según su testimonio, involucra a otro miembro de la hermandad identificado como Edwin Morales.

La joven relató que ingresó a la hermandad movida por su devoción al Cristo Moreno, pero que lejos de encontrar un espacio seguro, comenzó a vivir situaciones de incomodidad y acoso persistente. Según narró, conoció a Morales dentro del entorno de la hermandad, donde inicialmente mantuvieron una relación amical. Sin embargo, con el tiempo, él le habría manifestado su interés sentimental, el cual fue rechazado de manera clara por la denunciante.

De acuerdo con su testimonio, uno de los episodios más graves ocurrió el 27 de noviembre de 2022, durante una reunión social con otros integrantes de la hermandad. Luisa señaló que Morales intentó propasarse físicamente, lo que la llevó a retirarse del lugar. En ese momento, afirmó que el sujeto la siguió hasta un taxi y forcejeó la puerta del vehículo, situación que obligó al conductor a intervenir y amenazar con llamar a la policía.

Una persona se sienta en
Una persona se sienta en un banco de iglesia con los brazos cruzados, mientras una figura con una vestidura morada se encuentra a su lado, sugiriendo momentos de reflexión o tensión en un contexto sensible (VisualesIA)

Tras ese episodio, se perdió el teléfono celular de una de las asistentes a la reunión. Desde ese momento —según la denunciante— comenzaron a enviarse mensajes anónimos amenazantes y ofensivos, muchos de los cuales habrían sido enviados suplantando su identidad. Luisa sostiene que dichos mensajes no solo la atacan a ella, sino también a su pareja, quien incluso terminó siendo apartado de la hermandad en medio de esta controversia.

Los mensajes, algunos de los cuales fueron mostrados en televisión, contienen expresiones soeces, amenazas de expulsión y alusiones directas a su vida personal. La denunciante considera que estos actos se intensificaron en 2023, especialmente cuando se hizo pública su relación sentimental durante actividades religiosas como Corpus Christi.

Luisa también afirmó contar con conversaciones, capturas de pantalla y testigos que ya forman parte de las pruebas entregadas a las autoridades. Incluso reveló que, por recomendación legal, retomó contacto con el presunto agresor hace algunos meses con el objetivo de recabar más evidencia, lo que habría permitido confirmar —según ella— un patrón de hostigamiento constante.

Respecto a la respuesta institucional, la joven indicó que acudió al presidente del consejo de disciplina y a otras autoridades internas de la hermandad, pero que solo recibió como respuesta la exigencia de presentar más pruebas. Aseguró que, pese a haber solicitado reuniones formales, hasta la fecha no se han tomado acciones concretas para esclarecer los hechos ni para brindarle protección.

La pareja de la denunciante y personas cercanas hicieron un llamado público para que el Arzobispado de Lima y la Fiscalía de la Nación intervengan con celeridad en el caso, al considerar que se trata de una situación grave que ya suma varias denuncias formales a lo largo de cuatro años.

Canales de ayuda

Si necesitas orientación, apoyo o denunciar un caso de violencia sexual, estos son los principales canales de ayuda disponibles en Perú:

  • Línea 100: Servicio gratuito y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que brinda atención las 24 horas del día. Puedes llamar desde cualquier teléfono fijo o móvil.
  • Chat 100: Atención psicológica y legal en línea a través de la página web del MIMP (www.mimp.gob.pe).
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Hay centros a nivel nacional donde se brinda atención integral (legal, psicológica y social) a víctimas de violencia familiar y sexual.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Puedes acudir a cualquier comisaría para presentar una denuncia, solicitar protección o recibir orientación.
  • Ministerio Público - Fiscalía: Las víctimas pueden acudir a la fiscalía más cercana para iniciar una investigación y acceder a medidas de protección.

Temas Relacionados

acoso sexualSeñor de los Milagrosperu-noticias

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Anemia en el Perú: cuando el Estado normaliza una desigualdad evitable

No estamos frente a un tema marginal, es una crisis de salud pública con consecuencias económicas, sociales y políticas

Anemia en el Perú: cuando

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Por segunda edición consecutiva, la escuadra de La Victoria inicia su participación en el certamen internacional más relevante del continente en la primera ronda y en territorio paraguayo. Conoce los horarios del atractivo compromiso

A qué hora juega Alianza

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El club ‘blanquiazul’, tasado en millones a nivel de plantilla, buscará imponer condiciones contra un inexperimentado rival que viene muy venido a menos en su andadura en Paraguay. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs 2 de

Moción para pleno extraordinario alcanza las 56 firmas, sin respaldo de Fuerza Popular ni APP

Cuando estalló el escándalo del ‘Chifagate’, diferentes congresistas presentaron mociones de censura y vacancia contra Jerí, sin embargo estas deben ser discutidas en un pleno extraordinario

Moción para pleno extraordinario alcanza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Moción para pleno extraordinario alcanza

Moción para pleno extraordinario alcanza las 56 firmas, sin respaldo de Fuerza Popular ni APP

JEE acepta la renuncia de Miguel del Castillo a su candidatura como diputado por Primero la Gente

El colapso del INPE: crisis institucional, corrupción y fugas antes de la SUNIR

Marisol Pérez Tello dice que se evalúa la expulsión de Miguel del Castillo por asignar S/ 464 mil a su excanal

Investigan a Keiko Fujimori por enriquecimiento ilícito por los USD3,6 millones de Dionisio Romero

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello llora al

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

Colectivo trans convoca plantón contra la transfobia tras comentarios de Johanna San Miguel

Melissa Klug revela el dolor que enfrenta por Samahara Lobatón y su cercanía con Bryan Torres: “Mi hija sigue en negación”

Romeo Santos regresa a Lima con Prince Royce: fecha, lugar y más detalles

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Exfigura de la selección de Portugal fue ofrecida a Universitario y recibió contundente respuesta: “Lo analizaron”

Rebaza Acosta despidió a jugadora por indisciplina en plena Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “Pedía disculpas y lo volvía a hacer”

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo