Los nuevos planes de Hugo García e Isabella fuera de Perú: “Me confirmó que quería irse a vivir a Miami”.

El futuro personal y sentimental de Hugo García ha vuelto a ser tema de conversación en la farándula peruana, luego de que Micheille Soifer, su amiga y excompañera en ‘Esto es Guerra’, revelara detalles sobre los próximos pasos del exchico reality junto a su pareja, Isabella Ladera. Las declaraciones de Soifer en el programa ‘Arriba mi gente’ han confirmado que García atraviesa una de las etapas más estables y felices de su vida, a tal punto que ya planea mudarse definitivamente a Miami con la modelo venezolana, con quien mantiene una relación consolidada desde hace algunos meses.

Planes de mudanza y rumores de paternidad: la nueva etapa de Hugo García

Durante su intervención en televisión, Micheille Soifer compartió cómo fue su reciente encuentro con Hugo García en una tienda, donde notó a su amigo “más feliz que nunca”, irradiando tranquilidad y enamoramiento. “Sus ojitos le brillaban. Se veía enamorado”, relató la cantante, quien no dudó en preguntarle sobre el futuro de su relación con Isabella Ladera.

Según Soifer, Hugo le confesó su intención de mudarse con su pareja a Miami, un cambio que marcaría un nuevo capítulo en la vida del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, siempre vinculado a la televisión y el entretenimiento en Perú. “Me confirmó que quería irse a vivir definitivamente a Miami”, afirmó Micheille, dejando claro que García está decidido a apostar por una vida más estable y familiar junto a Ladera.

La conversación también abordó los insistentes rumores sobre un posible embarazo de Isabella. Todo comenzó cuando la modelo venezolana publicó un video bailando junto a su hija, donde algunos seguidores notaron una “pancita” que desató especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos. Sin embargo, Soifer aclaró que, si bien Hugo no le confirmó una futura paternidad, sí reconoció que el exchico reality “siempre dijo que quería establecerse y crear una familia”.

Algunas de las imágenes que compartió Isabella Ladera en su Instagram como parte de lo mejor del 2025.

“Él me dijo: ‘Yo ya quiero como que colgar los chimpunes, establecer, crear una familia, ya me siento preparado para eso’. Así que personalmente creo que ese runrún puede ser verdad porque él me confirmó que quiere irse a vivir a Miami”, añadió Micheille, dejando entrever que no descartaría la llegada de un bebé en el futuro cercano, aunque Hugo prefirió mantener el tema en privado por el momento.

Una relación consolidada y una nueva vida en familia

El romance entre Hugo García e Isabella Ladera se ha ido consolidando lejos de las polémicas y con una mayor exposición de su vida cotidiana. Tras meses de especulaciones, la pareja confirmó su vínculo a fines de 2025 y, desde entonces, ha compartido momentos significativos en redes sociales, como viajes, celebraciones y escenas domésticas. El propio Hugo sorprendió a sus seguidores al publicar una foto con Isabella y su mascota, a quienes llamó “mi novia y mi hijita”, lo que incrementó las preguntas sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia.

La relación se fortaleció aún más tras la celebración de Año Nuevo, que Hugo pasó integrado con la familia de Isabella en un ambiente íntimo y alejado de los flashes de la farándula. Las imágenes compartidas mostraron al exchico reality posando junto a la modelo y sus padres, recibiendo regalos y sonriendo en un entorno familiar. Para muchos, fue la confirmación simbólica de que Hugo ya forma parte del círculo íntimo de Ladera.

Isabella, por su parte, se ha consolidado como modelo e influencer venezolana, con una creciente presencia en redes sociales y campañas publicitarias. A pesar de haber enfrentado momentos difíciles, como la filtración de un video privado, Ladera ha contado con el apoyo incondicional de Hugo, quien se mantuvo cercano y evitó alimentar polémicas, reforzando la percepción de una relación basada en el respeto y la privacidad.

El exguerrero sorprendió al revelar que sueña con formar una familia con Isabella Ladera, aunque ambos prefieren disfrutar del presente y construir su relación lejos de la presión mediática y los rumores externos ( Espectáculos)

Mientras la pareja prefiere mantener en reserva los detalles más íntimos de su relación, la decisión de mudarse juntos a Miami representa un paso firme hacia una vida en común y un proyecto de familia. El propio Hugo ha declarado en entrevistas su deseo de ser padre y formar un hogar donde compartir sus aficiones y valores.

Por ahora, Hugo García e Isabella Ladera disfrutan de una etapa de madurez y estabilidad, lejos de los titulares por rupturas o escándalos que en su momento marcaron la vida del exchico reality. Con la mudanza a Miami en el horizonte, la pareja se prepara para una nueva etapa que, según quienes los conocen, estará marcada por la tranquilidad, el crecimiento profesional y la posibilidad de agrandar la familia.