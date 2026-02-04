Abogado de Melissa Klug confiesa que Samahara Lobatón está alejada de su mamá: “No se comunica”

La influencer aseguró que no se ha distanciado de su progenitora pese a la denuncia que le hizo al padre de sus últimos hijos | Youtube

La controversia familiar en torno a Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón suma un nuevo capítulo que vuelve a ponerlas en el centro de la atención pública. Esta vez, fue el abogado de la empresaria, Benji Espinoza, quien salió al frente para desmentir públicamente las declaraciones que brindó la modelo en una reciente entrevista, en la que aseguró que mantenía una buena relación con su madre tras la denuncia por agresión física contra Bryan Torres.

Según el letrado, la versión de la influencer no se ajusta a la realidad y, por el contrario, existiría un distanciamiento total entre ambas. La situación se da luego de que su engreída ofreciera la primera y única entrevista tras hacerse pública la denuncia contra su expareja.

En ese espacio, la influencer afirmó que, pese a las diferencias, había conversado con su mamá y que la relación entre ambas atravesaba un momento estable. Estas palabras generaron diversas reacciones, especialmente porque la denuncia fue presentada por la propia empresaria en defensa de su hija, tras la difusión de un video que evidenciaría la agresión.

Sin embargo, la versión de Samahara fue puesta en duda por Benji Espinoza, abogado de Melissa Klug, quien aclaró que, hasta el momento, no existe comunicación entre madre e hija. El letrado aseguró que la supuesta reconciliación no se ha producido y que Samahara habría optado por alejarse voluntariamente de su familia en medio de un proceso legal delicado.

Durante una entrevista con el programa ‘Un día en el Mall’, el abogado fue enfático al señalar que lo expresado por Samahara en el espacio digital ‘+QTV’ no coincide con los hechos. “No es cierto que la relación de Samahara con su mamá, Melissa Klug, esté bien”, afirmó Espinoza, dejando en claro que la situación familiar es mucho más compleja de lo que se ha querido mostrar públicamente.

El letrado explicó que el distanciamiento se produce luego de que Melissa Klug decidiera denunciar públicamente que su hija habría sido víctima de una agresión grave. “A raíz de que su mamá denuncia que a su hija la masacraron, que hay una prueba directa que es el video y los actos de tentativa de feminicidio que sufrió Samahara en manos de Bryan Torres”, sostuvo el abogado.

En esa misma línea, Benji Espinoza aseguró que es Samahara quien decide romper el vínculo familiar, contradiciendo sus propias palabras sobre el respeto al punto de vista de su madre. Según el abogado, la influencer no solo se habría distanciado emocionalmente, sino que también habría dejado de comunicarse de manera directa con Melissa Klug.

“Samahara se distancia de su mamá, no se comunica con ella, está en una situación de aislamiento familiar y considera que todos los problemas que ella tiene es gracias a su mamá”, declaró Espinoza, quien añadió que la empresaria solo busca que se esclarezcan los hechos. “Su mamá lo único que hace es ayudar a su hija para que pueda alcanzar la verdad”, precisó.

El abogado fue más allá y señaló que esta actitud estaría afectando directamente el proceso legal. “Samahara estaría básicamente obstaculizando su propio caso para que no se alcance la verdad”, indicó.

Otro punto clave que abordó Benji Espinoza fue la supuesta falta de colaboración de Samahara en el proceso. Según el abogado, la influencer no habría cumplido con una evaluación fundamental para determinar el impacto emocional de los hechos denunciados. “Cuando se le pide pasar el examen psicológico para determinar la afectación emocional que ha sufrido, no pasa”, expresó, dejando entrever una contradicción entre lo que Samahara exige y lo que estaría dispuesta a ofrecer.

En ese sentido, el letrado fue tajante al afirmar: “No puede reclamar Samahara una colaboración de la cual no está brindando”. Estas declaraciones refuerzan la postura de la defensa de Melissa Klug, que insiste en que la empresaria ha actuado en todo momento buscando justicia y protección para su hija, incluso cuando ello ha significado exponerse públicamente.

Samahara Lobatón afirma que está bien con su mamá

Las declaraciones del abogado contrastan directamente con lo que Samahara Lobatón manifestó en el programa de YouTube ‘+QTV’, conducido por María Pía Copello, donde la influencer reapareció tras semanas de silencio mediático. En esa entrevista, Samahara aseguró que no existía un conflicto con su madre y que ambas habían logrado conversar pese a las diferencias de opinión.

“Yo estoy muy bien con mi mamá, ella tiene su posición y claro que la respeto, yo tengo mi punto de vista y ya he conversado de esto con ella”, señaló Samahara, intentando transmitir una imagen de estabilidad familiar. Además, destacó que la relación se mantenía activa y cercana. “Le hablo muy bien, mis hijos la visitan… El sábado he estado en su casa, yo no tengo ningún problema con mi mamá”, afirmó.

