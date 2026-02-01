Xiomy Kanashiro anuncia lamentable pérdida: “Hoy te digo adios”

La bailarina Xiomy Kanashiro, conocida por su espontaneidad en redes sociales, conmovió a sus seguidores al compartir una noticia dolorosa. El 31 de enero, la popular Chinita anunció que su mascota Moana falleció, dejando un vacío en su entorno familiar y en la vida digital que comparte con miles de personas.

Xiomy acompañó la noticia con un carrete de fotos y una dedicatoria especial para su perrita, recordando los años de aventuras y compañía.

“Con mucho dolor hoy te digo adiós. Moana estuviste conmigo 9 años y solo me queda agradecerte por cada anécdota juntas. A mis 18 años nos fuimos a vivir solas y solo tú estuviste conmigo en ese momento, algo que jamás olvidaré”, escribió, dejando en claro la importancia de su mascota en uno de los momentos más determinantes de su vida.

El mensaje no tardó en generar empatía y solidaridad. Los seguidores de Xiomy llenaron la publicación de mensajes de apoyo. Las palabras de aliento llegaron de inmediato: “Que pena mi china, yo entiendo perfectamente. Perdí a mi bebé hace unos meses. Te mando un abrazo”, “Lo siento mucho amiga”, “Lo siento muchísimo chinita, tienes un angelito precioso ahora, mis condolencias y mucha fuerza para este duelo”, “Te abrazo fuerte bb”, “mucha fuerza”. La comunidad digital se unió en torno a su historia, compartiendo también recuerdos de sus propias pérdidas.

En el mismo mensaje, Xiomy expresó el dolor de la despedida y recordó el papel fundamental de Moana en su independencia. “Aún no puedo creer que ya no estés y no tienes idea del dolor que me dejas, pero sé que estarás siempre cuidando de mí. Aquí nos quedamos con tu hijito Maui y tus nietos. Vuela alto Moana”, añadió, manteniendo presente el legado de su mascota a través de los nuevos integrantes de la familia.

Moana había sido protagonista de muchas publicaciones y momentos familiares. No solo aparecía en las fotos, sino que era parte activa de la vida cotidiana de Xiomy, acompañándola en reuniones, viajes y celebraciones. La conexión entre ambas se notaba en cada imagen y cada anécdota compartida, lo que hizo que la noticia impactara aún más a quienes siguen su día a día.

El apoyo no se detuvo. Los comentarios siguieron multiplicándose, y Xiomy recibió muestras de cariño y comprensión de personas que han vivido situaciones similares. Los lazos digitales crearon una red de contención y empatía, demostrando que el amor por las mascotas une y genera comunidad.

Jefferson Farfán apoya a Xiomy Kanashiro en su emprendimiento

En medio de este momento difícil, Xiomy Kanashiro también ha mostrado su faceta emprendedora. Recientemente realizó una transmisión en vivo para promocionar la ropa de su tienda virtual, Kanomy Store. Lo que nadie esperaba era la aparición de Jefferson Farfán en plena venta online.

El exfutbolista no solo apareció, sino que se sumó a la dinámica mostrando prendas y animando la venta. “Ya ven que sí trabajo también”, comentó, desatando risas y mensajes de sus seguidores. El gesto fue bien recibido y generó una oleada de comentarios positivos: “Es su pareja, tiene que apoyar en sus proyectos”, “Bien, veo que está apoyando”, y también bromas sobre su cambio de escenario: “De viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra”.

Jefferson Farfán sorprende ayudando a vender ropa en el emprendimiento de Xiomy Kanashiro: “Ya ven que sí trabajo”

La participación de Farfán acercó aún más a la pareja con su audiencia y atrajo la atención de nuevos seguidores a Kanomy Store. El ambiente se volvió distendido y familiar, mostrando el apoyo mutuo en los proyectos personales y laborales.

La pareja comparte momentos de apoyo, celebración y trabajo conjunto, mientras Xiomy enfrenta la pérdida de Moana rodeada del cariño de quienes la siguen y la acompañan virtualmente.