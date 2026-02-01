Policías que no pudieron impedir la fuga de peligroso reo del penal Ancón I serán investigados

Presidente José Jerí visitó el penal Ancón I. (Foto: FB/@INPE)

La Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Pedro Gálvez Ramírez e Iván Yacshua Horna, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), responsables de la custodia de un interno que escapó del hospital de Puente Piedra el pasado 31 de enero.

Un comunicado emitido por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra, dirigida por el fiscal provincial José Orlando Rioja Rioja, ordenó la intervención de la Policía Nacional para realizar peritajes y esclarecer las circunstancias de la fuga con el fin de determinar si existió el delito de favorecimiento a la evasión.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos agentes del INPE permanecen detenidos de manera preliminar en la sede policial, mientras avanzan las diligencias.

Fuga de interno del penal de Puente Piedra

El interno que logró fugar fue identificado como Jesús Rolando Romero Baldoceda, condenado por secuestro en el penal Ancón I y que había sido trasladado al hospital LAN Franco La Hoz el 2 de enero de 2026, tras ser diagnosticado con pancreatitis y colangitis.

El escape ocurrió la madrugada del sábado 31 de enero de 2026, cerca de las 03:20 a.m., mientras recibía atención médica bajo custodia del personal del INPE. Tras el escape, la institución penitenciaria notificó a la Policía Nacional y comunicó el hecho al Ministerio Público, que inició las acciones para localizar al recluso.

Por su parte, el INPE anunció nuevas medidas para reforzar los protocolos de custodia hospitalaria y mantener una coordinación activa con la policía en la búsqueda del interno. También expresó su disposición a colaborar plenamente con la investigación.

Las autoridades señalaron que esta evasión expuso vulnerabilidades en los procedimientos de seguridad hospitalaria. Por este motivo, se evalúan cambios para evitar hechos similares y reforzar el sistema penitenciario.

El caso mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad y ha impulsado operativos de búsqueda para la recaptura de Romero Baldoceda. El INPE reiteró su compromiso de investigar a fondo las causas del hecho y sancionar a los responsables, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer la transparencia en la gestión penitenciaria.

“Escapó de un hospital, no del penal”

Ante las críticas por el incidente y en un intento por enfrentarlas, el INPE publicó un comunicado donde enfatizó que la fuga no sucedió dentro del penal, sino en un centro hospitalario, pese a que el resguardo está a su cargo también.

El texto institucional recalca: “La evasión del interno Jesús Rolando Romero Baldoceda, quien cumplía condena en el establecimiento penitenciario Ancón I, se produjo mientras se encontraba internado en un centro hospitalario del distrito de Puente Piedra, donde recibía atención médica, bajo custodia del personal de seguridad penitenciaria”.

“De manera inmediata, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho a la Policía Nacional del Perú, a fin de que se activen las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. Asimismo, se informó oportunamente al Ministerio Público para el inicio de las diligencias e investigaciones conforme a ley. El Instituto Nacional Penitenciario reafirma su firme compromiso con la seguridad ciudadana, la transparencia institucional y el estricto cumplimiento de los protocolos de control y custodia, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades administrativas y penales”, escribieron.