Fiesta de la Virgen de la Candelaria: danzantes mueren en accidente de tránsito camino al concurso

Pese al fallecimiento, la agrupación continúo con su presentación. Representantes de la Federación Regional de Folklore y Cultura expresaron sus condolencias con los deudos

El segundo día de la Festividad de la Virgen de la Candelaria se vistió de luto. Dos danzantes de la agurpación Carnaval Molino Capilla fallecieron en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la localidad de Chaca Chaca, en Pomata, Juli. La información la dieron antes de que el conjunto inicie con su presentación en el estadio de la Universidad Nacional del Altipláno, como señal de duelo, también pidieron un minuto de silencio.

El presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe,lamentó la muerte de lo danzarines y reconoció que pese al dificil momento, la agrupación continuó con su presentación, como muestra de fe y agradecimiento a la Virgen de la Candelaria.

“Yo quiero felicitar, ese conjunto que a pesar del accidente está en escena ahorita y está con toda la alegría, es el conjunto que ha fallecido. Sin embargo, sus integrantes han venido con toda normalidad. Y creo que por encima del dolor también está las fe a la Virgen de la Candelaria que el día de hoy están mostrando”, declaró el funcionario a RPP.

El segundo día del concurso de danzas originarias no solo convoca a cientos de agrupaciones y miles de danzantes, sino que redefine el ritmo urbano: el tránsito se detiene, las calles se llenan de música y el espacio público pasa a ser parte del espectáculo.

Desde muy temprano, el movimiento es constante. Delegaciones llegadas desde distintas provincias del altiplano avanzan hacia el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, escenario principal de la competencia. A lo largo de la jornada, Puno recibe a visitantes nacionales y extranjeros que buscan presenciar una de las expresiones culturales más representativas del sur andino, mientras comerciantes, artesanos y servicios turísticos operan a plena capacidad.

La jornada está marcada por la continuidad del concurso de danzas originarias, que reúne a setenta agrupaciones en esta segunda fecha. Sumadas a las del día anterior, el certamen alcanza un total de 143 conjuntos, procedentes de los diversos distritos del departamento. De hecho, Puno es considerado capital folklorica del Perú por esta variedad de danzas.

Cronograma central de la Candelaria y transmisiones en vivo

La festividad no se limita a esta jornada. El lunes 2 de febrero se desarrollará la misa central en honor a la Virgen de la Candelaria, seguida de la tradicional procesión, acompañada por alfombras y danzantes en trajes de luces. El sábado 7 está prevista la misa de octava y una nueva procesión, esta vez con participación de conjuntos de danzas originarias.

El domingo 8 se realizará el concurso de danzas en traje de luces, uno de los eventos más esperados por el despliegue coreográfico y visual. La programación continuará el lunes 9 y martes 10 con la Parada y Veneración, jornadas que reúnen a un número masivo de agrupaciones y público. Las actividades culminarán en marzo con la presentación del informe económico y la ceremonia de clausura y premiación.

Las principales actividades pueden seguirse a través de TV Perú, Radio Nacional y las plataformas digitales del IRTP, permitiendo que la Candelaria tenga un alcance a nivel nacional.

