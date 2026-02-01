Día de la Marmota: origen del ritual climático y tradición popular que se repite cada 2 de febrero

La costumbre de prever el clima a partir del comportamiento animal cruza siglos y continentes, adaptándose en América del Norte hasta convertirse en una tradición firmemente establecida en la cultura estadounidense (Freepik)

El Día de la Marmota se celebra cada 2 de febrero como una curiosa tradición que busca anticipar la duración del invierno. La fecha convoca multitudes, cámaras y rituales simbólicos en torno a un animal cuya conducta se interpreta como señal del cambio estacional.

Aunque hoy se asocia a festivales y espectáculos mediáticos, su origen se remonta a antiguas creencias europeas ligadas al calendario agrícola y a festividades religiosas.

Con el paso del tiempo, la costumbre cruzó el Atlántico, se transformó en Norteamérica y se consolidó como una de las celebraciones más singulares del calendario popular.

La práctica se basa en una idea simple: si la marmota sale de su madriguera y ve su sombra, el invierno se prolongará; si no la percibe, la primavera llegará antes. Este gesto, repetido año tras año, concentra una mezcla de tradición, superstición y celebración colectiva que ha sobrevivido durante siglos.

De la Candelaria europea al folclore climático

Antes de llegar a Norteamérica, la predicción de la marmota nació en rituales europeos que mezclaban religión, calendario agrícola y señales de la naturaleza. (Freepik)

El origen del Día de la Marmota se encuentra en antiguas tradiciones europeas asociadas al 2 de febrero, fecha que coincide con la festividad cristiana de la Candelaria. En diversas regiones del continente, esta jornada marcaba un punto clave del calendario agrícola, cuando se observaban señales naturales para anticipar el clima de las semanas siguientes.

En países como Alemania, existía la creencia de que ciertos animales, como el erizo o el tejón, podían anunciar la duración del invierno según su comportamiento. Si el animal veía su sombra al salir de su refugio, se interpretaba como un presagio de frío prolongado. Estas prácticas combinaban observación empírica, simbolismo religioso y tradición oral.

Con la migración alemana hacia América del Norte durante los siglos XVIII y XIX, estas costumbres se trasladaron al nuevo continente. En Pensilvania, los colonos adaptaron la tradición al entorno local y reemplazaron al erizo por la marmota, un animal abundante en la región y fácilmente identificable por su hibernación invernal.

Así, una práctica vinculada al calendario litúrgico europeo se transformó en una celebración popular adaptada a la fauna y cultura del territorio norteamericano.

Punxsutawney y la marmota más famosa

La salida anual de Punxsutawney Phil transformó a un pequeño pueblo en epicentro del Día de la Marmota y en símbolo del folclore estadounidense. (Freepik)

La versión más conocida del Día de la Marmota se celebra en Punxsutawney, una pequeña localidad del estado de Pensilvania. Allí, desde fines del siglo XIX, una marmota conocida como Punxsutawney Phil se convirtió en el protagonista central de la ceremonia anual.

El evento oficial se documenta desde 1887, cuando se realizó la primera observación pública registrada. Desde entonces, la tradición creció en magnitud y convocatoria. Cada año, miles de personas se reúnen antes del amanecer para presenciar la salida simbólica del animal y escuchar el anuncio sobre el destino del invierno.

La ceremonia incluye rituales, discursos y elementos teatrales que refuerzan el carácter festivo de la jornada. Un grupo de organizadores, vestidos con atuendos formales, interpreta el “mensaje” de la marmota y lo comunica al público. Aunque el tono es solemne, el evento se desarrolla con humor y conciencia de su naturaleza simbólica.

Con el tiempo, Punxsutawney Phil se transformó en un ícono cultural. Su imagen aparece en productos, transmisiones televisivas y eventos turísticos. La celebración se replica en otras ciudades de Estados Unidos y Canadá, cada una con su propia marmota y ritual local, aunque la de Pensilvania mantiene el mayor reconocimiento.

Tradición, ciencia y cultura popular

Aunque la ciencia no respalda sus pronósticos, el Día de la Marmota persiste como una tradición cultural que simboliza la espera del fin del invierno. (Freepik)

A pesar de su popularidad, el Día de la Marmota no tiene respaldo científico como método de predicción meteorológica. Estudios han señalado que la tasa de aciertos atribuida a la marmota es baja y cercana al azar. Sin embargo, este aspecto no ha debilitado la vigencia de la tradición.

El valor de la celebración reside en su dimensión cultural. El ritual funciona como una metáfora colectiva sobre la espera del fin del invierno, una estación asociada históricamente a la escasez, el encierro y la incertidumbre climática. La observación del animal ofrece una narrativa compartida que conecta pasado y presente.

La tradición también ha sido reforzada por la cultura popular contemporánea. La película Groundhog Day, estrenada en 1993, amplificó el alcance global del evento y convirtió la fecha en una referencia simbólica sobre la repetición y el tiempo. Desde entonces, el Día de la Marmota adquirió una proyección internacional que trasciende su origen local.

Hoy, la celebración combina turismo, entretenimiento y memoria histórica. Para muchos participantes, el ritual es una excusa para reunirse, celebrar el folclore y mantener viva una costumbre heredada. Más allá de la sombra o su ausencia, el Día de la Marmota persiste como un recordatorio de cómo las sociedades interpretan la naturaleza a través de símbolos y relatos que se repiten cada año, cada 2 de febrero.