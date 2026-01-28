Perú

Qué se celebra el 28 de enero en el Perú: poder, la soberanía y la reputación en la historia peruana

El análisis de diversos acontecimientos ocurridos un 28 de enero revela transformaciones determinantes en la política, el deporte y la agenda nacional del Perú a lo largo de diferentes épocas

Las efemérides de esta fecha
Las efemérides de esta fecha ofrecen una ventana a las disputas por el poder, el significado de la soberanía y las aspiraciones de reconocimiento colectivo (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 28 de enero reúne hechos decisivos en la historia peruana. En 1843, Manuel Ignacio de Vivanco se proclamó Supremo Director tras un golpe de Estado en Arequipa, instaurando un régimen centralista que cayó un año después.

En 1897 nació Eduardo Dibós Dammert, destacado político, promotor del deporte y dos veces alcalde de Lima. En 1945, Daniel Carpio cruzó a nado el Río de la Plata, logrando un récord histórico.

En 1981, el Perú inició la recuperación de puestos ocupados por Ecuador en la Cordillera del Cóndor. En 2001, Valentín Paniagua respondió en vivo a acusaciones periodísticas sin sustento.

28 de enero de 1843 – Manuel Ignacio de Vivanco se proclama Supremo Director del Perú tras golpe de Estado<b> </b>

El levantamiento encabezado por Vivanco
El levantamiento encabezado por Vivanco en Arequipa rompió el orden político y dio paso a un gobierno centralista que concentró el poder y generó resistencia. (Sala Castilla, Museo Nacional de Historia, Lima)

El 28 de enero de 1843, Manuel Ignacio de Vivanco encabezó un levantamiento en Arequipa contra el gobierno interino de Juan Francisco de Vidal, quien había asumido tras la salida de Agustín Gamarra.

Con esta acción, Vivanco desconoció la autoridad vigente y se proclamó Supremo Director de la República. Su régimen, denominado el Directorio, buscó imponer un modelo centralista, conservador y de fuerte concentración del poder.

Sin embargo, el proyecto político careció de respaldo suficiente y enfrentó resistencia militar y política. Finalmente, el Directorio fue derrotado en 1844 por fuerzas constitucionalistas lideradas por Ramón Castilla y Domingo Nieto.

28 de enero de 1897 — Eduardo Dibós Dammert, político, deportista y dos veces alcalde de Lima

Dibós Dammert destacó como alcalde
Dibós Dammert destacó como alcalde de Lima y promotor deportivo, dejando una huella duradera en la gestión pública y el desarrollo institucional. (Municipalidad de Lima)

Eduardo Dibós Dammert nació el 28 de enero de 1897 en Pacasmayo y destacó como figura pública en el Perú del siglo XX.

Desarrolló su carrera política y empresarial en varios frentes, entre ellos la municipalidad de Lima, donde fue alcalde en dos ocasiones entre las décadas de 1930 y 1950, y también ocupó el cargo de ministro de Fomento y Obras Públicas.

Además, promovió el deporte, presidió el Comité Olímpico Peruano y fue precursor del instituto nacional encargado del deporte. Su legado se reconoce también en el coliseo deportivo que lleva su nombre en Lima, símbolo de su impacto en la vida pública y deportiva peruana.

28 de enero de 1945 — Daniel Carpio cruza a nado el Río de la Plata en récord histórico

La travesía de Carpio por
La travesía de Carpio por el Río de la Plata colocó al Perú en la élite de la natación mundial con una marca inédita para la época. (Andina)

El 28 de enero de 1945 el nadador peruano Daniel Carpio completó una hazaña deportiva memorable al atravesar a nado el Río de la Plata, uniendo Colonia (Uruguay) con Buenos Aires (Argentina) en 22 horas y 52 minutos. Su marca superó el récord anterior establecido por la argentina Lilian Harrison en 1923 y lo convirtió en el primer extranjero en lograr esta proeza.

Carpio, acompañado por un equipo de apoyo, enfrentó fuertes corrientes y dificultades físicas durante la travesía, que cubrió más de 200 kilómetros.

La recepción en su llegada al puerto argentino y su regreso triunfal al Perú destacaron la importancia de su logro en la historia de la natación y el deporte nacional.

28 de enero de 1981 — Perú inicia recuperación de puestos en la Cordillera del Cóndor en el Falso Paquisha<b> </b>

La acción militar ordenada por
La acción militar ordenada por Belaunde permitió recuperar posiciones ocupadas ilegalmente y marcó un punto clave en la defensa fronteriza. (Andina)

El 28 de enero de 1981, fuerzas peruanas iniciaron operaciones para recuperar puestos de vigilancia instalados ilegalmente por el ejército ecuatoriano en la Cordillera del Cóndor.

La incursión respondió a la detección de destacamentos en zonas no demarcadas y fue ordenada por el presidente Fernando Belaunde Terry. Las acciones combinaron desplazamientos helitransportados y avances terrestres, logrando desalojar a las tropas invasoras.

El operativo permitió capturar armamento, restablecer el control territorial y reafirmar la soberanía peruana. El episodio, conocido como Falso Paquisha, marcó un antecedente directo de las tensiones fronterizas que persistieron hasta el conflicto del Cenepa en 1995 posterior inmediato.

28 de enero de 2001 — Paniagua enfrenta a Nicolás Lúcar tras acusación sin pruebas en televisión

Valentín Paniagua respondió en televisión
Valentín Paniagua respondió en televisión a acusaciones sin sustento, defendiendo su honor y rechazando vínculos atribuidos sin pruebas. (América TV)

El 28 de enero de 2001, durante su gobierno de transición, Valentín Paniagua confrontó al periodista Nicolás Lúcar en vivo tras un reportaje que le atribuyó sin pruebas vínculos con Alberto Venero y Vladimiro Montesinos.

La acusación fue emitida en un programa televisivo y se basó en un testigo cuya credibilidad fue luego cuestionada. Paniagua usó el mismo espacio para rechazar de manera enérgica las afirmaciones, calificándolas como un intento por desestabilizar su gestión.

Su respuesta contundente desarmó al periodista en directo y marcó un episodio recordado en la historia mediática peruana por la defensa pública de la reputación presidencial.

