Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

Con ironía y franqueza, la todavía esposa del futbolista no solo criticó la labor jurídica, sino que puso el foco en la supuesta obsesión de la abogada por ser popular en redes sociales, generando una polémica nacional

Pamela López lanzó duras críticas contra la abogada de Christian Cueva y cuestionó su desempeño profesional, con calificativos que generaron controversia y reavivaron un nuevo enfrentamiento mediático. (Amor y Fuego)

La confrontación pública sumó un nuevo capítulo en la televisión peruana tras las declaraciones de Pamela López dirigidas a la abogada de Christian Cueva. Con un tono frontal, la también figura mediática expresó su rechazo hacia la profesional del derecho, a quien acusó de buscar protagonismo y de desempeñar un rol que, según su versión, carece de seriedad.

Las palabras de López no pasaron desapercibidas y provocaron reacciones inmediatas en espacios de espectáculos y redes sociales. El episodio se inscribe en un contexto de exposición constante, donde los conflictos personales y legales se trasladan al debate público.

Esta nueva pelea reactivó la discusión sobre límites, imagen profesional y el uso de plataformas digitales como escenario de confrontación.

Críticas directas y cuestionamientos a su rol profesional

Pamela López elevó el conflicto
Pamela López elevó el conflicto al cuestionar con dureza la formación y el desempeño público de la abogada de Christian Cueva, a quien acusó de priorizar la exposición mediática. (Amor y Fuego)

Pamela López no moderó su discurso al referirse a la abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos. Durante su intervención, expresó abiertamente el rechazo que le genera la profesional, tanto a nivel personal como desde una mirada crítica sobre su comportamiento público. “Tan solo ver su cara me produce rechazo, me produce asco”, afirmó para Amor y Fuego, dejando clara su postura sin matices.

López cuestionó el desempeño de la abogada desde una perspectiva de género y formación académica. Señaló que, en su opinión, la profesional habría priorizado la exposición mediática antes que el ejercicio serio de su carrera. “Ha invertido tanto en sus estudios para terminar como tiktokera”, dijo, una frase que se convirtió en uno de los ejes de la polémica y que fue replicada ampliamente en programas de espectáculos.

En su relato, López sostuvo que la abogada no tendría claridad sobre el rol que desempeña. “No sabe ni dónde está parada”, expresó, al tiempo que calificó su participación pública como “un papelón”. Estas declaraciones apuntaron directamente a la credibilidad profesional de la letrada y abrieron un debate sobre la frontera entre el ejercicio legal y la presencia en redes sociales.

La dureza del discurso no solo estuvo dirigida al ámbito laboral. López también hizo referencia a encuentros personales previos, en los que aseguró haber manifestado su opinión sin reservas. Según relató, no evitó el enfrentamiento y sostuvo su posición “sin miedo a nada”, reafirmando que sus palabras responden a una convicción personal.

El cruce personal y los episodios fuera de cámaras

El conflicto escaló al plano
El conflicto escaló al plano personal cuando Pamela López recordó episodios directos con la abogada de Christian Cueva, marcados por el rechazo y la confrontación abierta. (Amor y Fuego)

Más allá de las críticas públicas, Pamela López describió situaciones concretas en las que coincidió con la abogada de Christian Cueva. En ese contexto, relató un episodio en el que aseguró haber evitado cualquier tipo de contacto visual. “Ni siquiera volteé a mirarla, porque me parecía tan detestable”, afirmó, reforzando el carácter personal del conflicto.

López también mencionó momentos en los que la abogada habría intentado intervenir en conversaciones o espacios de opinión, aunque, según su versión, fue silenciada. “Las veces que quise intervenir la mandaron a callar”, comentó entre risas, aludiendo a una supuesta falta de protagonismo real dentro de los espacios donde se desarrolla la discusión.

Estas afirmaciones añadieron un componente de tensión que trasciende lo estrictamente profesional. El relato de López construyó una imagen de confrontación directa, marcada por la incomodidad y el desprecio, que se trasladó rápidamente al debate televisivo. La narrativa reforzó la idea de un conflicto que no se limita a declaraciones aisladas, sino que se alimenta de encuentros previos y percepciones acumuladas.

El tono empleado por López evidenció una carga emocional significativa. Sus palabras no buscaron conciliación ni matices, sino que apuntaron a exponer lo que considera una conducta reprochable. Este tipo de intervenciones suele amplificar el interés mediático y posicionar el conflicto como un tema recurrente en la agenda de espectáculos.

En paralelo, la mención reiterada a redes sociales y plataformas digitales subrayó el rol que estos espacios cumplen en la construcción de imagen pública. La crítica hacia el uso de TikTok como herramienta de visibilidad se convirtió en un símbolo del reproche hacia una supuesta banalización del ejercicio profesional.

Repercusiones mediáticas

El calificativo lanzado por Pamela
El calificativo lanzado por Pamela López reactivó el debate mediático y colocó en el centro la exposición pública de abogados vinculados a figuras del espectáculo. (Amor y Fuego)

Las declaraciones de Pamela López no tardaron en generar eco dentro del entorno mediático. Programas de televisión y espacios digitales replicaron sus frases más contundentes, alimentando un debate que se instaló rápidamente en la conversación pública. El calificativo de “tiktokera” se transformó en un punto de discusión sobre la exposición de abogados y figuras legales en plataformas sociales.

Desde Amor y Fuego, se planteó la posibilidad de una respuesta por parte de la abogada de Christian Cueva, quien también mantiene presencia activa en redes sociales. La expectativa se centra en si optará por un descargo público o si mantendrá silencio frente a los cuestionamientos lanzados por López.

La polémica también abrió interrogantes sobre los límites del comentario personal en espacios de alcance masivo. Las expresiones de López, cargadas de descalificaciones, reavivaron el debate sobre responsabilidad discursiva y el impacto de este tipo de mensajes en la percepción profesional.

Mientras tanto, el público se mantiene atento a un posible nuevo episodio. La confrontación, ya instalada como una pelea más dentro de la televisión peruana, suma elementos que anticipan una continuidad. En un escenario donde redes sociales y pantallas amplifican cada declaración, el conflicto sigue abierto y a la espera de nuevas reacciones.

