Mincul rechaza comentarios racistas contra Pol Deportes y activa medidas legales tras frase: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

El Ministerio de Cultura difundió un comunicado oficial en el que condenó de manera “firme y categórica” cualquier manifestación que atente contra la dignidad de las personas por su origen, etnia o nacionalidad.

El pronunciamiento del Ministerio de Cultura marcó el inicio de una respuesta institucional frente a un episodio que desató rechazo en el espacio digital. Desde sus plataformas oficiales, la entidad estatal difundió un comunicado donde fijó una posición clara frente a expresiones discriminatorias emitidas en una transmisión en vivo. El mensaje colocó el foco en la defensa de la dignidad humana, el respeto a la diversidad cultural y la responsabilidad en el uso del lenguaje dentro de los entornos de comunicación masiva.

En el texto difundido, el ministerio señaló que “condena de manera firme y categórica cualquier frase, acto o manifestación que atente contra la dignidad de las personas por razón de su origen, etnia o nacionalidad”. La publicación recordó que la pluralidad cultural forma parte de la identidad del país y que la convivencia democrática exige igualdad y respeto entre sus ciudadanos, sin distinciones basadas en procedencia o rasgos culturales.

El comunicado también informó sobre acciones concretas desde el ámbito legal. Según lo señalado, la Procuraduría Pública del sector trasladó el caso a la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, con el objetivo de activar las diligencias preliminares previstas en el artículo 323 del Código Penal. En ese marco, el ministerio exhortó a creadores de contenido, medios digitales y ciudadanía a ejercer un uso responsable de las plataformas de difusión, evitando mensajes que normalicen la discriminación.

Comunicado del Ministerio de Cultura

El origen del caso en una transmisión digital

El pronunciamiento del Ministerio de Cultura surgió tras la difusión de comentarios realizados por el streamer Diego André Rodríguez durante una transmisión en vivo en el canal Zodeka. Rodríguez, conocido en espacios vinculados al periodismo deportivo y plataformas como YouTube, se refirió de manera despectiva al joven narrador de fútbol Pol Deportes, nombre artístico de Cliver Huamán, de 15 años, quien alcanzó notoriedad por su estilo y entusiasmo en las narraciones deportivas.

Durante la conversación con otros integrantes del panel, el streamer cuestionó el reconocimiento que empezaba a recibir el adolescente y utilizó expresiones asociadas a su origen andino. En ese contexto, pronunció la frase: “Para yo sentir envidia por alguien, necesito lo que esa persona ha estado consiguiendo. Yo no me dedico a lo que se dedica Pol Deportes. No quiero yo. ¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años”.

El uso del término “serrano” con una carga peyorativa generó interpretaciones inmediatas sobre un ataque directo al origen provinciano y a los rasgos culturales del joven narrador. La ausencia de una rectificación inmediata intensificó el impacto del mensaje dentro del espacio digital.

Viralización y reacción en redes sociales

Indignación por comentario contra Pol Deportes, joven narrador que se volvió viral. Infobae Perú / Captura: X.

Un fragmento de 43 segundos de la transmisión circuló rápidamente en la red social X, donde usuarios expresaron indignación y denunciaron la persistencia de prácticas racistas y clasistas en ámbitos deportivos y mediáticos. El video se replicó en distintas plataformas y provocó una ola de críticas dirigidas al streamer, junto con llamados a sanciones sociales y profesionales.

Frente a las primeras reacciones, Rodríguez optó por desactivar los comentarios en sus publicaciones de Instagram y otras redes, una decisión que buscó reducir el volumen de mensajes en su contra. No obstante, desde una cuenta asociada a su faceta musical, publicó una historia con un tono irónico: “Te invito a nuestra primera funa… ¡No faltes!”. Este mensaje fue interpretado como una burla frente al rechazo social y amplificó el malestar entre los usuarios.

La contradicción entre el cierre de espacios de comentario y la publicación sarcástica reforzó la percepción de falta de reflexión inicial sobre el alcance de sus palabras. El episodio continuó ganando visibilidad, con nuevos pronunciamientos de usuarios y colectivos que reclamaron una respuesta más clara.

Ante ese escenario, el Ministerio de Cultura comunicó que la Procuraduría Pública del sector puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos. El comunicado precisó que la medida busca el inicio de investigaciones preliminares por presuntos actos de discriminación racial, conforme al marco legal vigente.

En el mensaje, la entidad reiteró que “se exhorta a la ciudadanía, a los creadores de contenido y a los medios de comunicación digital a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación”. El texto también señaló que el Estado reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural.

Pronunciamiento posterior del streamer

Pol Deportes recibe respaldo tras comentario discriminatorio de streamer peruano. Infobae Perú / Captura: X.

Días después de la viralización del clip y del pronunciamiento institucional, Diego André Rodríguez reapareció públicamente. El 27 de enero, difundió un comunicado en sus redes sociales donde asumió la responsabilidad por sus expresiones y dirigió un mensaje directo al joven narrador y a la opinión pública.

En ese texto, señaló: “Mi comentario al cuestionar el éxito de un joven de 15 años nació de la soberbia, ignorando el enorme esfuerzo que Cliver viene realizando”. Además, sostuvo que el problema no residió en el uso de un término geográfico, sino en el tono y el contexto empleados durante la transmisión.

El comunicado incluyó una disculpa explícita: “Quiero expresar mis más sinceras disculpas por las declaraciones vertidas recientemente en una transmisión en vivo. Asumo la responsabilidad total de mis palabras, sin justificaciones”. Rodríguez también expresó respeto por el talento del adolescente y afirmó: “Cliver ha demostrado un talento y un empeño que me corresponde reconocer y respetar”.

En el cierre del mensaje, el streamer manifestó su intención de revisar sus actitudes como comunicador y reconoció el impacto de sus palabras en el espacio público, dirigiendo sus disculpas a Pol Deportes y a su entorno familiar.