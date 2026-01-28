Lluvias y neblina afectan el tránsito aéreo en Arequipa y obligan a suspender vuelos por varias horas

Decenas de vuelos fueron cancelados y otros retrasados en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa debido a las malas condiciones climáticas, generando aglomeraciones y malestar entre los pasajeros. Canal N

Durante las primeras horas de la mañana, Arequipa despertó bajo un cielo cubierto que condicionó de inmediato la actividad aérea. La visibilidad reducida marcó el ritmo de la jornada en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, donde pasajeros y trabajadores se enfrentaron a una cadena de cancelaciones y retrasos. El panorama meteorológico influyó directamente en la seguridad de las operaciones, con lluvias intermitentes y neblina persistente.

La situación generó un ambiente de incertidumbre dentro del terminal aéreo. Decenas de personas llegaron con anticipación, como exige el protocolo, pero se encontraron con pantallas que cambiaban de estado de un momento a otro. Algunos vuelos desaparecieron del sistema, otros figuraron como demorados y solo un par mantuvieron confirmación.

Desde muy temprano, aerolíneas y autoridades priorizaron la prevención de riesgos durante las maniobras de aterrizaje y despegue. La escasa visibilidad obligó a tomar decisiones inmediatas que impactaron en viajeros con compromisos laborales, personales y de salud. El tránsito aéreo permaneció suspendido por varias horas, mientras se aguardaba una mejora gradual de las condiciones atmosféricas.

Cancelaciones y retrasos en vuelos hacia Lima y otras ciudades

Arequipa amaneció con lluvias intermitentes y neblina persistente que redujeron la visibilidad aérea.

De acuerdo con los registros del terminal aéreo, los vuelos desde Arequipa hacia Lima operados por Latam sufrieron alteraciones significativas. Quedaron cancelados los vuelos LA2204, programado para las 11:35 horas, y LA2102, previsto para las 9:35 horas. Además, los vuelos LA2118 y LA2490 presentaron retrasos durante la mañana.

En sentido contrario, desde la capital hacia la Ciudad Blanca, también se reportaron cancelaciones. Los vuelos LA2103, con llegada prevista a las 9:00 horas; LA2203, a las 9:25 horas; y LA2348, a las 9:30 horas, no ingresaron al aeropuerto arequipeño. El vuelo LA2491 registró demora en su itinerario. Estas modificaciones afectaron principalmente a pasajeros con conexiones posteriores y a quienes tenían estadías breves en la ciudad.

Cerca de las 9:30 de la mañana, los sistemas del aeropuerto comenzaron a mostrar una reactivación progresiva. La visibilidad mejoró y el cielo presentó claros en distintos puntos de Arequipa, lo que permitió retomar las operaciones de ingreso y salida. Para ese momento, solo dos vuelos contaban con confirmación plena, mientras el resto seguía bajo evaluación.

Entre los testimonios recogidos, destacó el de Rosario Castillo, una pasajera afectada desde la noche anterior. “Sí, ayer nos cancelaron el vuelo. Yo tenía que regresar, no tengo hospedaje, he tenido que buscar en la noche un hospedaje”, relató. Según su versión, la cancelación ocurrió cuando ya se encontraba en sala de embarque. “De adentro nos sacaron simplemente y lo cancelaron. Ayer se cancelaron cuatro vuelos”, precisó.

Castillo explicó que la reprogramación inicial cambió varias veces. “Debo salir, en teoría, a las once de la mañana, pero sigue demorado. Ahora acaban de mandar una actualización que sale a las doce y media”, indicó. Respecto a los costos adicionales, sostuvo: “Estoy asumiendo el gasto, he tenido que buscar ayer en la noche hospedaje y ahorita estoy que asumo y contactándome a mi empresa”.

Otros pasajeros, en contraste, confirmaron salidas sin alteraciones. Un viajero con destino a Lima señaló que su vuelo de las once y cuarto mantenía el horario previsto, uno de los pocos casos con operación regular durante la mañana.

Clima, advertencias y un traslado judicial en curso

Mal clima en Arequipa obliga a aerolíneas a cancelar sus vuelos. (Foto: Difusión)

Las interrupciones no resultan aisladas. Desde hace aproximadamente dos semanas, las condiciones meteorológicas generan cancelaciones intermitentes en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. El Senamhi advirtió sobre la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región hasta el 31 de enero, con recomendaciones de precaución para la población y los servicios de transporte.

En este contexto, el movimiento aéreo también guarda relación con un traslado de alto perfil. Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en proceso de extradición, realizará una parada técnica en Arequipa antes de continuar su traslado hacia Lima para enfrentar a la justicia peruana. La suspensión temporal de vuelos durante la mañana influyó en la logística aérea general, en una jornada marcada por cielos nublados, decisiones preventivas y la espera constante de los pasajeros frente a sus pantallas móviles.