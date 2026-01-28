‘El Monstruo’ llegó al país: Ejecutivo alista conferencia por extradición de cabecilla de Los Injertos del Cono Norte

Erick Moreno Hernández será presentado en el Callao tras su arribo al Perú

Erick Moreno Hernández ya se encuentra en Perú. El cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte permanece en Arequipa bajo custodia de una comitiva conformada por 23 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Ministerio Público.

Según lo previsto, su traslado a Lima debía concretarse alrededor de las 6:00 p. m.; sin embargo, el itinerario podría sufrir retrasos debido a las condiciones climáticas en la región, donde se registra nubosidad y una ligera llovizna.

Mientras tanto, el escenario en la capital se mantiene expectante. La PNP convocó a una conferencia de prensa en la que el comandante general, Óscar Arriola, brindará detalles sobre el proceso de extradición, el traslado y las acciones ejecutadas para que Moreno Hernández, alias El Monstruo, pueda comparecer ante las autoridades judiciales peruanas.

Expectativa en Lima por llegada de Erick Moreno Hernández tras su extradición

De manera paralela, el Ministerio de Justicia anunció que también emitirá un pronunciamiento oficial. Hasta el momento, se ha confirmado la participación de representantes de la PNP, el Minjus y el Ministerio del Interior. No obstante, no se ha confirmado la presencia de los titulares de estas carteras ni del presidente interino, José Jerí.

La presentación de Moreno Hernández ante la prensa está programada para las 7:00 p. m. en la Dirección de Aviación Policial Auxiliar, ubicada en la avenida Elmer Faucett 3900, en el Callao.

¿A qué penal iría ‘El Monstruo’?

En cuanto a su reclusión, el penal al que será trasladado aún debe ser definido por la junta de clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). No obstante, altos mandos policiales indicaron que una de las posibilidades es el penal de Challapalca, considerado de alta seguridad y de difícil acceso.

Challapalca se ubica en un distrito de la provincia de Tacna, lo que ha generado cuestionamientos sobre la necesidad de trasladar inicialmente a Moreno Hernández a Lima antes de definir su internamiento definitivo.

Policía confirma traslado de “El Monstruo” al Perú y su reclusión en Challapalca tras coordinación internacional. (Crédito: Latina)

Otro centro de alta seguridad es la Base Naval del Callao, que esta bajo el control de la Marina de Guerra del Perú. Si bien esto se definirá en los próximos días, las autoridades penitenciarias y expertos en seguridad coinciden en evitar a toda costa que Moreno Hernández se contacte con el exterior.

Cabe señalar que los cabecillas de otras organizaciones criminales, a los que él mismo considera sus enemigos, están recluidos en el penal de Piedras Gordas.

Llegada de ‘El Monstruo’ en crisis penitenciaria

La llegada al Perú de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se produce en medio de una profunda crisis del sistema penitenciario y reaviva las dudas sobre la capacidad del Estado para custodiar a internos de alta peligrosidad. Su retorno ocurre cuando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) enfrenta serias fallas operativas, fugas recientes y una evidente debilidad en sus mecanismos de control.

En los últimos días se han reportado escapes de reclusos, desorden administrativo y graves inconsistencias en los registros de traslados y ubicación de internos, incluso de presuntos cabecillas criminales. Estas deficiencias han quedado expuestas durante inspecciones oficiales y han puesto en evidencia la fragilidad del sistema para impedir fugas o frenar la articulación de redes delictivas desde prisión.

PNP confirma que “El Monstruo” irá a Challapalca a casi 5.000 msnm. (Foto composición: Infobae Perú)

A este escenario se suma la inestabilidad institucional del INPE, que atraviesa un proceso de reestructuración tras la renuncia de su jefe y la designación de una autoridad encargada. Aunque el Gobierno ha anunciado reformas para fortalecer la seguridad y el control penitenciario, estas medidas aún no se implementan plenamente, mientras el sistema enfrenta uno de sus momentos más críticos.