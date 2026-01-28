Corte de agua para este 30 de enero: conoce cuáles son los distritos afectados de Lima Metropolitana

Sedapal anunció que este viernes 30 de enero se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida afectará tanto a hogares como a comercios, y tendrá una duración de varias horas durante la jornada, según el cronograma establecido por la empresa.
La suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento y modernización en la red de distribución. Entre las labores previstas figuran el reemplazo de componentes esenciales, la revisión de conductos y la actualización de sistemas de monitoreo y seguridad, tareas consideradas fundamentales para asegurar la continuidad del suministro en el mediano plazo.
Las autoridades han exhortado a los vecinos de las zonas incluidas en el corte a tomar precauciones, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas, como la preparación de alimentos, la limpieza y la higiene personal durante el período de restricción. Sedapal recordó que la colaboración de la ciudadanía resulta crucial para evitar mayores contratiempos mientras se desarrollan los trabajos.
La empresa explicó que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura hídrica, cuyo objetivo es reducir el riesgo de emergencias, optimizar la operatividad y garantizar la calidad del servicio en todos los sectores: residencial, comercial e industrial.
¿Cuáles son los distritos afectados?
Ate
- A.H. Huaycán zona G
- Zona K
- Zona I
- Zona J Franja Comercial
- Huaycán zona R
- R-H3
- UCV 206D
- R-D 8.9
- Huaycán zona R
- R-P4
- 205F
- 12 de Agosto
- CR-292
- Huaycán zona V-X
- R-D 8.9
- UCV Talleres
- 30 de Abril
- R-H2
- 158C
- Sector II
- Huaycán zona M
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Miguel
- A.H. Maranga
- Urb. Maranga 3era
- Urb. Maranga 4ta
- Urb. Maranga 7ma etapa
- Cuadrante:
- Av. Elmer Faucett
- Av. De los Precursores
- Av. Rafael Escardó
- Ca. Intisuyo
- Av. Parque de las Leyendas
- Av. La Marina
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
La Victoria
- A.H. Carmen Alto
- Cercado
- Coop. 25 de diciembre
- Coop. Tradiciones Peruanas
- Urb. Tres Marías
- Cuadrante:
- Av. México
- Av. Aviación
- Av. Las Américas
- Av. Parinacochas
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Comas
- Urb. Repartición
- Urb. Huaquillay
- Urb. Huaquillay I etapa
- Urb. El Parral
- Urb. Los Viñedos de Carabayllo
- Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
La Molina
- Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa
- Asoc. Cascajal
- Urb. El Valle
- Portada del Sol I etapa
- Cobertura R-8E
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Consejos para ahorrar agua
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos.
- Repara goteras en llaves, caños y tuberías tan pronto como las detectes.
- Junta agua de la ducha mientras esperas a que salga caliente y reutilízala para limpiar o regar plantas.
- Usa la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para optimizar el consumo.
- Prefiere duchas cortas en lugar de baños de tina.
- Riega las plantas temprano por la mañana o al anochecer para evitar la evaporación.
- No uses el inodoro como basurero; cada descarga consume varios litros de agua.