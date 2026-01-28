Perú

Corte de agua para este 30 de enero: conoce cuáles son los distritos afectados de Lima Metropolitana

Sedapal sugiere a los usuarios almacenar agua con anticipación para contar con el recurso durante el periodo de suspensión del servicio

Guardar
Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció que este viernes 30 de enero se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida afectará tanto a hogares como a comercios, y tendrá una duración de varias horas durante la jornada, según el cronograma establecido por la empresa.

La suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento y modernización en la red de distribución. Entre las labores previstas figuran el reemplazo de componentes esenciales, la revisión de conductos y la actualización de sistemas de monitoreo y seguridad, tareas consideradas fundamentales para asegurar la continuidad del suministro en el mediano plazo.

Las autoridades han exhortado a los vecinos de las zonas incluidas en el corte a tomar precauciones, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas, como la preparación de alimentos, la limpieza y la higiene personal durante el período de restricción. Sedapal recordó que la colaboración de la ciudadanía resulta crucial para evitar mayores contratiempos mientras se desarrollan los trabajos.

La empresa explicó que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura hídrica, cuyo objetivo es reducir el riesgo de emergencias, optimizar la operatividad y garantizar la calidad del servicio en todos los sectores: residencial, comercial e industrial.

Los residentes deben tomar sus
Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

  • A.H. Huaycán zona G
  • Zona K
  • Zona I
  • Zona J Franja Comercial
  • Huaycán zona R
  • R-H3
  • UCV 206D
  • R-D 8.9
  • Huaycán zona R
  • R-P4
  • 205F
  • 12 de Agosto
  • CR-292
  • Huaycán zona V-X
  • R-D 8.9
  • UCV Talleres
  • 30 de Abril
  • R-H2
  • 158C
  • Sector II
  • Huaycán zona M

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Miguel

  • A.H. Maranga
  • Urb. Maranga 3era
  • Urb. Maranga 4ta
  • Urb. Maranga 7ma etapa
  • Cuadrante:
    • Av. Elmer Faucett
    • Av. De los Precursores
    • Av. Rafael Escardó
    • Ca. Intisuyo
    • Av. Parque de las Leyendas
    • Av. La Marina

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios
Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Andina.

La Victoria

  • A.H. Carmen Alto
  • Cercado
  • Coop. 25 de diciembre
  • Coop. Tradiciones Peruanas
  • Urb. Tres Marías
  • Cuadrante:
    • Av. México
    • Av. Aviación
    • Av. Las Américas
    • Av. Parinacochas

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Comas

  • Urb. Repartición
  • Urb. Huaquillay
  • Urb. Huaquillay I etapa
  • Urb. El Parral
  • Urb. Los Viñedos de Carabayllo
  • Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

  • Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa
  • Asoc. Cascajal
  • Urb. El Valle
  • Portada del Sol I etapa
  • Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para ahorrar agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos.
  • Repara goteras en llaves, caños y tuberías tan pronto como las detectes.
  • Junta agua de la ducha mientras esperas a que salga caliente y reutilízala para limpiar o regar plantas.
  • Usa la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para optimizar el consumo.
  • Prefiere duchas cortas en lugar de baños de tina.
  • Riega las plantas temprano por la mañana o al anochecer para evitar la evaporación.
  • No uses el inodoro como basurero; cada descarga consume varios litros de agua.

Temas Relacionados

corte de aguaAteSan MiguelLa VictoriaSedapalperu-noticias

Más Noticias

Campaña veterinaria gratis para este 29 de enero: conoce el lugar y los servicios disponibles

Esta iniciativa es importante porque permite que todos los dueños de mascotas, sin importar sus recursos económicos, accedan a servicios de salud animal esenciales, como consultas, desparasitación y prevención de enfermedades

Campaña veterinaria gratis para este

Joven quiso llevarse a niña de cinco años en Los Olivos: cámaras registran el preciso momento

La menor logró escapar luego de ser arrastrada varias calles. La madre denunció en la comisaría Sol de Oro para que procedan con las investigaciones

Joven quiso llevarse a niña

‘El Monstruo’ y su futuro en prisión: Challapalca es solo una opción y el INPE definirá su reclusión

Durante el último fin de semana, el general Revoredo señaló que el interno sería enviado al penal de Challapalca, en Tacna. Sin embargo, posteriormente precisó que la decisión definitiva recaerá en el Instituto Nacional Penitenciario

‘El Monstruo’ y su futuro

Programación televisiva de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

La jornada arrancará con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Conoce todos los detalles de la transmisión del regreso del campeonato peruano

Programación televisiva de la fecha

Su usted ocupaba una invasión hasta 2021, ahora podrá formalizarla: VIVIENDA alista nuevo plan de titulación agresiva de terrenos

Ya no tendrá que tapear la puerta. La actualización elimina el régimen temporal previo de COFOPRI y ofrece una titulación más simple bajo la Ley 32267, ampliando los derechos para miles de familias

Su usted ocupaba una invasión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marcha de sacrificio: drones serán

Marcha de sacrificio: drones serán empleados para monitorear movilización en el Centro de Lima

Patricia Benavides sería un peligro como fiscal suprema: Las razones del CAL para suspenderla por 6 meses

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

ENTRETENIMIENTO

Phillip Butters responde ante la

Phillip Butters responde ante la despedida de ‘Chema’ Salcedo y aclara que continuará en PBO con mejores condiciones

Martín Riepl y Fátima Chávez juntos tras su retiro de La Roro Network: así reaccionó Carlos Orozco

Suheyn Cipriani enfrenta a usuario y le aclara que es la futura esposa de Macarius: “No soy su saliente, soy su mujer”

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

DEPORTES

Programación televisiva de la fecha

Programación televisiva de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo: “Me ha contado algunas cosas”