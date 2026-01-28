Corte de agua para este 30 de enero: conoce cuáles son los distritos afectados de Lima Metropolitana

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció que este viernes 30 de enero se llevará a cabo una interrupción programada del servicio de agua potable en distintos puntos de Lima Metropolitana. La medida afectará tanto a hogares como a comercios, y tendrá una duración de varias horas durante la jornada, según el cronograma establecido por la empresa.

La suspensión responde a la necesidad de ejecutar trabajos de mantenimiento y modernización en la red de distribución. Entre las labores previstas figuran el reemplazo de componentes esenciales, la revisión de conductos y la actualización de sistemas de monitoreo y seguridad, tareas consideradas fundamentales para asegurar la continuidad del suministro en el mediano plazo.

Las autoridades han exhortado a los vecinos de las zonas incluidas en el corte a tomar precauciones, almacenando agua suficiente para cubrir las necesidades básicas, como la preparación de alimentos, la limpieza y la higiene personal durante el período de restricción. Sedapal recordó que la colaboración de la ciudadanía resulta crucial para evitar mayores contratiempos mientras se desarrollan los trabajos.

La empresa explicó que estas intervenciones forman parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura hídrica, cuyo objetivo es reducir el riesgo de emergencias, optimizar la operatividad y garantizar la calidad del servicio en todos los sectores: residencial, comercial e industrial.

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son los distritos afectados?

Ate

A.H. Huaycán zona G

Zona K

Zona I

Zona J Franja Comercial

Huaycán zona R

R-H3

UCV 206D

R-D 8.9

Huaycán zona R

R-P4

205F

12 de Agosto

CR-292

Huaycán zona V-X

R-D 8.9

UCV Talleres

30 de Abril

R-H2

158C

Sector II

Huaycán zona M

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Miguel

A.H. Maranga

Urb. Maranga 3era

Urb. Maranga 4ta

Urb. Maranga 7ma etapa

Cuadrante: Av. Elmer Faucett Av. De los Precursores Av. Rafael Escardó Ca. Intisuyo Av. Parque de las Leyendas Av. La Marina



Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Andina.

La Victoria

A.H. Carmen Alto

Cercado

Coop. 25 de diciembre

Coop. Tradiciones Peruanas

Urb. Tres Marías

Cuadrante: Av. México Av. Aviación Av. Las Américas Av. Parinacochas



Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Comas

Urb. Repartición

Urb. Huaquillay

Urb. Huaquillay I etapa

Urb. El Parral

Urb. Los Viñedos de Carabayllo

Urb. Los Viñedos de Carabayllo II etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

La Molina

Urb. Portada del Sol de La Molina 1ra etapa

Asoc. Cascajal

Urb. El Valle

Portada del Sol I etapa

Cobertura R-8E

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para ahorrar agua

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o enjabonas los platos.

Repara goteras en llaves, caños y tuberías tan pronto como las detectes.

Junta agua de la ducha mientras esperas a que salga caliente y reutilízala para limpiar o regar plantas.

Usa la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas para optimizar el consumo.

Prefiere duchas cortas en lugar de baños de tina.

Riega las plantas temprano por la mañana o al anochecer para evitar la evaporación.

No uses el inodoro como basurero; cada descarga consume varios litros de agua.