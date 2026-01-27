Perú

Tula Rodríguez, indignada, desmiente falsa noticia sobre su muerte: “No sigan páginas de miércoles”

La exconductora de televisión evidenció su molestia luego de que en redes sociales anunciaran su fallecimiento. Pidió a sus seguidores que confirmen las fuentes de noticias

La exconductora de televisión evidenció su molestia luego de que en redes sociales anunciaran su fallecimiento. Pidió a sus seguidores que confirmen las fuentes de noticias

Tula Rodríguez negó haber fallecido tras la difusión de un rumor en redes sociales que anunció su muerte junto a su mascota. La información falsa, publicada en varias páginas web, generó preocupación entre sus seguidores y fue desmentida por la propia presentadora a través de un video en su cuenta oficial de Instagram. La comunicadora decidió pronunciarse luego de que una seguidora le advirtiera sobre la noticia viral.

Mientras se encontraba en una jornada de grabación en San Isidro, Rodríguez relató que supo del rumor al revisar los comentarios enviados a sus redes. “Estamos aquí grabando. Hoy me tocó grabar San Isidro. Ya grabé una escena media y les cuento que estaba chequeando un poco sus comentarios porque miro lo que me comentan y una seguidora me manda una página que me han matado”, expresó la exbailarina en sus historias. La publicación falsa aseguraba que la conductora había sido hallada sin vida junto a su perrita, lo que motivó su inmediata reacción.

En su pronunciamiento, Rodríguez criticó la falta de responsabilidad de las páginas que difunden información no verificada. “Hay una página que me ha matado y dice que he aparecido muerta con mi perrita al lado. No se crean todo lo que hay en las páginas, no se crean en todas las cochinadas que dicen. Hay que tener el cerebro torcido para botar esas noticias. Ay, qué feo. ¿Cuál es su necesidad? Gente, no sigan páginas de miércoles, no sigan, por favor, ¿ya? No sigan, no sigan. Ahorita les muestro. Qué feo”, manifestó la presentadora.
La también actriz subrayó lo perjudicial que puede resultar la desinformación para figuras públicas y sus familias. Pidió a sus seguidores que validen la procedencia de las noticias antes de compartirlas o hacerlas virales, remarcando el daño emocional que este tipo de publicaciones puede causar. Rodríguez insistió en que la difusión de noticias sin confirmación contribuye al deterioro del debate público en plataformas digitales.

A pesar de la indignación, Rodríguez optó por responder con humor a quienes difundieron el rumor. En un comentario dirigido a su hija y a los bancos acreedores, la conductora ironizó: “Si estoy muerta también mueren mis deudas. A todos los bancos que les debo, me he muerto m*. Valentina, hija, tampoco te voy a dar plata. Adiós".

Rodríguez aclaró que se encuentra en buen estado de salud y enfocada en sus proyectos laborales. El episodio expone la facilidad con la que se propagan noticias falsas en redes sociales y la importancia de verificar la información antes de compartirla.

Tula Rodríguez visita el mall de Farfán y cuenta cómo está

Tula Rodríguez visitó el mall KM 40, propiedad de Jefferson Farfán, en Lurín, y compartió en sus redes sociales lo que encontró. “Hemos venido al mall KM40, estoy aquí y a veces escucho que no hay gente, pero la verdad es que yo veo gente. Yo entiendo los medios que queremos informar, pero sí hay familias acá”, aseguró en su video.

Rodríguez subrayó que no tiene ningún vínculo personal con Farfán. “No es que Jefferson sea mi amigo, no tengo su teléfono, lo conozco, pero no tengo nada a favor ni en contra; que le vaya bien, pero lo voy a etiquetar porque su mall está muy bonito”, afirmó. Destacó la presencia de servicios como gimnasio, supermercados, pollerías y librerías.

La creadora de contenido se mostró sorprendida por lo que se decía en TV y lo que vio al visitar el centro comercial ‘KM40′ | Instagram

Su testimonio contrastó con imágenes difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, donde se mostró el centro comercial vacío en plena temporada de verano. “Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes. No hay nadie. Y eso que es temporada alta”, sostuvo el informe televisivo.

Mientras algunos usuarios apoyaron la versión de Rodríguez, otros insistieron en que la afluencia depende del día y la hora. El debate sobre la situación real del mall continúa, con distintas percepciones sobre el éxito del proyecto de Farfán.

