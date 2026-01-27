Qué se celebra el 27 de enero en el Perú: Una fecha marcada por hitos de soberanía, conflicto y reconstrucción nacional

Las efemérides de esta fecha reúnen acontecimientos de impacto, desde acuerdos internacionales y conflictos armados hasta aportes culturales y decisiones judiciales que marcaron la evolución del Perú en distintos ámbitos (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 27 de enero reúne hechos clave de la historia peruana. En 1865 se firmó el tratado Vivanco-Pareja, acuerdo con España tras la ocupación de las islas Chincha, rechazado por considerarse lesivo y detonante de una crisis política, una guerra civil y el posterior conflicto regional.

En 1921 falleció Justiniano Borgoño, militar, ministro y expresidente que convocó elecciones en un periodo de transición. En 1931 nació Juan Benites Reyes, músico fundamental de la tradición criolla y de la marinera.

En 1995 se intensificó la Guerra del Cenepa con Ecuador. En 2014, La Haya fijó la frontera marítima con Chile definitiva.

27 de enero de 1865- se firma el tratado Vivanco-Pareja y la crisis que fracturó al Perú republicano

El tratado Vivanco-Pareja, impuesto pese al rechazo congresal, aceleró la caída del orden político y desencadenó una rebelión que llevó al Perú a un nuevo conflicto regional. (BNP)

El 27 de enero de 1865 se firmó en el Callao el tratado Vivanco-Pareja, acuerdo preliminar entre Perú y España tras la ocupación de las islas Chincha.

Negociado por Manuel Ignacio de Vivanco y José Manuel Pareja, establecía indemnización, reconocimiento diplomático y devolución condicionada de las islas.

El pacto fue visto como lesivo para la soberanía y provocó rechazo político y social. El Congreso no lo aprobó y el presidente Pezet lo impuso por decreto. La reacción derivó en la sublevación de Mariano Ignacio Prado, la guerra civil de 1865 y el posterior enfrentamiento formal con España en Sudamérica regional.

27 de enero de 1921 - muerte de Justiniano Borgoño Castañeda, militar y expresidente peruano

Con el fallecimiento de Borgoño se extinguió una figura central de la historia republicana, vinculada a la Guerra del Pacífico y a uno de los periodos más inestables del poder. (Courret Hermanos)

Justiniano Borgoño Castañeda fue un destacado militar y dirigente político peruano nacido en Trujillo el 5 de septiembre de 1836. Tras iniciar su carrera en el ejército durante conflictos internos y luego en la defensa del país durante la Guerra del Pacífico, alcanzó alta jerarquía castrense y cargos civiles.

Fue ministro de Guerra y Marina, diputado y segundo vicepresidente de la República. En 1894 asumió la presidencia por un breve período tras el fallecimiento del mandatario en funciones, convocando elecciones generales.

Tras retirarse de la política, vivió en Ancón y falleció el 27 de enero de 1921 a los 84 años. Su legado incluye múltiples roles en la historia republicana peruana.

27 de enero de 1931 - nacimiento del maestro de la música peruana Juan Benites Reyes

Juan Benites Reyes llegó al mundo en Chocope y con el tiempo se convirtió en referente musical, formador de generaciones y autor de piezas emblemáticas del folclore nacional. (Andina)

Juan Benites Reyes fue un músico peruano nacido el 27 de enero de 1931 en Chocope, La Libertad, cuyo trabajo dejó huellas en la tradición musical de su país.

Desarrolló una carrera que abarcó la ejecución de instrumentos como la guitarra, el saxofón y el clarinete, la enseñanza musical, la composición y los arreglos. Su obra incluye valses, polkas, cumbias y sobre todo marineras, destacando “Así baila mi Trujillana”, que se consolidó en concursos de marinera y se asoció estrechamente con esa tradición cultural.

También ejerció como director de bandas escolares y profesor en instituciones especializadas. Su legado perdura como uno de los referentes de la música criolla y folclórica peruana.

27 de enero de 1995 - inicio formal de la Guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador

Las operaciones militares se intensificaron en el Cenepa en medio de tensiones fronterizas históricas, dando inicio a semanas de combates localizados entre Perú y Ecuador. (Plan V)

La Guerra del Cenepa fue un enfrentamiento bélico entre las fuerzas armadas de Perú y Ecuador que se desarrolló entre el 26 de enero y el 28 de febrero de 1995 en la zona no delimitada de la Cordillera del Cóndor, cerca del río Cenepa.

El conflicto surgió por disputas territoriales y reclamaciones fronterizas entre ambos países. El 27 de enero se intensificaron las operaciones con la movilización de tropas en la línea fronteriza por ambas naciones, preparándose para una posible escalada.

La confrontación terminó sin una declaración formal de guerra, pero se mantenían combates localizados hasta el cese de hostilidades en febrero.

27 de enero de 2014 - fallo de la Corte Internacional de Justicia fija frontera marítima entre Perú y Chile

La decisión de la Corte Internacional de Justicia redefinió la soberanía marítima en el Pacífico sur, marcando un hito diplomático en la relación entre Perú y Chile. (Andina)

El 27 de enero de 2014 la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, emitió una sentencia para zanjar la disputa sobre la frontera oceánica entre Perú y Chile, iniciada en 2008.

La Corte estableció que la demarcación marítima comienza en la línea de bajamar sobre el Hito N.º 1 y sigue el paralelo hasta 80 millas, luego traza una frontera equidistante hasta las 200 millas, con derechos y soberanía definidos para ambos países.

Perú obtuvo más de 50 000 km² de mar bajo su jurisdicción, mientras Chile conserva aproximadamente 16 000 km² próximos a su costa. El fallo es obligatorio para ambas naciones según el derecho internacional.