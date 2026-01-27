Perú

Dos peruanas se suman por primera vez al prestigioso programa Women in Ocean Food, ¿en qué consiste?

Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina, y Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz, fueron seleccionadas para sumarse a la iniciativa global que impulsa startups lideradas por mujeres

Guardar

Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina, y Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz, han sido seleccionadas para integrar la cohorte 2026 del programa internacional Women in Ocean Food (WIOF), convirtiéndose en las primeras peruanas en participar en esta iniciativa en América Latina. Su incorporación representa un hito para el liderazgo femenino nacional en el sector tecnológico y marino, y abre nuevas oportunidades para la innovación en la economía azul peruana.

“Nuestra selección en este programa, que ha probado su impacto en regiones críticas de otros continentes, es el motor para escalar nuestra visión de un corredor inteligente en el Pacífico. El desafío es ambicioso: integrar datos hidroacústicos, oceanográficos y meteorológicos para asegurar la sostenibilidad del océano en una ruta que une los dos extremos del continente”, mencionó Ruiz, quien detalló que su paticipación coincide con el lanzamiento oficial de la Hoja de Ruta 2026-2028.

Esta hoja de ruta contempla el despliegue de la infraestructura de monitoreo hidroacústico más extensa del Pacífico Sur, conectando la Península Antártica con Baja California. Este sistema integra datos hidroacústicos, oceanográficos y meteorológicos, lo que permite la gestión de la sostenibilidad marina a escala continental.

Marcela Ruiz, CEO de Acústica
Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina, y Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz.

Por su parte, Rosa María Ventura Vásquez, quien lidera el área financiera de Nereuz, mencionó que durante su paso por WIOF buscará validar globalmente la plataforma tecnológica de la empresa, que permite realizar muestreos no extractivos y no invasivos de poblaciones marinas, tanto en ambientes productivos como naturales. “

“Haber sido seleccionada para participar en Women in Ocean Food es una oportunidad para visibilizar que desde el Perú se están desarrollando soluciones deep tech para el monitoreo poblacional y la gestión sostenible de sistemas productivos marinos. Para Nereuz, significa llevar el uso de inteligencia artificial aplicada a ecosistemas marinos a una conversación global y demostrar que América Latina no solo adopta tecnología, sino que también la crea para enfrentar desafíos ambientales reales, pues es difícil proteger los ecosistemas y tener sistemas productivos sostenibles si no se cuenta con datos confiables, estandarizados, periódicos, sobre las variables poblacionales y del entorno, considerando las diferentes especies, geografía y climas que tenemos en la región, acceso a alimentación energética, internet y distancias”, expresó.

¿Qué es Women in Ocean Food y en qué consiste?

El programa Women in Ocean Food es una iniciativa global que impulsa startups lideradas por mujeres en áreas como acuicultura limpia, protección marina y sostenibilidad de productos del mar. Sin requerir cesión de acciones a cambio, ofrece doce meses de mentoría especializada, una residencia intensiva de diez días en La Paz (México) a partir de enero de 2026 y acceso a una red de inversores internacionales.

Impulsado por Hatch Blue, aceleradora enfocada en la economía azul, junto a Conservation International y Conservation International Ventures (CIV), WIOF se ha consolidado como una plataforma de aceleración con impacto en Asia, África, Europa y, desde 2024, en América Latina y el Caribe. El objetivo es reducir la brecha de género en el sector oceánico, donde las mujeres siguen excluidas de roles clave pese a que los alimentos provenientes de los océanos garantizan el sustento de más de 600 millones de personas en el mundo (FAO, 2024).

Ahora, ambas startups formarán parte del portafolio del HUB UDEP, aceleradora que ha impulsado su escalabilidad regional, y han recibido fondos de ProInnóvate, entidad estatal que financia proyectos de investigación e innovación en el país. Acústica Marina accederá a financiamiento para implementar tecnología hidroacústica en puertos y minería, mientras que Nereuz lo hará para probar prototipos de inteligencia artificial acuícola en Piura y Puno, optimizando la biomasa sostenible.

Temas Relacionados

Women in Ocean Foodperu-noticias

Más Noticias

Revelan que juez otorgó 11 cautelares que permitieron a empresas chinas obtener contratos por más de S/2.000 millones

Según Panorama, el juez Lenin Montoro Rodríguez dictó estas medidas que permitieron a empresas chinas acceder a contratos de obras públicas, pese a antecedentes de abandono e inhabilitaciones

Revelan que juez otorgó 11

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

El ministro Hugo de Zela cuestionó la falta de claridad y acceso a documentos durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en una sesión encabezada por el presidente interino

Caos en Palacio de Gobierno:

Sicarios en motocicleta asesinan a cantante de salsa en San Martín de Porres

Fabio Alejandro, de 29 años, fue atacado por dos sujetos armados que llegaron en motocicleta cuando esperaba iniciar su show musical en la avenida Perú

Sicarios en motocicleta asesinan a

Con desfile y guerra de agua, Cajamarca inició el Carnaval 2026

La ciudad dio comienzo a su tradicional festividad con un desfile lleno de música, alegría y juegos de agua, marcando la apertura de uno de los eventos culturales más representativos del calendario nacional

Con desfile y guerra de

Rafael López Aliaga pide renuncia de José Jerí y critica a Keiko Fujimori por blindarlo: “Si quiere ser cómplice, es su problema”

El exalcalde de Lima instó al mandatario a dejar el cargo tras la filtración de videos que muestran encuentros con Zhihua ‘Johnny’ Yang y lamentó la postura del fujimorismo

Rafael López Aliaga pide renuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide renuncia

Rafael López Aliaga pide renuncia de José Jerí y critica a Keiko Fujimori por blindarlo: “Si quiere ser cómplice, es su problema”

Canciller contradice al premier y niega que el régimen chino esté detrás de las reuniones secretas entre José Jerí y empresarios

¿Cuándo será el debate presidencial 2026? Presidente del JNE confirma fechas en las que los candidatos se enfrentarán

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Betssy Chávez mantendrá su asilo pese a la custodia de Brasil en la embajada de México en Lima: “No afecta en nada”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón comparece ante la

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

Janet Barboza rechaza sumar otra conductora en “América Hoy” ¿y Rebeca Escribens?: “no es necesario más personas”

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’ con sus hijas y comparte emotivas fotos

Gisela Valcárcel cumple 63 años y comparte emotiva reflexión: “Siento esa libertad que se alcanza con los años”

DEPORTES

Felipe Vizeu espera un punto

Felipe Vizeu espera un punto de inflexión con Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Sé lo que puedo entregar”

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”

César Inga, giro en su futuro: se mantendrá en Universitario de Deportes a la espera de una mejora contractual

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”