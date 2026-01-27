Dos peruanas se suman por primera vez al prestigioso programa Women in Ocean Food, ¿en qué consiste?

Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina, y Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz, han sido seleccionadas para integrar la cohorte 2026 del programa internacional Women in Ocean Food (WIOF), convirtiéndose en las primeras peruanas en participar en esta iniciativa en América Latina. Su incorporación representa un hito para el liderazgo femenino nacional en el sector tecnológico y marino, y abre nuevas oportunidades para la innovación en la economía azul peruana.

“Nuestra selección en este programa, que ha probado su impacto en regiones críticas de otros continentes, es el motor para escalar nuestra visión de un corredor inteligente en el Pacífico. El desafío es ambicioso: integrar datos hidroacústicos, oceanográficos y meteorológicos para asegurar la sostenibilidad del océano en una ruta que une los dos extremos del continente”, mencionó Ruiz, quien detalló que su paticipación coincide con el lanzamiento oficial de la Hoja de Ruta 2026-2028.

Esta hoja de ruta contempla el despliegue de la infraestructura de monitoreo hidroacústico más extensa del Pacífico Sur, conectando la Península Antártica con Baja California. Este sistema integra datos hidroacústicos, oceanográficos y meteorológicos, lo que permite la gestión de la sostenibilidad marina a escala continental.

Marcela Ruiz, CEO de Acústica Marina, y Rosa María Ventura Vásquez, CFO de Nereuz.

Por su parte, Rosa María Ventura Vásquez, quien lidera el área financiera de Nereuz, mencionó que durante su paso por WIOF buscará validar globalmente la plataforma tecnológica de la empresa, que permite realizar muestreos no extractivos y no invasivos de poblaciones marinas, tanto en ambientes productivos como naturales. “

“Haber sido seleccionada para participar en Women in Ocean Food es una oportunidad para visibilizar que desde el Perú se están desarrollando soluciones deep tech para el monitoreo poblacional y la gestión sostenible de sistemas productivos marinos. Para Nereuz, significa llevar el uso de inteligencia artificial aplicada a ecosistemas marinos a una conversación global y demostrar que América Latina no solo adopta tecnología, sino que también la crea para enfrentar desafíos ambientales reales, pues es difícil proteger los ecosistemas y tener sistemas productivos sostenibles si no se cuenta con datos confiables, estandarizados, periódicos, sobre las variables poblacionales y del entorno, considerando las diferentes especies, geografía y climas que tenemos en la región, acceso a alimentación energética, internet y distancias”, expresó.

¿Qué es Women in Ocean Food y en qué consiste?

El programa Women in Ocean Food es una iniciativa global que impulsa startups lideradas por mujeres en áreas como acuicultura limpia, protección marina y sostenibilidad de productos del mar. Sin requerir cesión de acciones a cambio, ofrece doce meses de mentoría especializada, una residencia intensiva de diez días en La Paz (México) a partir de enero de 2026 y acceso a una red de inversores internacionales.

Impulsado por Hatch Blue, aceleradora enfocada en la economía azul, junto a Conservation International y Conservation International Ventures (CIV), WIOF se ha consolidado como una plataforma de aceleración con impacto en Asia, África, Europa y, desde 2024, en América Latina y el Caribe. El objetivo es reducir la brecha de género en el sector oceánico, donde las mujeres siguen excluidas de roles clave pese a que los alimentos provenientes de los océanos garantizan el sustento de más de 600 millones de personas en el mundo (FAO, 2024).

Ahora, ambas startups formarán parte del portafolio del HUB UDEP, aceleradora que ha impulsado su escalabilidad regional, y han recibido fondos de ProInnóvate, entidad estatal que financia proyectos de investigación e innovación en el país. Acústica Marina accederá a financiamiento para implementar tecnología hidroacústica en puertos y minería, mientras que Nereuz lo hará para probar prototipos de inteligencia artificial acuícola en Piura y Puno, optimizando la biomasa sostenible.