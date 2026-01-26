Reclusa embarazada sentenciada por trata de personas fugó de hospital público en Arequipa

Interna embarazada condenada por trata de personas fuga de hospital público en Arequipa. (TVPerú)

La fuga de una interna embarazada desde un hospital público de Arequipa activó alertas en el sistema penitenciario y en los protocolos de custodia de personas privadas de libertad que reciben atención médica fuera de los penales. El caso involucra a una mujer con gestación avanzada, sentenciada por trata de personas, y a dos agentes responsables de su vigilancia durante la internación.

El hecho ocurrió en instalaciones del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, uno de los principales centros de referencia del sur del país. La salida de la reclusa se produjo durante la madrugada, sin que el personal de custodia advirtiera su ausencia de forma inmediata, según los primeros reportes conocidos por las autoridades.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, así como los testimonios recogidos en el hospital, permitieron reconstruir parte del recorrido que siguió la interna antes de abandonar el establecimiento. La información oficial y las fuentes internas coinciden en señalar fallas en los controles y en la vigilancia asignada.

Mientras la Policía Nacional y el Ministerio Público avanzan con las diligencias, el Instituto Nacional Penitenciario inició acciones administrativas contra las agentes involucradas y coordinó la búsqueda para dar con el paradero de la mujer fugada.

Salida sin custodia visible y registro de cámaras

Una interna del penal de Mujeres de Socabaya escapó del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza durante la madrugada del 26 de enero, mientras recibía atención médica por un embarazo avanzado.

Viviana Rivadeneyra Mariano, de 36 años, interna del penal de Mujeres de Socabaya, permanecía hospitalizada desde el 21 de enero en el área de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Su traslado respondió al avanzado estado de gestación, cercano a las 40 semanas, según información confirmada por el INPE.

Las cámaras de seguridad del hospital captaron a la interna a las 3:13 a. m. del lunes 26 de enero. En las imágenes se observa a la mujer desplazándose por el área de Emergencia, sin marrocas ni esposas en manos o pies. Vestía una polera verde oscura, pantalón rosado y una mascarilla blanca.

El registro audiovisual muestra que la reclusa transitó también por las áreas de Pediatría y Psiquiatría. En esta última zona se pierde su rastro, sin que hasta ahora se informe sobre una ruta de escape plenamente identificada a partir de las grabaciones.

Fuentes internas del hospital indicaron que durante la visita médica de las 8 de la noche del domingo previo, la interna se encontraba bajo custodia de dos agentes mujeres del Instituto Nacional Penitenciario. Al consultarlas por la ausencia de marrocas, estas señalaron que no se las colocaron debido a la hinchazón en los pies de la gestante.

Horas después, personal del hospital advirtió que las agentes se encontraban aparentemente dormidas. Tras la verificación de la cama 335-C, ubicada en el tercer piso del área de obstetricia, se confirmó que la interna ya no se encontraba en el lugar asignado.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes del centro asistencial, Viviana Rivadeneyra no presentaba contracciones ni señales de parto inminente. Esta situación llevó al personal de salud a presumir que la salida del hospital respondió a una acción planificada con anticipación.

Comunicado del INPE

Detención de agentes e investigación en curso

Luego de conocerse la fuga, las dos agentes responsables de la custodia fueron detenidas por la Policía Nacional y trasladadas a la comisaría de Palacio Viejo. Las identificaron como Leonor Chuctaya Ch., de 52 años, y Tatiana Apaza D., de 36 años. Ambas son investigadas por el presunto delito contra la administración de justicia.

Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario detalló las circunstancias del caso y las medidas adoptadas tras la fuga. “El lunes 26 de enero de 2026, aproximadamente a las 04:21 horas, se tomó conocimiento de la fuga de la interna Viviana Rivadeneira Mariano, sentenciada por el delito de trata de personas y recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Arequipa”, señaló la institución.

El documento precisa que “el hecho se produjo mientras que la reclusa permanecía ingresada en el Hospital Regional III Honorio Delgado, tercer piso, cama 335-C, en el área de obstetricia, al encontrarse en avanzado estado de gestación”. Además, informó que “las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP), a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes”.

En el mismo pronunciamiento, el INPE indicó que también se avisó al Ministerio Público “para el inicio de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales, según ley”. Finalmente, la institución sostuvo que “reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.