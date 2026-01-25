Perú

Ya va a terminar enero y Pronabec no publica la lista de preseleccionados de Beca 18: ¿Cuál es la explicación a la demora?

A fines de diciembre la entidad anunció un cambio en la publicación de resultados, pero que la fecha sería enero de 2025

Más de 90.000 estudiantes siguen esperando la publicación de los resultados de preselección de Beca 18, convocatoria 2026, pese a que Pronabec había informado que estos se darían a conocer en enero. El examen nacional de preselección se tomó entre septiembre y noviembre de 2025, cerrando una etapa clave del proceso. Sin embargo, a pocos días de finalizar enero, los postulantes continúan sin información oficial sobre si lograron avanzar a la siguiente fase.

La situación ha generado un clima de incertidumbre entre jóvenes que dependen de este programa para acceder a estudios superiores. Muchos de ellos se encuentran en situación de pobreza y consideran a Beca 18 como su única oportunidad de ingresar a universidades públicas o privadas. La demora, además, coincide con el cierre de procesos de admisión en varias casas de estudio.

Pronabec había informado en diciembre que “durante ese mes se llevarán a cabo las acciones necesarias, en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, para garantizar la continuidad del concurso”. Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado una fecha concreta para la publicación de la lista de preseleccionados.

Retraso en resultados de Beca 18 genera incertidumbre entre más de 90 mil postulantes

Presupuesto sin definir y silencio institucional

Uno de los factores que explicaría el retraso es la indefinición presupuestal. De acuerdo con información difundida por La República, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación no ha emitido el informe técnico que sustenta el financiamiento de las becas, documento que debía estar listo a inicios de enero. Sin este informe, no es posible aprobar las bases del concurso ni definir el número oficial de vacantes.

El mismo medio indicó que, aunque se había anunciado la entrega de hasta 38.000 becas para 2026, el presupuesto aprobado por el Congreso —S/ 50 millones— solo alcanzaría para financiar alrededor de 2.000 becas. Esta brecha ha paralizado el proceso y mantiene en suspenso la publicación de los resultados.

A esta falta de definición se suma el silencio del Ministerio de Educación, que pese a la insistencia del medio, no brindó las respuestas solicitadas

Japón abre becas 2026 para estudiantes y docentes peruanos: cubren estudios, pasajes y manutención. Foto: Pronabec

Cambios en Pronabec y observaciones del MEF

Otro elemento que habría contribuido a la demora son los recientes cambios en la conducción de Pronabec. La salida de autoridades y el ingreso de nuevas figuras a la jefatura del programa habrían implicado una reorganización interna y la reanudación de procesos administrativos.

La Red Nacional de Juventudes (Renajuv) señaló a La República que el Ministerio de Economía y Finanzas atribuyó al Minedu la responsabilidad de no haber presupuestado S/ 793 millones para financiar las becas anunciadas. Según esta versión, el informe técnico requerido por el MEF ni siquiera habría sido compartido.

La falta de coordinación entre entidades ha generado un cuello de botella administrativo que hoy impide avanzar con la publicación de resultados y con la resolución que aprueba las bases del concurso.

Retraso en resultados de Beca 18 genera incertidumbre entre más de 90 mil postulantes

Postulantes perjudicados y convocatorias que cierran

El retraso no es solo un problema administrativo: tiene efectos concretos sobre miles de jóvenes. Cerca del 40 % de los postulantes buscan ingresar a universidades privadas como la PUCP, la UPC o Cayetano. Varias de estas casas de estudio ya están cerrando o reduciendo sus vacantes.

Por ejemplo, la inscripción en la PUCP cierra el 30 de enero, mientras que en la UPC algunas carreras ya cuentan con muy pocos cupos disponibles.

