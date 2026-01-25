Perú

Resultados de Beca 18: Padres de familia reclaman por demora y exigen respuestas de Pronabec

La incertidumbre por la publicación de los resultados de Beca 18 afecta a miles de familias en todo el país debido a la proximidad del cierre de inscripciones en algunas universidades

El examen de preselección de Beca 18 se rindió el 16 de noviembre de 2025 y, según el cronograma oficial, los resultados debían publicarse el 22 de diciembre. Sin embargo, a finales de enero de 2026, miles de postulantes continúan sin conocer su puntaje ni si avanzaron a la siguiente etapa del concurso.

La falta de información ha generado preocupación entre padres de familia, que ven cómo el tiempo pasa y las oportunidades académicas de sus hijos se reducen. Algunos han acudido personalmente a Pronabec en busca de explicaciones, sin obtener respuestas claras ni fechas definitivas. En este complicado contexto, más de 90.000 jóvenes viven con incertidumbre a la espera de una vacante.

Padre pide explicaciones a Pronabec

Para muchas familias, el retraso no solo es un problema administrativo, sino que complica y reduce las posibilidades de sus hijos, especialmente cuando varias universidades comienzan a cerrar o acortar sus procesos de admisión.

Ante la falta de novedades, Ever Flores Huamán decidió buscar respuestas directamente en las oficinas del programa sobre la fecha en que se publicarían los resultados. En su visita, personal de Pronabec le informó que la nueva fecha sería el 15 de enero. Al no cumplirse tampoco ese plazo, Flores volvió a presentarse para pedir explicaciones.

“Al no darse los resultados el 15 de enero, yo he ido otra vez. ¿Y cuál es la respuesta de ellos? Que están en coordinación, el Ministerio de Educación, entiendo yo, con el MEF. Es el tema de, pues netamente el dinero”, explicó el padre de familia en entrevista con Exitosa.

El presupuesto y la transparencia en cuestión

Cuando fue a buscar información, Flores Huamán recibió explicaciones ambiguas sobre la causa del retraso, pero cree que todo se debería a la falta de presupuesto, algo que ya había sido alertado desde el año pasado.

“Aparentemente no hay el presupuesto para las 20 mil becas que en un principio ellos habían ofrecido. Ese es mi reclamo también, que yo le hice muy puntual a la persona que me atendió en Pronabec. Yo le dije lo siguiente: si ellos no habían hecho la coordinación adecuada, ¿por qué es que en un principio se han pronunciado sobre las veinte mil becas?”, cuestionó.

La falta de claridad y la demora se agravan con la escasa información y los ofrecimientos que parecen ser falsos. Ever indicó que escuchó al titular del Minedu pronunciarse y asegurar el presupuesto para las 20 mil becas. Sin embargo, los días pasan y estas declaraciones suenan a promesas vacías.

Desconfianza y dudas sobre el proceso

Ante la ausencia de respuestas concretas, Ever Flores Huamán expresó su preocupación sobre la transparencia del proceso.

“Lo que me mencionaron a mí allí es de que el examen no lo toma Pronabec, ni el Ministerio de Educación. El examen es una entidad muy aparte. (...) Pero aparentemente aún todavía los resultados, las notas no las tienen. ¿Por qué? Porque yo no sé si me habrán dicho la verdad o no”, afirmó.

La lentitud y la falta de información clara han despertado dudas sobre la imparcialidad del concurso y la gestión de los recursos públicos destinados a Beca 18. La percepción de que el proceso podría estar siendo manipulado preocupa a los padres y postulantes.

