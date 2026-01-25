My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Perú

My Chemical Romance se presenta por primera vez en Perú este domingo 25 de enero de 2026 en el Estadio Nacional, en un evento esperado por miles de fanáticos. El concierto marca el debut de la banda estadounidense en Lima y promete una noche cargada de emoción, con un recorrido por sus temas más emblemáticos y la presencia de The Hives como banda invitada.

Para quienes planean asistir, esta guía reúne todos los detalles esenciales: horarios de ingreso, distribución de accesos según las zonas, disponibilidad y precios de entradas, así como el posible setlist que sonará en la capital peruana.

Horario para el concierto de My Chemical Romance

El concierto de My Chemical Romance contará con una programación escalonada para el ingreso y desarrollo del espectáculo. Según la información oficial, la boletería de Ticketmaster estará habilitada desde las 3:30 p.m., permitiendo a los asistentes resolver cualquier inconveniente previo al ingreso. Una hora después, a las 4:30 p.m., se dará inicio a la apertura de puertas del Estadio Nacional. El show arrancará a las 7:30 p.m. con la presentación de The Hives, banda invitada de la noche, mientras que el esperado ingreso de My Chemical Romance al escenario está programado para las 9:00 p.m., marcando el momento central del concierto.

Mapa de ingreso por zonas

La organización dio a conocer el mapa oficial de accesos al recinto, con el objetivo de facilitar el ingreso del público y evitar aglomeraciones el día del evento.

De acuerdo con la distribución establecida, los asistentes a Campo A, así como quienes accedan por la zona Conadis, deberán ingresar por las puertas 27 y 34, ambas habilitadas también para personas con discapacidad. En tanto, el público de Campo B contará con dos accesos diferenciados: las puertas 18 y 09, ubicadas en los extremos del recinto.

Por su parte, la zona Occidente tendrá habilitadas las puertas 01, 02 y 03, además de las 06, 07 y 08, con ingreso cercano a la boletería por la avenida José Díaz. En el caso de Oriente, los accesos estarán disponibles por las puertas 19, 20 y 21, así como por las 24, 25 y 26, todas con ingreso desde la avenida Paseo de la República.

Finalmente, los asistentes ubicados en la tribuna Norte deberán ingresar por las puertas 10, 11 y 12, además de las 15, 16 y 17, también con acceso desde la avenida José Díaz. La producción recomendó al público revisar previamente su puerta asignada según la zona adquirida y llegar con anticipación para asegurar un ingreso ordenado al espectáculo.

¿Aún hay entradas disponibles para My Chemical Romance?

Sí, aún hay entradas disponibles para el concierto de My Chemical Romance en Lima. De acuerdo con el tarifario vigente, el público todavía puede adquirir boletos para las zonas Campo B, Occidente, Oriente y Tribuna Norte. En Campo B, las entradas se ofrecen desde S/ 277.70 con descuento o promoción, mientras que la tarifa regular alcanza los S/ 319.30.

En tanto, la zona Occidente mantiene boletos disponibles a S/ 408.60, y Oriente a S/ 383.30 en tarifa regular. Finalmente, la Tribuna Norte continúa como la alternativa más económica, con precios desde S/ 177.70 con descuento y S/ 204.30 en tarifa regular. En contraste, Campo A y Campo A Conadis ya no registran disponibilidad en el tarifario oficial.

Posible Setlist del concierto

La banda presentará este domingo una selección de sus mejores temas a lo latgo de su carrera. Estos podrían ser alguno de los elegidos.

  • The End.
  • Dead!
  • This Is How I Disappear.
  • The Sharpest Lives.
  • Welcome to the Black Parade.
  • I Don’t Love You.
  • House of Wolves.
  • Cancer.
  • Mama.
  • Sleep.
  • Teenagers.
  • Disenchanted.
  • Famous Last Words.
  • The End.
  • Blood.
  • I’m Not Okay (I Promise).
  • Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na).
  • Boy Division.
  • Helena.
